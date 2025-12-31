Gujarat Weather Update: गुजरात के पोरबंदर में कड़ाके की सर्दी की शुरुआत में ही सुबह से मौसम में बदलाव आया था. मिली जानकारी के मुताबिक, पोरबंदर में सुबह से ही बारिश की फुहारें पड़ी थीं. पोरबंदर के सुदामा चौक, एयरपोर्ट, कमलाबाग, छाया सहित के इलाकों में ओलावृष्टि हुई थी. ओलावृष्टि के कारण किसानों की चिंता बढ़ गई थी. इसके अलावा बनासकांठा के मौसम में भी बदलाव आया था. अमीरगढ़, दांता, अंबाजी में बादल छाए हुए थे. पालनपुर, वडगाम में भी बादल छाए हुए थे. बनासकांठा में बेमौसम बारिश की भविष्यवाणी की गई है.

राज्य में कड़ाके की सर्दी में बेमौसम बारिश की भविष्यवाणी

राज्य में कड़ाके की सर्दी में बेमौसम बारिश की भविष्यवाणी की गई है. हाड़ कंपा देने वाली ठंड के बीच उत्तर गुजरात, सौराष्ट्र-कच्छ में हल्की बेमौसम बारिश की भविष्यवाणी की गई थी. अगले तीन घंटों में कच्छ में छिटपुट स्थानों पर बारिश की भविष्यवाणी की गई है. दो दिनों तक बेमौसम बारिश की मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है. मौसम विभाग के मुताबिक कड़ाके की सर्दी में मौसम में बदलाव आएगा. जिसके कारण राज्य के विभिन्न इलाकों में बादल छाने के साथ-साथ कुछ स्थानों पर छिटपुट बारिश की संभावना जताई गई है.

कड़ाके की ठंड का दौर अभी तक शुरू नहीं हुआ

उत्तर गुजरात, सौराष्ट्र-कच्छ के इलाकों में हल्की बारिश पड़ने की भविष्यवाणी की गई है. 24 घंटे में कच्छ के पश्चिमी भाग के कुछ इलाकों में सामान्य बारिश पड़ने की संभावना है. आज उत्तर गुजरात के पाटन और बनासकांठा, सौराष्ट्र के द्वारका, जामनगर और मोरबी और कच्छ क्षेत्र में हल्की बेमौसम बारिश की भविष्यवाणी की गई है. उल्लेखनीय है कि गुजरात में इस बार सर्दियों के मौसम में कड़ाके की ठंड का दौर अभी तक शुरू ही नहीं हुआ है. सामान्यतः नवंबर के अंत या दिसंबर की शुरुआत में ही हाड़ कंपा देने वाली ठंड का दौर शुरू हो जाता है.

तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आएगी

मौसम विभाग ने बेमौसम बारिश की भविष्यवाणी की है. 31 दिसंबर को सामान्य बारिश की संभावना है. कच्छ, उत्तर गुजरात और सौराष्ट्र के कुछ इलाकों में सामान्य बारिश की भविष्यवाणी की गई थी. 31 दिसंबर को कच्छ, देवभूमि द्वारका, जामनगर, मोरबी, पाटन, बनासकांठा में सामान्य बेमौसम बारिश की भविष्यवाणी की गई थी. इसके अलावा 48 घंटे बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आएगी ऐसी भविष्यवाणी की गई थी.