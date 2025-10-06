गुजरात के गिर सोमनाथ में 3 मंजिला इमारत ढही, मां-बेटी समेत 3 लोगों की मौत

गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के वेरावल शहर में सोमवार (6 अक्टूबर) तड़के बड़ा हादसा हो गया. शहर के खारवाड इलाके में एक पुरानी 3 मंजिला इमारत का हिस्सा अचानक गिर गया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई. दो को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.

पुलिस के मुताबिक यह हादसा देर रात करीब डेढ़ बजे हुआ. वेरावल के खारवाड इलाके में स्थित यह इमारत करीब 80 साल पुरानी बताई जा रही है और लंबे समय से जर्जर हालत में थी. रात के सन्नाटे में इमारत का हिस्सा अचानक भरभराकर गिर पड़ा. कुछ लोग सो रहे थे, जबकि एक व्यक्ति अपने बाइक पर उसी वक्त सड़क से गुजर रहा था.

बाइक सवार समेत 3 की जान गई

इमारत गिरने से मलबे में दबकर 3 लोगों की मौत हो गई. मृतकों में एक बाइक सवार भी शामिल है, जो हादसे के वक्त वहां से गुजर रहा था. उसकी मौके पर ही मौत हो गई. बाकी दो मृतक एक महिला और उसकी बेटी थीं, जो उसी इमारत में रहती थीं. मृतकों की पहचान दिनेश जंगी (34), देवकीबेन सुयानी (65) और उनकी बेटी जशोदा (35) के रूप में हुई है.

बचाव अभियान चला पूरी रात

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस, अग्निशमन विभाग, नगर निगम और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे. सभी ने मिलकर मलबा हटाने का काम शुरू किया. यह बचाव अभियान सुबह करीब 5 बजे तक चला. इस दौरान दो लोगों को जिंदा निकाल लिया गया. इनमें सुयानी का पति और एक अन्य महिला शामिल हैं. दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

कई बार दी गई थी चेतावनी

स्थानीय लोगों के मुताबिक यह इमारत करीब 80 साल पुरानी थी और लंबे समय से खराब हालत में थी. लोगों ने कई बार प्रशासन को इसकी मरम्मत या तोड़ने की मांग की थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई. लोगों का कहना है कि अगर समय रहते कदम उठाए जाते, तो ये जानें बच सकती थीं.

पुलिस निरीक्षक एच.आर. गोस्वामी ने बताया कि हादसे की जांच शुरू कर दी गई है. फिलहाल मलबा हटाने का काम पूरा हो चुका है और आसपास की अन्य इमारतों की भी जांच की जा रही है ताकि भविष्य में इस तरह की कोई और घटना न हो.