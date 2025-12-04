हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यगुजरातसाल के आखिरी सुपरमून पर गुजरात में दिखेगा अलग नजारा, जानें क्या होगा?

साल के आखिरी सुपरमून पर गुजरात में दिखेगा अलग नजारा, जानें क्या होगा?

Gujarat News: दिसंबर 2025 में गुजरात में दिखाई देने वाले साल के आखिरी सुपरमून को लेकर प्रदेशभर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जहां लोग टेलिस्कोप से इस खगोलीय घटना का लाइव अनुभव कर सकेंगे.

By : आईएएनएस | Updated at : 04 Dec 2025 02:41 PM (IST)
Preferred Sources

गुजरात में 2025 के 4 दिसंबर को दिखने वाले आखिरी सुपरमून को लेकर विशेष तैयारी चल रही है. इस खास खगोलीय घटना को लोगों तक पहुंचाने और छात्रों, शिक्षकों व आम जनता में उत्सुकता बढ़ाने के लिए गुजरात काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया है.

सुपरमून तब होता है जब चांद अपनी कक्षा में पृथ्वी के सबसे करीब पहुंचता है, जिसे पेरिगी कहते हैं, जिससे यह आम पूर्णिमा के चांद से बड़ा और ज्यादा चमकदार दिखाई देता है. यह कुदरती अजूबा न सिर्फ रात के आसमान की खूबसूरती बढ़ाता है, बल्कि हमारे आसमानी इलाके के तालमेल, गति और सटीकता की एक जबरदस्त याद भी दिलाता है.

युवाओं को स्पेस साइंस से जोड़ने का बड़ा मौका

सुपरमून जैसी आसमानी घटनाएं लोगों को खासकर, युवा स्टूडेंट्स को स्पेस साइंस के अजूबों से जोड़ने का एक बड़ा मौका देती हैं. गुजरात काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एडवाइजर डॉ. नरोत्तम साहू ने बताया, “सुपरमून सिर्फ देखने में रोमांचक नहीं होने वाला है बल्कि यह आसमान में एक खुला क्लासरूम है. इसे देखकर, युवा दिमागों को सवाल पूछने, खोजबीन के सपने देखने और समझने का मौका मिलेगा. "

 इन शहरों में टेलिस्कोप से दिखाया जाएगा सुपरमून

भावनगर, भुज, पाटन और राजकोट के सभी रीजनल साइंस सेंटर, जिला साइंस सेंटर के साथ मिलकर टेलिस्कोप से चांद देखने की सुविधा देंगे. यहां ट्रेंड टीचर बच्चों और लोगों को गाइड करते हुए सुपरमून दिखाएंगे. खगोल विज्ञान के विशेषज्ञ चांद के अलग-अलग रूप, उसकी गति और सुपरमून क्यों होता है, इन सब बातों को सरल और दिलचस्प तरीके से समझाएंगे.

बच्चों और आम लोगों के लिए प्रदर्शनी और लाइव ब्रॉडकास्ट

बच्चों और परिवारों के लिए इंटरैक्टिव सेशन, चांद के गड्ढों (लूनर क्रेटर) के मॉडल और स्पेस से जुड़ी खास प्रदर्शनी लगाई जाएगी. यहां बच्चे खुद प्रयोग करके सीख सकेंगे गुजरात भर के आसमान के शौकीन कुछ सेंटर्स से एक साथ ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट के जरिए इस अनुभव में शामिल हो सकते हैं. शौकिया एस्ट्रोनॉमर्स और युवा फोटोग्राफरों के पास सुपरमून को कैप्चर करने के लिए खास जगहें होंगी. यह पूरे राज्य में होने वाली पहल है, जो बच्चों और लोगों को विज्ञान सीखने, इसमें रुचि लेने और वैज्ञानिक सोच विकसित करने में मदद करेगी. इसे गुजरात काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की प्रतिबद्धता के तहत आयोजित किया जा रहा है. इस इवेंट में सैकड़ों लोगों के शामिल होने की उम्मीद है. साल का आखिरी सुपरमून देखने का यह मौका जिज्ञासा, खोज और आश्चर्य के साथ मनाया जाएगा. 2025 के आखिरी सुपरमून को देखने से दिमाग को नई जानकारी मिलेगी, दिलों में प्रेरणा आएगी और ब्रह्मांड में हमारी यात्रा की शुरुआत होगी.

 

और पढ़ें
Published at : 04 Dec 2025 02:41 PM (IST)
Tags :
GUJARAT NEWS Gujarat Supermoon 2025 Last Supermoon Of 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
India vs Russia Economy: भारत से आधी है रूस की GDP, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में कहां है रूस का नंबर?
भारत से आधी है रूस की GDP, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में कहां है रूस का नंबर?
बिहार
Bihar Politics: नीतीश कुमार फिर मारेंगे पलटी? RJD के दावे से बढ़ी सियासी गर्मी, JDU ने दी प्रतिक्रिया
नीतीश कुमार फिर मारेंगे पलटी? RJD के दावे से बढ़ी सियासी गर्मी, JDU ने दी प्रतिक्रिया
न्यूज़
जिस आलीशान महल में होगा पुतिन का स्वागत, जानें क्या है उसकी कीमत, कितना लग्जीरियस है हैदराबाद हाउस?
जिस आलीशान महल में होगा पुतिन का स्वागत, जानें क्या है उसकी कीमत, कितना लग्जीरियस है हैदराबाद हाउस?
क्रिकेट
क्विंटन डीकॉक के आउट होने पर विराट कोहली ने किया 'बाबा जी का ठुल्लू' वाला एक्शन, वीडियो वायरल
क्विंटन डीकॉक के आउट होने पर विराट कोहली ने किया 'बाबा जी का ठुल्लू' वाला एक्शन, वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

Indian Middle Class Debt Trap: बढ़ते Loan और घटती Savings की असल कहानी | Paisa Live
Putin India Visit: भारतीय मूल के रूस के विधायक Abhay Singh बोले, 'कोई देश नहीं टिक पाएगा' | PM Modi
Putin India Visit: भारतीय मूल के रूस के विधायक Abhay Singh बोले, 'कोई देश नहीं टिक पाएगा' | PM Modi
Putin India Visit: Delhi में पुतिन की यात्रा से पहले रुस हाऊस में फोटों प्रदर्शन | abp #shorts
Delhi Pollution: 'किस मौसम का मजा लें' | Priyanka Gandhi | abp #shorts
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
India vs Russia Economy: भारत से आधी है रूस की GDP, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में कहां है रूस का नंबर?
भारत से आधी है रूस की GDP, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में कहां है रूस का नंबर?
बिहार
Bihar Politics: नीतीश कुमार फिर मारेंगे पलटी? RJD के दावे से बढ़ी सियासी गर्मी, JDU ने दी प्रतिक्रिया
नीतीश कुमार फिर मारेंगे पलटी? RJD के दावे से बढ़ी सियासी गर्मी, JDU ने दी प्रतिक्रिया
न्यूज़
जिस आलीशान महल में होगा पुतिन का स्वागत, जानें क्या है उसकी कीमत, कितना लग्जीरियस है हैदराबाद हाउस?
जिस आलीशान महल में होगा पुतिन का स्वागत, जानें क्या है उसकी कीमत, कितना लग्जीरियस है हैदराबाद हाउस?
क्रिकेट
क्विंटन डीकॉक के आउट होने पर विराट कोहली ने किया 'बाबा जी का ठुल्लू' वाला एक्शन, वीडियो वायरल
क्विंटन डीकॉक के आउट होने पर विराट कोहली ने किया 'बाबा जी का ठुल्लू' वाला एक्शन, वीडियो वायरल
बॉलीवुड
चंद्रचूड़ सिंह की पुश्तैनी हवेली की इनसाइड तस्वीरें, करोड़ों की इस जायदाद को रिश्तेदारों ने हड़पा
चंद्रचूड़ सिंह की पुश्तैनी हवेली की इनसाइड तस्वीरें, करोड़ों की इस जायदाद को रिश्तेदारों ने हड़पा
न्यूज़
Explained: व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा कितना ऐतिहासिक, क्या रिश्ते और मजूबत होंगे, अमेरिका-यूरोप को जलन क्यों?
Explained: व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा कितना ऐतिहासिक, क्या रिश्ते और मजूबत होंगे, अमेरिका-यूरोप को जलन क्यों?
शिक्षा
दिल्ली के स्कूलों में आज से शुरू हो रहे नर्सरी एडमिशन, यहां देखें कौन से डॉक्यूमेंट की पड़ेगी जरूरत
दिल्ली के स्कूलों में आज से शुरू हो रहे नर्सरी एडमिशन, यहां देखें कौन से डॉक्यूमेंट की पड़ेगी जरूरत
हेल्थ
डब्ल्यूएचओ की चेतावनी, पाकिस्तान में एचआईवी संक्रमण ने लिया महामारी का रूप
डब्ल्यूएचओ की चेतावनी, पाकिस्तान में एचआईवी संक्रमण ने लिया महामारी का रूप
Paisa LIVE
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Paisa LIVE
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Embed widget