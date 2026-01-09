हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यगुजरातइन शहरों में एक के बाद एक आए भूकंप के 7 झटके! स्कूलों में छुट्टी का फैसला, दहशत में लोग

इन शहरों में एक के बाद एक आए भूकंप के 7 झटके! स्कूलों में छुट्टी का फैसला, दहशत में लोग

Earthquake in Saurashtra Gujarat: गुजरात के जेतपुर, धोराजी और उपलेटा में पिछले 12 घंटों में 7 भूकंपीय झटके महसूस किए गए, जिनमें सबसे तीव्र 3.8 तीव्रता का था.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 09 Jan 2026 09:42 AM (IST)
Preferred Sources

गुजरात में जेतपुर, धोराजी और उपलेटा पंथक में आज (शुक्रवार, 9 जनवरी) सुबह भूकंप के लगातार झटकों से लोगों में दहशत फैल गई. इंस्टीट्यूट ऑफ सिस्मोलॉजिकल रिसर्च (ISR) के अनुसार, पिछले 12 घंटों में इस क्षेत्र में कुल 7 भूकंपीय झटके दर्ज किए गए हैं.

ISR के डेटा के मुताबिक, सबसे पहले बीती रात 8:43 बजे रिक्टर स्केल पर 3.3 तीव्रता का झटका महसूस किया गया, जिसका केंद्र उपलेटा से लगभग 30 किलोमीटर दूर था. इसके बाद आज तड़के सबसे तेज झटका सुबह 6:19 बजे दर्ज हुआ, जिसकी तीव्रता 3.8 रही.

सुबह 6:19 से 8:34 बजे तक दर्ज झटके इस प्रकार हैं:

सुबह 06:19 बजे – 3.8 तीव्रता
सुबह 06:56 बजे – 2.9 तीव्रता
सुबह 06:58 बजे – 3.2 तीव्रता
सुबह 07:10 बजे – 2.9 तीव्रता
सुबह 07:13 बजे – 2.9 तीव्रता
सुबह 07:33 बजे – 2.7 तीव्रता
सुबह 08:34 बजे – फिर से हल्का झटका महसूस किया गया

जानकारी के अनुसार, इन सभी झटकों का केंद्र मुख्य रूप से उपलेटा से 27 से 30 किलोमीटर पूर्व-उत्तर-पूर्व (ENE) दिशा में रहा. भूकंप की गहराई जमीन से 6.1 किलोमीटर से 13.6 किलोमीटर के बीच मापी गई है.

जान-माल का कोई नुकसान नहीं

गनीमत रही कि अब तक किसी प्रकार के जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं है, लेकिन लगातार झटकों के कारण लोग घरों से बाहर निकल आए और भय का माहौल बना रहा. प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं.

धोराजी में स्कूलों में छुट्टी का फैसला

लगातार भूकंप के झटकों के चलते राजकोट जिले के धोराजी शहर में कई निजी स्कूलों के संचालकों ने एहतियातन आज अवकाश घोषित कर दिया. विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया. जो बच्चे सुबह स्कूल पहुंच चुके थे, उन्हें भी वापस घर भेज दिया गया.

 

Input By : Nilaxi Bhanderi
Published at : 09 Jan 2026 09:42 AM (IST)
Saurashtra News GUJARAT NEWS EARTHQUAKE
