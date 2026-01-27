एटीएस गुजरात ने आतंकी गतिविधियों में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान फैजान शेख के रूप में हुई है, जो जैश-ए-मोहम्मद (JeM) और अल-कायदा की विचारधारा से प्रभावित होकर कट्टरपंथी बन गया था. यह गिरफ्तारी गुजरात के नवसारी जिले में की गई है, जहां से आतंकी साजिश को अंजाम देने की तैयारी सामने आई.

कौन है गिरफ्तार आरोपी फैजान शेख?

जांच में सामने आया है कि फैजान शेख नवसारी चारपुल इलाके में रह रहा था, जबकि उसका मूल निवास उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के नरपत नगर, डुंडावाला क्षेत्र में है. एटीएस के अनुसार आरोपी लंबे समय से सुरक्षा एजेंसियों की नजर में था और उसकी गतिविधियों पर तकनीकी निगरानी रखी जा रही थी. मिली जानकारी के अनुसार, फैजान शेख ने अपनी पहचान छिपाकर अलग-अलग जगहों पर रहकर नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश कर रहा था.

जैश-ए-मोहम्मद और अल-कायदा से प्रभावित

एटीएस गुजरात की जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि फैजान शेख आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और अल-कायदा की विचारधारा से गहराई से प्रभावित था. वह इन संगठनों के कट्टरपंथी विचारों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रचारित करता था. सोशल मीडिया अकाउंट के अनुसार, फैजान युवाओं को कट्टरपंथ की ओर प्रेरित करने की कोशिश कर रहा था. इसके साथ ही आतंकी हिंसा को वैचारिक समर्थन दे रहा था.

अवैध हथियार और आगे की जांच

एटीएस की प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि फैजान शेख ने हत्या की नीयत से अवैध रूप से हथियार और गोला-बारूद हासिल किए थे. सुरक्षा एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि आरोपी को हथियार कहां से मिले और उसके संपर्क किन-किन लोगों से थे. एटीएस गुजरात का कहना है कि इस गिरफ्तारी से एक बड़ी आतंकी साजिश को समय रहते नाकाम किया गया है और मामले में आगे की जांच जारी है.