नवरात्रि के पावन मौके पर सूरत के गरबा पंडालों में इस बार कुछ खास देखने को मिल रहा है. पूजा समितियों ने इस बार पंडालों को 'ऑपरेशन सिंदूर' की थीम पर सजाया है. लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है. हर पंडाल में राफेल फाइटर जेट, रॉकेट लॉन्चर जैसी आकृतियाँ बनाई गई हैं, जो भारतीय सेना की वीरता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए 'ऑपरेशन सिंदूर' को सम्मानित करती हैं.

सूरत में दुर्गा प्रतिमा स्थापित करने के लिए पूजा समितियों ने पंडालों को बहुत ही आकर्षक रूप में सजाया है. पंडालों में जवानों की बहादुरी को दर्शाने वाले डिजाइन लोगों को बेहद आकर्षित कर रहे हैं.

इस बार श्रद्धालु सिर्फ पूजा नहीं कर रहे, बल्कि गरबा रास में भी पूरी ऊर्जा के साथ भाग ले रहे हैं. शहर के अलग-अलग इलाकों से लोग परिवार सहित पंडालों में आकर माता की पूजा कर रहे हैं और गरबा का आनंद ले रहे हैं.

डॉक्टर्स एंड मेडिकल एसोसिएशन का आयोजन

इस बार डॉक्टर्स एंड मेडिकल एसोसिएशन की ओर से नवरात्रि उत्सव का आयोजन किया गया. इस आयोजन में शहर के कई डॉक्टर और उनके परिवार शामिल हुए.

डॉ. दीपक पटेल ने बताया कि 'ऑपरेशन सिंदूर' ने देश का मान बढ़ाया है. इस बार नवरात्रि पूजा उन वीर सैनिकों को समर्पित है, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया.

डॉ. दीप्ति पटेल ने बताया कि इस बार पूजा में उन महिलाओं को भी याद किया जा रहा है, जिन्होंने आतंकवादी हमलों में अपने पति और परिवार को खोया. 'ऑपरेशन सिंदूर' की थीम पर सजाए गए पंडाल में माता दुर्गा से यह प्रार्थना की जा रही है कि देश के वीर सैनिक सुरक्षित रहें और उनकी वीरता को सलाम किया जाए.

गरबा आयोजन के मुख्य आयोजक और डॉक्टर एसोसिएशन के प्रमुख डॉ. निकुंज विट्ठलानी ने बताया कि इस बार तीन एसोसिएशन मिलकर गरबा का आयोजन कर रहे हैं. उन्होंने कहा, "हम चाहते हैं कि माता दुर्गा हमारे वीर सैनिकों को शक्ति दें. इसलिए इस बार विशेष पूजा और गरबा का आयोजन किया गया है."

देशभक्ति और नवरात्रि का मेल

इस बार नवरात्रि में सिर्फ भक्ति और उत्सव ही नहीं, बल्कि देशभक्ति की भावना भी दिखाई दे रही है. पंडालों की थीम, सजावट और श्रद्धालुओं का उत्साह इसे और भी खास बना रहा है. लोग गरबा रास में शामिल होकर न सिर्फ माता की पूजा कर रहे हैं, बल्कि देश के जवानों के प्रति सम्मान और आभार भी व्यक्त कर रहे हैं.

सूरत के पंडाल इस बार नवरात्रि उत्सव को देशभक्ति और सांस्कृतिक रंग से भर रहे हैं. हर जगह माता दुर्गा की पूजा के साथ-साथ भारतीय सेना की वीरता को सलाम करने का जोश देखा जा रहा है.