गुजरात में आफत की बारिश! सेना- NDRF ने संभाला मोर्चा, तस्वीरों में देखें कुदरत का कहर

गुजरात में कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है, यहां लगातार तीसरे दिन भी मूसलाधार बारिश जारी रहने से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है. कई गांवों का संपर्क कट गया है, अब तक 38,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है और 352 से अधिक लोगों को बचाया गया है.

गुजरात के कुछ स्थानों पर 24 घंटे में 400 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई है. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में एनडीआरएफ और सेना की टीमें बचाव एवं राहत कार्य में जुटी हैं. वहीं, प्रशासन ने प्रभावित जिलों में स्कूल बंद कर दिए हैं और मुंबई जाने वाली कई रेलगाड़ियां रद्द कर दी गई हैं.

इन तीन जिलों में सबसे ज्यादा बारिश

दक्षिण गुजरात के वलसाड, नवसारी और सूरत और मध्य गुजरात के अहमदाबाद और खेड़ा जिलों में शुक्रवार सुबह छह बजे तक बीते 24 घंटों के दौरान अत्यधिक वर्षा दर्ज की गई. शुक्रवार सुबह से वाव-थराद, अमरेली और खेड़ा जिलों में बारिश का नया दौर शुरू होने से प्रशासन सतर्क बना हुआ है.





352 लोगों को सुरक्षित बचाया

राहत आयुक्त गौरांग मकवाना ने बताया कि अब तक 38,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है. इनमें अधिकतर लोग नवसारी और वलसाड जिलों के हैं. कई लोग अपने रिश्तेदारों के यहां चले गए हैं. लगभग 2,000 लोगों को राहत शिविरों में रखा गया है. अब तक 352 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है.

उन्होंने बताया कि अब तक तापी जिले में एक व्यक्ति की मौत की आधिकारिक पुष्टि हुई है और अन्य प्रभावित जिलों से भी जानकारी जुटाई जा रही है. मकवाना ने बताया कि ओडिशा से वायु मार्ग से लाई गई एनडीआरएफ की चार टीमें सूरत पहुंची हैं. इनमें से तीन टीमों को वलसाड और नवसारी भेजा गया है, जबकि एक टीम को सूरत में तैयार रखा गया है. उन्होंने बताया कि सेना के दो दल वलसाड और नवसारी पहुंच चुके हैं और दो अतिरिक्त दल भी प्रभावित क्षेत्रों में भेजे जा रहे हैं. आवश्यकता के अनुसार और टीमें भी तैनात की जाएंगी.





कहां कितनी बारिश?

राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (एसईओसी) के अनुसार, पिछले 24 घंटों में खेड़ा जिले के महेमदाबाद में सर्वाधिक 507 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई. इसके बाद अहमदाबाद जिले के धोलका में 473 मिमी, नवसारी के चिखली में 451 मिमी तथा वलसाड के उमरगांव और नवसारी के खेरगाम में 434 मिमी वर्षा हुई. इस अवधि में राज्य के 35 तालुका में 200 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई.

शुक्रवार सुबह छह बजे के बाद चार घंटे में बनासकांठा जिले के देओदर में 153 मिमी और खेड़ा जिले के महेमदाबाद में 129 मिमी वर्षा हुई. पाटन, अमरेली और बनासकांठा जिलों में भी शुक्रवार सुबह से फिर तेज बारिश हुई.

हजारों लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया

वलसाड, नवसारी, अहमदाबाद, खेड़ा और डांग जिलों में बाढ़ प्रभावित हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है. एनडीआरएफ और राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) की मदद से सैकड़ों लोगों को बचाया गया है. सेना और तटरक्षक बल को भी सतर्क रखा गया है.

रक्षा जनसंपर्क अधिकारी (गुजरात) ने बताया कि सेना की ‘गोल्डन करतार डिवीजन’ की टुकड़ियां वलसाड, नवसारी और अहमदाबाद शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात हैं और वे फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालने के साथ आवश्यक सहायता भी उपलब्ध करा रही हैं. तापी जिले की अंबिका नदी तथा पार, औरंगा और दमनगंगा नदियां उफान पर हैं, जिससे निचले इलाकों में जलभराव हो गया है.





सड़कें जलमग्न, जनजीवन प्रभावित

अहमदाबाद में भारी बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है. कई सड़कें जलमग्न हो गई हैं और एक दर्जन से अधिक अंडरपास बंद कर दिए गए हैं. राज्य सरकार ने वर्षा प्रभावित जिलों में स्कूलों और कॉलेजों में अवकाश घोषित कर दिया है.

मुंबई जाने वाली 5 ट्रेनें रद्द

दक्षिण गुजरात में रेलवे पटरियों पर जलभराव के कारण शुक्रवार को मुंबई जाने वाली पांच रेलगाड़ियां रद्द कर दी गईं. मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रशासन को पूरी सतर्कता बरतने और स्थिति पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए हैं.





वलसाड जिले में बाढ़ की स्थिति गंभीर होने और उमरगांव तहसील में दो दिनों में 1,300 मिमी से अधिक वर्षा होने के बाद उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने वहां पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया. भारी वर्षा और मधुबन बांध से पानी छोड़े जाने के कारण नदियां उफान पर हैं. अधिकारियों ने मंत्री को बताया कि अब तक लगभग 12,376 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है.

राज्य सरकार ने बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए वलसाड जिले में 17 वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती की है. संघवी ने उम्मीद जताई कि जल्द सामान्य स्थिति बहाल होगी. उन्होंने व्यापारियों और दुकानदारों को हुए नुकसान के संबंध में बीमा कंपनियों के साथ बैठक करने तथा लोगों के बीमा दावों का जल्द निपटारा सुनिश्चित करने का भी सुझाव दिया.

रेड-ऑरेंज अलर्ट जारी

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने शुक्रवार को महिसागर, पंचमहल और दाहोद जिलों के लिए ‘रेड अलर्ट’ जारी किया है. वहीं, वलसाड, तापी, नवसारी, सूरत, भरूच, वडोदरा, अहमदाबाद, खेड़ा, गांधीनगर और आनंद सहित दक्षिण एवं मध्य गुजरात के कई जिलों के लिए ‘ऑरेंज अलर्ट’ जारी किया गया है.





सोमवार से मिल सकती है भारी बारिश से राहत

आईएमडी के अनुसार, सोमवार से अत्यधिक वर्षा की तीव्रता कम होने की संभावना है. शनिवार को साबरकांठा और अरावली और रविवार को बनासकांठा और साबरकांठा जिलों के लिए ‘ऑरेंज अलर्ट’ जारी किया गया है.