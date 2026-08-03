Manjalpur Result: BJP के सतीश पटेल जीते, 'पार्टी का गढ़ रही सीट'

वडोदरा की मांजलपुर विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर अपनी मजबूत पकड़ साबित कर दी है. बीजेपी उम्मीदवार सतीश पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखा रबारी को 30,630 वोटों के बड़े अंतर से हराकर शानदार जीत दर्ज की. चुनाव परिणाम आने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल रहा और समर्थकों ने जीत का जश्न मनाया.

बीजेपी उम्मीदवार को 55,481 वोट मिले, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार को 24,851 वोट हासिल हुए. बीजेपी उम्मीदवार का वोट शेयर 67.19 फीसदी रहा, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार को 30.09 फीसदी वोट शेयर मिला.

सतीश पटेल ने जनता और कार्यकर्ताओं का जताया आभार

जीत के बाद बीजेपी उम्मीदवार सतीश पटेल ने जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करते हुए कहा, "वैसे मांजलपुर विधानसभा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रही है और यहां के प्रजाजनों ने हमेशा पार्टी को बहुत प्रेम और समर्थन दिया है."

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उन्होंने आगे कहा, "स्वर्गीय योगेशभाई पटेल पिछले 25 वर्षों से इस क्षेत्र में काम कर रहे थे. उन्हें जितना प्रेम मिला, उतना ही प्रेम आज मुझे भी मिला है. इसके लिए मैं सभी प्रजाजनों और मतदाता भाइयों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं."

Vadodara, Gujarat: BJP candidate Satish Patel says, “Manjalpur Assembly has always been a BJP stronghold, and the people have always shown their support. Late Yogesh Patel worked here for 25 years, and the love and support he received, the people are now giving the same to me...” pic.twitter.com/qzwUWRd2On — IANS (@ians_india) August 3, 2026

सतीश पटेल ने कहा कि पार्टी अपने वरिष्ठ नेता स्वर्गीय योगेशभाई पटेल के विकास कार्यों को आगे भी जारी रखेगी. उन्होंने कहा, "हमारे कार्यकर्ताओं का भी मैं तहेदिल से धन्यवाद करता हूं. आज मैं योगेश काका के घर गया, जहां मैंने उनके भाई और हमारी काकी का आशीर्वाद लिया. योगेश काका ने जो काम शुरू किया था, उसे हम आगे भी जारी रखेंगे."

बीजेपी के लिए अहम मानी जा रही है जीत

मांजलपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजे को बीजेपी के लिए बड़ी राजनीतिक सफलता माना जा रहा है. 30630 वोटों के बड़े अंतर से मिली जीत ने यह साफ कर दिया कि इस सीट पर पार्टी की पकड़ अभी भी मजबूत बनी हुई है. वहीं, कांग्रेस को इस चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा. अब बीजेपी इस जीत को क्षेत्र में अपने विकास कार्यों और संगठन की मजबूती से जोड़कर देख रही है.

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