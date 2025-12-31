KLN राव बने गुजरात के इंचार्ज DGP, विकास सहाय की जगह मिली कमान

सीनियर आईपीएस अधिकारी डॉ. केएलएन राव के नाम का ऐलान गुजरात के नए इंचार्ज DGP के तौर पर किया गया. गुजरात के मौजूदा DGP विकास सहाय को ऑफिशियली 6 महीने पहले रिटायर होना था, लेकिन उन्हें 31 दिसंबर तक एक्सटेंशन दिया गया था, जो अब खत्म हो गया है. राव 1992 बैच के IPS ऑफिसर हैं. डॉ. केएलएन राव ने पुलिस पर लोगों का भरोसा बढ़ाने की बात करते हुए अपराध कंट्रोल करने की प्राथमिकता पर जोर दिया है.

डॉ. केएलएन राव को परमानेंट DGP की जगह स्टेट पुलिस चीफ के तौर पर इंचार्ज DGP अपॉइंट किया गया है. चूंकि स्टेट पुलिस चीफ विकास सहाय आज (31 दिसंबर, 2025) रिटायर हो गए हैं, इसलिए उनकी जगह चार्ज लेने के लिए एक इंचार्ज पुलिस चीफ को अपॉइंट करना होगा, इसलिए डॉ. केएलएन राव को इंचार्ज DGP बनाया गया है.

अपराध को कंट्रोल करना प्राथमिकता होगी- केएलएन राव

गुजरात के इंचार्ज DGP नियुक्त किए जाने के बाद डॉ. केएलएन राव ने कहा है कि राज्य में क्राइम कंट्रोल करने के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा और लोगों का पुलिस पर भरोसा बढ़ाने की हर संभव कोशिश की जाएगी. उन्होंने कहा, ''अपराध को कंट्रोल करना भी मेरी प्राथमिकता होगी. पीड़ितों को न्याय दिलाना भी प्राथमिकता होगी. हम पुलिस पर लोगों का भरोसा मजबूत करेंगे. विकास सहाय द्वारा शुरू किए गए प्रोग्राम जारी रखूंगा.'

एक्सटेंशन पीरियड खत्म होने के बाद रिटायर हुए सहाय

1989 बैच के इंडियन पुलिस सर्विस अधिकारी विकास सहाय, छह महीने का एक्सटेंशन पीरियड खत्म होने के बाद रिटायर हुए. राज्य के गृह विभाग के एक नोटिफिकेशन के अनुसार, अगले आदेश तक, 1992 बैच के IPS अधिकारी केएलएन राव, जो अभी गुजरात CID (क्राइम और रेलवे) के प्रमुख के तौर पर काम कर रहे हैं, इन-चार्ज DGP के तौर पर काम करेंगे.

कौन हैं के एल एन राव?

KLN राव गुजरात कैडर के 1992 बैच के अधिकारी हैं.

केएलएन राव अभी गुजरात CID (क्राइम और रेलवे) के प्रमुख के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे.

डॉ. केएलएन राव मूल रूप तेलंगाना के निवासी हैं.

केएलएन राव का जन्म 26 अक्टूबर, 1967 को हुआ.