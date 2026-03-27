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हिंदी न्यूज़राज्यगुजरातGujarat: दाहोद में गरजे केजरीवाल, बोले- BJP के खिलाफ खड़ा है पूरा गुजरात, अब झाड़ू से होगा बदलाव

Gujarat: दाहोद में गरजे केजरीवाल, बोले- BJP के खिलाफ खड़ा है पूरा गुजरात, अब झाड़ू से होगा बदलाव

Gujarat News: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान ने दाहोद में बीजेपी पर हमला किया. उन्होंने कहा कि आज राज्य की जनता बीजेपी के खिलाफ खड़ी है.

By : एबीपी गुजराती डेस्क | Updated at : 27 Mar 2026 11:22 PM (IST)
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Arvind Kejriwal in Gujarat: गुजरात दौरे पर आए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान ने दाहोद में ‘विजय विश्वास सभा’ कर बीजेपी और कांग्रेस के गुप्त गठजोड़ पर करारा हमला बोला. सभा में उमड़े जन समूह को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुजरात की जनता बीजेपी के दमन के खिलाफ खड़ी हो चुकी है और आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर बदलाव करने जा रही है.

आम आदमी पार्टी का बढ़ता जन समर्थन देख बीजेपी डर गई है और रोज हमारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करा रही है. उन्होंने कहा कि 30 साल में बीजेपी सरकार अच्छे स्कूल-अस्पताल और खेती के लिए पानी तक नहीं दे पाई, क्योंकि इनकी नीयत ही खराब है. इस बार जनता खेती-घर की बिजली मुफ्त, महिलाओं को एक हजार, 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा और अच्छे स्कूल के लिए वोट करेगी.

आदिवासी समाज के साथ अत्याचार और लूट-AAP

अरविंद केजरीवाल ने कहा, "पिछले 30 साल में बीजेपी ने कांग्रेस के साथ मिलकर गुजरात को लूट लिया. इन्होंने सबसे ज्यादा आदिवासियों को लूटा है और उनके उपर अत्याचार किया है. गुजरात में सबसे पिछड़ा और शोषित आदिवासी समाज है. बच्चों के शिक्षा, रोजगार का इंतजाम नहीं है. मजबूरी में बच्चे किसानी करते हैं लेकिन बीजेपी सरकार ने किसानों का भी बुरा हाल कर दिया है."

उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार हर साल अरबों-खरबों आदिवासी समाज के कल्याण के लिए भेजती है. पिछले 30 साल में आदिवासी समाज के कल्याण के जितना पैसा आया, अगर ये पैसा एक-एक व्यक्ति को सीधे दे देते तो हर व्यक्ति करोड़पति बन जाता. लेकिन आदिवासी समाज के नाम पर आने वाला पैसा बीजेपी और कांग्रेस वालों की जेब में चला जाता है.

बीजेपी वाले नरेगा का पैसा भी खा गए-AAP

अरविंद केजरीवाल ने कहा, "नरेगा में सबसे गरीब व्यक्ति भीषण गर्मी में पसीना बहाकर मजदूरी करता है. सिर्फ 100 रोजगार के पैसे मिलते हैं. ये लोग मजदूरों के नाम की इंट्री कर मनरेगा का भी पैसा खा गए. मजदूरों का इसकी जानकारी ही नहीं होती है कि उनके नाम का अंगूठा लग गया है. ‘‘आप’’ विधायक ने मनरेगा के पैसे की लूट के खिलाफ आवाज उठाई."

उन्होंने रजिस्टर दिखाने को कहा तो बीजेपी सरकार ने उन्हें पकड़ कर जेल में डाल दिया. नरेगा का पैसा चोरी करने वाले बीजेपी सरकार के मंत्री को जेल में नहीं डाला गया, क्योंकि वह उपर तक पैसा पहुंचाता है. गरीबों का हक दिलाने के लिए चैतर वसावा तीन महीने जेल में रहे. इसी तरह, नल से जल योजना में अरबों-खरबों रुपए आता है, लेकिन किसी के घर में नल से पानी नहीं आया. बीजेपी वाले इसका भी सारा पैसा खा गए.

सरकारी स्कूल और बच्चों के भविष्य की अनदेखी-AAP

अरविंद केजरीवाल ने कहा, "आम लोगों के वोट से बीजेपी-कांग्रेस वाले विधायक और मंत्री बन जाते हैं, इनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं और आम लोगों के बच्चों के लिए ढंग के सरकारी स्कूल भी नहीं है. ये बीमार होने पर विदेशों में इलाज कराने जाते हैं और इन्हीं के बच्चों को विधायकी का टिकट भी मिलता है, लेकिन एक आम आदमी के बच्चों का कोई भविष्य नहीं है.

आम आदमी वोट अपने लिए देता है, ना कि इनके लिए देता है. बीजेपी सरकार ने सबसे ज्यादा अत्याचार आदिवासी समाज के साथ किया. इन्होंने आदिवासी समाज का जल, जंगल और जमीन छीन लिया. पुलिस और वन विभाग वाले भी परेशान करते हैं. आज सबसे ज्यादा एफआईआर आदिवासी समाज के लोगों पर दर्ज है."

पंजाब जैसा बदलाव गुजरात में भी-AAP

अरविंद केजरीवाल ने कहा, "2022 से पहले पंजाब में भी गुजरात जैसा ही हाल था. पंजाब में कांग्रेस, बीजेपी और अकाली गठबंधन की दो ही पार्टियां थी. दोनों पार्टियां 5-5 साल बारी-बारी से सरकार बनाते थे और दोनों मिलकर लूटते थे. गुजरात की तरह पंजाब में भी कांग्रेस-बीजेपी के संयुक्त धंधे थे. पंजाब के लोग तंग आ गए. इसी दौरान पंजाब में आम आदमी पार्टी एक उम्मीद लेकर आई.

पंजाब के लोगों ने तय कि पुरानी पार्टियों पर झाड़ू चलाकर उन्हें उखाड़ फेंकना है. 2022 के विधानसभा चुनाव में पंजाब की जनता ने 117 में 92 सीटें आम आदमी पार्टी को देकर कांग्रेस, बीजेपी और अकाली दल को पूरी तरह से साफ कर दिया. अब गुजरात के पास भी झाड़ू चलाकर कांग्रेस और बीजेपी को साफ करने का अच्छा मौका है."

किसानों की बिजली मुफ्त, बिल में राहत-AAP

अरविंद केजरीवाल ने कहा, "पिछले चार साल से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है. हमारी पार्टी बड़े-बड़े वादे नहीं करती है, बल्कि गारंटी देती है. बाकी पार्टियां झूठे वादे करती हैं. हम बड़े-बड़े दावे नहीं करेंगे, बल्कि पंजाब में जो करके दिखाया है, वही काम गुजरात में भी करेंगे. पंजाब में किसानों की सरकार है और किसान का बेटा मुख्यमंत्री है. भगवंत मान को किसानों का दर्द पता है.

भगवंत मान ने पहला काम किसानों को सुख-समृद्धि देने के लिए उनकी खेती की बिजली मुफ्त कर दी. अब ट्यूबवेल से खेत की सिंचाई करने के लिए किसानों को दिन में बिजली मुफ्त मिलती है, बिल नहीं देने पड़ते हैं. लेकिन गुजरात में किसानों को खेत की सिंचाई के लिए बिजली के बिल देने पड़ते हैं. खेती की बिजली मुफ्त करने के लिए बीजेपी को हटाओ और झाड़ू की सरकार बनाओ."

सरकारी अस्पतालों की स्थिति और स्वास्थ्य बीमा-AAP

अरविंद केजरीवाल ने कहा, "पंजाब में किसानों को अपनी फसल के पैसे 24 घंटे के अंदर मिल जाते हैं. लेकिन गुजरात में कई महीने पैसे नहीं मिलते हैं. पंजाब सरकार मंडी में आने वाली किसानों की सारी फसल खरीदती है. पहले पंजाब में 20 फीसद खेतों में ही नहरी पानी से सिंचाई होती थी और आज 78 फीसद हो रही है. गुजरात में 30 साल बाद भी बीजेपी सिंचाई के लिए पानी नहीं दे पाई. अगले 20 साल भी ये लोग पानी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इनकी नीयत ही खराब है. किसान खुश हैं तो गुजरात भी खुश है.

‘‘आप’’ सरकार ने दूसरा काम हर परिवार को 10 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा दिया. अब पंजाब में आम लोग भी उन बड़े अस्पतालों में मुफ्त इलाज होगा, जहां मुख्यमंत्री अपना इलाज कराते हैं. आज गुजरात में सरकारी अस्पताल टूटे पड़े हैं. अस्पताल में दवा नहीं मिलती, टेस्ट नहीं होता है. निजी अस्पतालों में लाखों रुपए लगते हैं. गुजरात में भी 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा मिलना चाहिए. लेकिन इसके लिए बीजेपी को भगाकर झाड़ू को लाना होगा."

घर की बिजली भी मुफ्त होनी चाहिए-AAP

अरविंद केजरीवाल ने कहा, "बीजेपी और कांग्रेस वाले 10 लाख रुपए इंश्योरेंस का विरोध कर रहे हैं. इनका कहना है कि गरीबों के लिए सरकारी अस्पताल तो है. इन्हे बुरी आदत पड़ जाएगी. सीएम, मंत्री, विधायक का जब फ्री इलाज होता है तो किसानों का फ्री होना चाहिए. इसके अलावा, ‘‘आप’’ सरकार ने खेती के साथ घर की बिजली भी मुफ्त कर दी है. पहले छोटे से घर का भी हजारों रुपए बिल आता था, लेकिन अब जीरो बिल आता है.

आज पूरे देश में सबसे महंगी बिजली गुजरात में है. मुफ्त बिजली देने का भी कांग्रेस-बीजेपी वालों ने विरोध किया. ये कह रहे कि भगवंत मान सरकार गरीबों पर पैसे लुटा रही है, मुफ्तखोरी की आदत डाल रहे हैं. अगर इनके मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, एमपी की बिजली मुफ्त है तो आम घरों की भी बिजली फ्री होनी चाहिए."

जनता से अपील, ‘‘आप’’ की सरकार बनाओ-AAP

अरविंद केजरीवाल ने कहा, ‘‘आप’’ सरकार ने किसानों और घर की बिजली फ्री की, 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा किया और फिर महिलाओं को 1 हजार रुपए महीना दिया. गुजरात के लोगों को भी ये सब मिल सकता है. लेकिन इसके लिए बीजेपी को भगाना पड़ेगा. उन्होंने आदिवासी समाज के बच्चों को बर्बाद कर दिया. उनके पढ़ने के लिए कोई भी ढंग का सरकारी स्कूल नहीं है.

सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल है. वहीं, हमने पंजाब में सरकारी स्कूलों को शानदार बना दिया है. अब लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से निकाल कर सरकारी स्कूलों में दाखिला करा रहे हैं. अब पंजाब के सरकारी स्कूलों के बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर बन रहे हैं. सरकारी स्कूलों के टीचरर्स को विदेश भेज कर उनकी ट्रेनिंग कराते हैं. गुजरात में ‘‘आप’’ की सरकार बनाओ, आपके बच्चों का भविष्य बना देंगे. आपके बच्चों को पढ़ाने और उसका भविष्य बनाने की बात केजरीवाल के अलावा कोई और नेता नहीं कह सकता." 

‘‘आप’’ कट्टर ईमानदार पार्टी है- AAP

अरविंद केजरीवाल ने कहा, "पहले पंजाब का बजट घाटे का होता था. सारी पार्टियां कहती थी कि सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार कंगाल हो गई है, लेकिन हमने सारा भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी खत्म कर दी. इससे सरकार के पास बहुत पैसा आ गया और उसी पैसे से सड़कें बन रहीं, बिजली आ रही है, लोगों को सारी सहूलियतें मिल रही हैं. अब पंजाब में पैसे की कोई कमी नहीं है.

सीएम भगवंत मान ने भ्रष्टाचार का आरोप लगा तो अपनी ही पार्टी के विधायक को जेल में डाल दिया. दूसरी पार्टियों में ऐसा नहीं होता है. बल्कि मुख्यमंत्री को पता चल जाता है तो वह विधायक से अपना हिस्सा मांगता है. अगर हमारा कोई सगा भी भ्रष्टाचार या जनता से दगा करेगा तो सीधे जेल में जाएगा. पूरे देश में इकलौती आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है."

हम पर झूठे आरोप लगाए, लेकिन कोर्ट ने कहा केजरीवाल कट्टर ईमानदार-AAP

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इन लोगों ने मेरे उपर शराब घोटाले का आरोप लगाया. केजरीवाल और मनीष सिसोदिया 100 करोड़ रुपए खा गए. हमारे उपर ईडी-सीबीआई ने कई केस कर दिए. हमारे घर और कार्यालय पर रेड की, लेकिन इन्हें एक पैसा नहीं मिला. अगर 100 करोड़ खा गए तो कहीं तो रखे होंगे. अभी कुछ दिन पहले कोर्ट का आदेश आया है. कोर्ट ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पूरा मुकदमा ही झूठा है. कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल जैसा कट्टर ईमानदार आदमी कोई नहीं है. आम आदमी पार्टी जैसी कट्टर ईमानदार पार्टी कोई नहीं है. कोर्ट ने कहा है कि बीजेपी झूठ बोल रही है. झूठे आरोप लगाकर केजरीवाल को फंसाया गया. इन्होंने झूठे आरोप लगाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री को छह महीने तक जेल में रखा. इन्होंने दिल्ली को तहस-नहस कर दिया. 

गुजरात में ‘‘आप’’ की सरकार बनेगी तो सारे वादों को पूरा करेंगे- भगवंत सिंह मान

इस दौरान पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा, "पंजाब में हमारी सरकार बने हुए चार साल हो गए हैं. हमने जो वादा किया था, वह सरकार के चौथे साल में पूरा कर दिया है. गुजरात में भी ‘‘आप’’ की सरकार बनेगी तो अपने सारे वादे पूरे करेगी. उन्होंने कहा कि पहले पंजाब के किसानों का भी वही हाल था जो आज गुजरात के किसानों का है. वहां भी आधी रात को बिजली आती थी. पूरी रात किसान सो भी नहीं सकता था और खेत की सिंचाई भी नहीं हो पाती थी. लेकिन आज पंजाब में दिन में 8 घंटे किसानों को बिजली मिलती है.

अब किसान भी अफसरों की तरह सुबह आराम से खाना खाकर अपनी ड्यूटी पर खेत जाता है और शाम को अपना ट्यूबवेल बंद करके घर वापस आ जाता है. पंजाब में किसान मंडी में अपनी फसल लेकर आता है और उसी दिन उसकी फसल तुल कर बिक जाती है. जब तक किसान अपना ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर घर पहुंचता है, तब तक उसके मोबाइल पर मैसेज आ जाता है कि उसकी आज की फसल के पैसे उसके खाते में आ चुके हैं."

भगवंत मान ने बताया कि पंजाब में हमने हर परिवार का 10 लाख रुपए का जीवन बीमा करवा दिया गया है. लोग किसी भी बड़े अस्पताल में जाकर अपना कार्ड दिखाएं और 5 या 7 लाख रुपए जितना भी बिल होगा, वह पंजाब सरकार देगी. अब पंजाब में कोई भी व्यक्ति पैसे की कमी के कारण अपने इलाज से वंचित नहीं रह सकता.

उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग गुजरात की जनता को 30 साल से लूट रहे हैं. बीजेपी वाले कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जितनी मर्जी रैलियां कर ले, उनके पास पैसे हैं और वे लोगों को पैसे देकर वोट ले लेंगे. भगवंत मान ने जनता से अपील की कि अगर वे पैसे देने आएं तो मना मत करना और रख लेना क्योंकि वह जनता का ही लूटा हुआ पैसा है. लेकिन वोटिंग के दिन अंदर जाकर झाड़ू वाला बटन ही दबाना.

Published at : 27 Mar 2026 11:22 PM (IST)
Tags :
ARVIND KEJRIWAL Bhagwant Singh Mann AAP Gujarat Campaign
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