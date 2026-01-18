हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Gujarat: मौसम फिर बदलेगा रंग! गुजरात में 23 से मावठा की दस्तक, 25 के बाद लौटेगी कातिल ठंड!

Gujarat News: 23 से 25 जनवरी तक गुजरात में हल्की मावठा बारिश का अनुमान है, जिसके बाद कड़ाके की ठंड फिर बढ़ सकती है. दिल्ली में कोहरा, 5 डिग्री तापमान और AQI 480 से हालात खराब हैं.

By : एबीपी गुजराती डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 18 Jan 2026 11:33 AM (IST)
Preferred Sources

Gujarat News: भारत के मौसम पर लगातार एक के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर देखा जा रहा है. एक और मजबूत सिस्टम उत्तर भारत की ओर बढ़ रहा है, जिससे आने वाले दिनों में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के साथ गुजरात में भी मौसम बदलने की संभावना है. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, इसका प्रभाव गुजरात में 23 जनवरी से शुरू होगा.

मौसम विभाग के मुताबिक, गुजरात में 23 से 25 जनवरी के बीच बेमौसम बारिश (मावठा) हो सकती है. यह बारिश हल्की होगी और भारी बारिश की संभावना लगभग नहीं है. इस दौरान आकाश में बादल छाए रहेंगे और सौराष्ट्र–कच्छ से शुरू होकर मावठा की स्थिति धीरे-धीरे उत्तर गुजरात, मध्य गुजरात और पूर्वी गुजरात तक पहुंच सकती है. बारिश के साथ-साथ दिन की ठंड में कमी आएगी, जबकि रातें थोड़ी नरम हो सकती हैं.

25 जनवरी के बाद फिर बढ़ेगी कड़ाके की ठंड

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि मावठा खत्म होने के बाद 25 जनवरी के बाद दोबारा कातिल ठंड लौट सकती है. कई जिलों में तापमान 10 डिग्री से नीचे जा सकता है, जिससे कोल्डवेव जैसी स्थिति बनने की आशंका है.

पिछले दिनों गुजरात में अच्छी ठंड पड़ रही थी, लेकिन अब तापमान में 2 से 3 डिग्री की वृद्धि से कुछ राहत मिलेगी. दिन का तापमान बढ़ने पर दिन में हल्की गर्माहट और रात में सामान्य ठंड का अनुभव होगा. मौसम विशेषज्ञों ने इसे “दोहरी ऋतु” की स्थिति बताया है.

दिल्ली में घना कोहरा और प्रदूषण का डबल अटैक

उधर, राजधानी दिल्ली में ठंड और कोहरे का असर और ज्यादा बढ़ गया है. आज दिल्ली में अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

सुबह के समय विजिबिलिटी 10 मीटर से भी कम दर्ज की गई, जिससे यातायात प्रभावित रहा. दूसरी ओर, दिल्ली का AQI 480 के पार पहुंच गया, जो “गंभीर” श्रेणी में आता है. इससे लोगों को सांस लेने में परेशानी के साथ ठंड का डबल असर झेलना पड़ रहा है. अगले कुछ दिनों में मौसम तेजी से करवट लेगा. गुजरात में हल्की बारिश और फिर कड़ाके की ठंड की वापसी, जबकि दिल्ली में कोहरा और प्रदूषण दोनों की मार लोगों को इस दौरान विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

Published at : 18 Jan 2026 11:33 AM (IST)
