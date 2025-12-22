Gujarat: कच्छ में 4 गाड़ियों की जोरदार टक्कर, आग लगने से जिंदा जला बच्चा, 2 की मौत

Gujarat News: गुजरात के कच्छ से एक दिल दहला देने वाली घटना की खबर सामने आई है, यहां भचाऊ हाईवे पर चार छोटी-बड़ी गाड़ियों की ज़बरदस्त टक्कर हो गई. हादसे के बाद चारों गाड़ियों में आग लग गई, जिसमें एक बच्चे समेत दो लोगों की मौत हो गई. कार में सवार दूसरे लोग बुरी तरह जल गए, जिन्हें इलाज के लिए ले जाया गया. फायर डिपार्टमेंट तुरंत मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पा लिया. इस घटना ने सभी को चौंका दिया है.

लोगों को इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया

आग इतनी भयानक थी कि लोगों को बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिला. आग लगते ही एक कार उसकी चपेट में आ गई और अंदर बैठे दो लोगों की ज़िंदा जलकर मौत हो गई. जबकि बाकी लोगों को बुरी तरह जलने के बाद इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया. फायर डिपार्टमेंट तुरंत मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पा लिया. इस आग की घटना में चारों गाड़ियां पूरी तरह जल गईं.

स्थानीय लोगों के हादसे की जानकारी पुलिस को दी

पूरे हादसे की बात करें तो पहले एक कार और आइसक्रीम ट्रक में टक्कर हुई, फिर पीछे से तेज़ रफ़्तार से आ रहे 2 ट्रेलर भी इस कार और आइसक्रीम ट्रक से टकरा गए. जिससे चारों गाड़ियों में आग लग गई. जिसमें एक ट्रेलर ड्राइवर की भी मौके पर ही मौत हो गई. स्थानीय लोगों के हादसे की जानकारी देने के बाद 108, पुलिस का काफिला और भचाऊ फायर टीम मौके पर पहुंची.

