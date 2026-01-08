Weather: गुजरात में 12 जनवरी तक पड़ेगी कड़ाके की ठंड, खूब सताएगी शीतलहर, जानें मौसम का हाल

Gujarat Weather Update: अगर आप सर्दी को अलविदा कह रहे हैं तो एक बार फिर गर्म कंबल तैयार रखें. गुजरात में आज से ठंड का एक और कड़ा दौर शुरू हो गया है. मौसम विभाग (IMD) के की गई भविष्यवाणी के मुताबिक, राज्य के नागरिकों को अगले 12 जनवरी तक कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ेगा. उत्तर-पूर्व दिशा से बहने वाली ठंडी हवाओं के कारण पूरे राज्य में शीत लहर फिर से छा गई है.

अगले तीन दिन तक कैसा रहेगा मौसम?

हवाओं की गति बढ़ने से ठंड का प्रकोप बढ़ा है. मौसम विभाग के मुताबिक, वर्तमान में राज्य में 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवाएं चल रही हैं. जिसके कारण न्यूनतम तापमान नीचे जा रहा है. खासकर उत्तर गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ के क्षेत्रों में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है. भविष्यवाणी के मुताबिक, अगले तीन दिनों यानी 12 तारीख तक तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है, यानी ठंड बनी रहेगी. उसके बाद धीरे-धीरे तापमान में 2 से 3 डिग्री की वृद्धि होने से लोगों को आंशिक राहत मिल सकती है.

गिरनार, अमरेली और नलिया सबसे ठंडे तापमान के आंकड़ों पर नजर डालें तो राज्य में सबसे कम तापमान जूनागढ़ के गिरनार पर्वत पर 8.5 डिग्री दर्ज किया गया है. जबकि मैदानी इलाकों में अमरेली और कच्छ का नलिया 9 डिग्री के साथ शीत लहर की चपेट में है. राजधानी गांधीनगर में भी पारा 12 डिग्री पर पहुंचने से कड़ाके की ठंड का अनुभव हो रहा है.

शहर के मुताबिक न्यूनतम तापमान की सूची

शहर तापमान (डिग्री में) गिरनार पर्वत 8.5 अमरेली 9.0 नलिया 9.0 राजकोट 10.5 भुज 11.8 गांधीनगर 12.0 डीसा 12.3 जामनगर 13.0 अहमदाबाद 13.8 वडोदरा 14.6 भावनगर 14.7 सूरत 16.0

राहत कब मिलेगी?

मौसम विभाग की भविष्यवाणी के मुताबिक, 12 जनवरी तक शीत लहर बनी रहेगी. उसके बाद, यानी तीन दिन बाद हवाओं की दिशा बदलने या गति कम होने से धीरे-धीरे न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की वृद्धि होने की संभावना है, जिससे लोगों को ठंड से आंशिक राहत मिल सकती है. तब तक नागरिकों को सावधान रहने और गर्म कपड़े पहनने का अनुरोध किया गया है.

इस प्रकार, पूरे राज्य में वर्तमान में सर्दी अपने असली मिजाज में दिखाई दे रही है. मौसम विभाग ने लोगों को सुबह और देर रात काम के बिना बाहर न निकलने और गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी है.