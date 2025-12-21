Vadodara Crime News: गुजरात के वडोदरा जिले के पादरा इलाके से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. पादरा–जंबुसर रोड पर हुई एक अधेड़ व्यक्ति की हत्या का खुलासा होने के बाद पुलिस भी हैरान रह गई. जांच में पता चला कि मृतक शाणाभाई की हत्या किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि उनकी अपनी नाबालिग बेटी ने ही करवाई थी. अफेयर में पिता के रोड़ा बनने पर बेटी ने अपने प्रेमी और उसके दोस्त के साथ मिलकर इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया.

अफेयर बना हत्या की वजह

पुलिस जांच के अनुसार, मृतक की नाबालिग बेटी एक युवक के साथ अफेयर में थी और उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन पिता शाणाभाई इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे. वह बेटी को समझाते थे और उसे उस युवक से दूर रहने को कहते थे. यही बात बेटी को नागवार गुजरने लगी. धीरे-धीरे यह विरोध नफरत में बदल गया और उसने अपने पिता को रास्ते से हटाने का खौफनाक फैसला कर लिया.

पुलिस ने बताया कि नाबालिग का प्रेमी रणजीत वाघेला पापड़ बनाने वाली एक फैक्ट्री में मजदूरी करता था. रणजीत के खिलाफ पहले से ही पादरा पुलिस थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज है. नाबालिग ने अपने प्रेमी रणजीत और उसके दोस्त भव्य वसावा के साथ मिलकर पिता की हत्या की पूरी योजना बनाई. तीनों ने मिलकर शाणाभाई पर हमला किया और उनकी हत्या कर दी.

पहले भी माता-पिता को मारने की कोशिश

इस केस में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. पुलिस के मुताबिक, नाबालिग बेटी ने इससे पहले भी अपने माता-पिता को मारने की कोशिश की थी. उसने एक बार उन्हें नींद की गोलियां खिलाकर हत्या करने का प्रयास किया था, लेकिन उस समय वे बच गए थे. हालांकि इस बार उसने अपने इरादे को अंजाम तक पहुंचा दिया.

पादरा पुलिस ने हत्या की सूचना मिलते ही तेजी से जांच शुरू की और कुछ ही घंटों में पूरे मामले का खुलासा कर दिया. पुलिस ने मुख्य आरोपी रणजीत वाघेला और उसके दोस्त भव्य वसावा को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं, हत्या की साजिश में शामिल नाबालिग बेटी को कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद बाल संरक्षण गृह भेज दिया गया है. फिलहाल पुलिस हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार की तलाश कर रही है और मामले से जुड़े अन्य सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं.