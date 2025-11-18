अहमदाबाद: साबरमती जेल में बंद आतंकी अहमद पर हमला, अस्पताल में भर्ती

गुजरात में अहमदाबाद के साबरमती जेल में आतंकवादी डॉ. अहमद की पिटाई का मामला सामने आया है. आतंकवादी पर बैरक में हमला हुआ है. एक अन्य कैदी की पिटाई के दौरान उसकी आंख में चोट लग गई. रिमांड खत्म होने के बाद उसे जेल ले जाया गया था. पुलिस ने आगे की जांच शुरू कर दी है. आतंकवादी अहमद सैयद को साबरमती नई जेल में रखा गया था. बताया जा रहा है कि कैदी अहमद सैयद पर तीन अज्ञात कैदियों ने अचानक हमला कर दिया. अहमद ने पिटाई का कारण नहीं बताया.

इस हमले की घटना के बाद गुजरात एटीएस जेल पहुंची. आतंकवादी अहमद को सिविल अस्पताल ले जाया गया. वहां उसका इलाज चल रहा है. सैयद के चेहरे और शरीर के अन्य हिस्सों पर चोटें आई हैं. इस घटना की सूचना पर रानिप पुलिस मौके पर पहुंच गई है.

साबरमती जेल में बंद हैं 3 ISIS आतंकवादी

गुजरात एटीएस द्वारा 9 नवंबर, 2025 को पकड़े गए तीन आईएसआईएस आतंकवादी साबरमती जेल में कच्चे बंदी के रूप में बंद हैं. बैरक में बंद तीन आतंकवादियों में से एक का तीन अन्य कैदियों से झगड़ा हो गया, जिसके बाद झगड़ा शुरू हो गया और तीनों कैदियों ने एक आतंकवादी की पिटाई कर दी. इस दौरान आतंकवादी की आंख में चोट लग गई. जिसके बाद उसे इलाज के लिए सिविल अस्पताल ले जाया गया.