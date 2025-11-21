गुजरात के खेड़ा जिले में SIR के लिए काम करने वाले BLO की अचानक दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई. कपडवंज तालुका के नवापुरा प्राथमिक विद्यालय के आचार्य रमेशभाई परमार का मंगलवार (18 नवंबर) की देर रात निधन हो गया था.

परिजनों ने आरोप लगाया कि BLO रमेशभाई परमार SIR के काम के बोझ से परेशान हो रहे थे. यही कारण है कि उन्हें हार्ट अटैक आ गया. रमेशभाई परमार पिछले 25 साल से शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे.

रमेशभाई ने अपने शिक्षक जीवन की शुरुआत महुधा तालुका के अलीणा गांव से की थी. इसके बाद वे कपडवंज तालुका की बेटावाला प्राथमिक शाला में कार्यरत रहे. बाद में नवापुरा प्राथमिक शाला में आचार्य के रूप में नियुक्त किया गया था.

पत्नी, दो बेटियों और विधवा मां को छोड़ गए रमेशभाई

रमेशभाई परमार के परिवार में उनकी पत्नी, दो बेटियां और विधवा मां थे. वे कपडवंज तालुका के जांबुडी गांव में रहते थे. परिवार के मुखिया होने के कारण पूरा परिवार उन्हीं पर निर्भर था और परिवार में कोई अन्य कमाने वाला नहीं था. रमेशभाई के निधन से परिवार में गहरा शोक व्याप्त है.

रमेशभाी के परिवार के अनुसार, BLO के काम के कारण वह काफी तनाव में थे. देर रात तक वे यह कार्य करते थे. घर में इंटरनेट नेटवर्क न होने के कारण वे अपने चचेरे भाई के घर जाते थे.

रात सोने गए, सुबह नहीं उठे रमेशभाई

मंगलवार देर रात तक चचेरे भाई के घर काम करने के बाद रमेशभाई जब घर पहुंचे तो बेटी ने उन्हें भोजन करने को कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और सोने चले गए. रोज़मर्रा की तरह सुबह वे जल्दी नहीं उठे तो परिवार ने सोचा कि काम के बोझ से थक गए होंगे, इसलिए उन्हें जगाया नहीं. समय बीतने पर जब परिवार ने उन्हें जगाने की कोशिश की तो वे नहीं जागे. अंत में परिजन उन्हें निजी गाड़ी में लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी का बयान

रमेशभाई की मृत्यु की बात सुनते ही परिवार के पैरों तले ज़मीन खिसक गई. घर में रोना-पीटना शुरू हो गया. परिवार के आरोपों के संबंध में एबीपी अस्मिता की टीम ने जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी परेशभाई वाघेला से संपर्क करने का प्रयास किया. टेलीफोनिक बातचीत में जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि उन्होंने अब तक मृतक शिक्षक रमेशभाई परमार के परिवार से मुलाकात नहीं की है और इस मामले में कैमरे पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया.