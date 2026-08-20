Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यगुजरातभावनगर: घर में मिला सरकारी टीचर का शव, जहरीली शराब से मौत की आशंका

भावनगर: घर में मिला सरकारी टीचर का शव, जहरीली शराब से मौत की आशंका

Bhavnagar Liquor tragedy: भावनगर में नकली शराब कांड के बीच एक घर से पुलिस को एक और व्यक्ति का शव मिला है. मृतक टीचर की पहचान हितेशभाई परमार के तौर पर हुई है, जो एक सरकारी स्कूल में काम करते थे.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 20 Aug 2026 08:27 AM (IST)
Preferred Sources

भावनगर में नकली शराब पीने की घटना से बड़ा हंगामा मच गया है. शराब पीने से 22 लोगों की हालत खराब है, जिनमें से 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 18 लोगों का अभी भी अस्पताल में इलाज जारी है. इस बीच भावनगर में स्थित एक घर से पुलिस को एक और व्यक्ति का शव मिला है.

मृतक टीचर की पहचान हितेशभाई परमार के तौर पर हुई है, जो सीहोर तालुका के सोनगढ़ गांव के एक सरकारी स्कूल में काम करते थे. आशंका जताई जा रही है कि टीचर की मौत के पीछे का कारण जहरीली शराब का सेवन करना है. 

माइक्रोन के सेमीकंडक्टर प्लांट को 48 घंटे साप्ताहिक कार्य सीमा के साथ 12 घंटे की शिफ्ट की मंजूरी

टीचर जमीन पर मृत पाए गए

दअसल, पुलिस को सिहोर तालुका के सोनगढ़ गांव के एक सरकारी स्कूल में टीचर के तौर पर काम करने वाले हितेशभाई परमार की लाश उनके घर में संदिग्ध हालत में मिली है. शहर के गांधी कॉलोनी के सामने गिल्बर्ट अपार्टमेंट की पहली मंजिल से टीचर का शव बरामद किया गया है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस और मीडिया के घर पहुंचने पर सरकारी टीचर जमीन पर मृत पाए गए. पुलिस को जांच के दौरान घर के किचन में रॉयल स्टैग की आधी बोतल भी मिली है.

क्या शराब के कारण गई टीचर की जान?

शराब की बोतल मिलने से आशंका जताई जा रही है कि टीचर की मौत का कारण भी नकली शराब का सेवन ही है. हालांकि, इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. घर में संदिग्ध और सड़ी-गली हालत में लाश मिलने के बाद पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. मौत शराब पीने से हुई या नहीं, यह पोस्टमार्टम के बाद आधिकारिक तौर पर पता चलेगा.

अहमदाबाद से लाया गया था कच्चा माल

पुलिस की जांच में सामने आया है कि इस जहरीली शराब को बनाने के लिए कच्चा माल अहमदाबाद से लाया गया था. मेथनॉल, विदेशी शराब की खाली बोतलें, बोतल के ढक्कन और दूसरा सामान अहमदाबाद के सरखेज समेत अलग-अलग इलाकों से ट्रांसपोर्ट के जरिए भावनगर लाया गया था.

रिपोर्ट के मुताबिक 'डॉक्टर' के नाम से मशहूर नरेंद्र सिंह यादव ने इस केमिकल मिक्सचर से जहरीली शराब तैयार की थी. 17 अगस्त को नरेंद्र सिंह ने खुद बनाई यह शराब पी ली, जिससे उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई और 18 अगस्त को उनकी मौत हो गई. हालांकि, पुलिस की जांच के बाद ही नरेंद्र सिंह की मौत के पीछे का वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा. 

अब तक 4 तस्कर गिरफ्तार

पुलिस ने इस मामले में अब तक 4 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है और पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुट गई है. पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि गौतम सोलंकी नाम का आरोपी मध्य प्रदेश के उज्जैन से रॉयल स्टैग ब्रांड की शराब लेकर आया था. आरोप है कि शराब में मिथेनॉल मिलाकर इसे लोगों को बेचा गया. हालांकि, सवाल उठ रहे हैं कि राज्य में शराब पर पांबदी के बावजूद पुलिस की नाक के नीचे कैसे शराब बेची जा रही है.

इस कांड के बाद पुलिस कुंभकर्ण की नींद से जाग गई है और अब शराब के अड्डों पर रेड करने की तैयारी में हा. इसके साथ ही पुलिस को हेडक्वार्टर को रोजाना रिपोर्ट भेजने के भी निर्देश दिए गए हैं. सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पहले ये कार्रवाई क्यों नहीं की गई. 

भावनगर में जहरीली शराब पीने से 4 की मौत, 18 अस्पताल में भर्ती

 

और पढ़ें

About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है. इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
Read More
Published at : 20 Aug 2026 08:14 AM (IST)
Tags :
GUJARAT NEWS Bhavnagar News Liquor Tragedy
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

गुजरात
भावनगर: घर में मिला सरकारी टीचर का शव, जहरीली शराब से मौत की आशंका
भावनगर: घर में मिला सरकारी टीचर का शव, जहरीली शराब से मौत की आशंका
गुजरात
भावनगर में जहरीली शराब पीने से 4 की मौत, 18 अस्पताल में भर्ती
भावनगर में जहरीली शराब पीने से 4 की मौत, 18 अस्पताल में भर्ती
गुजरात
माइक्रोन के सेमीकंडक्टर प्लांट को 48 घंटे साप्ताहिक कार्य सीमा के साथ 12 घंटे की शिफ्ट की मंजूरी
माइक्रोन के सेमीकंडक्टर प्लांट को 48 घंटे साप्ताहिक कार्य सीमा के साथ 12 घंटे की शिफ्ट की मंजूरी
गुजरात
गुजरात पुलिस ने साइबर ठग को उसी के जाल में फंसाकर किया गिरफ्तार
गुजरात पुलिस ने साइबर ठग को किया डिजिटल अरेस्ट, फिर किया गिरफ्तार
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: तलाक की अफवाहों के बीच कोर्ट पहुंचीं सुनीता आहूजा! पैपराजी को देखकर बदला अंदाज, फैंस हुए हैरान (19.08.26)
Chugalkhor Aunty: 🫨चुगलखोर आंटी के साथ देखिए चुगलियों का पिटारा #sbs
Bigg Boss House में भूत? Himanshi Khurana का डरावना दावा, बोलीं- कोई गला दबा रहा था
Bhojpuri Bawal में Pawan Singh की ‘तीसरी बीवी’ बनेंगी Amrapali Dubey? मजेदार बातचीत वायरल
Sunita Ahuja विवाद के बीच Govinda का Thailand Club Dance Video Viral, Fans ने किया React
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप ने किया ईरान पर बड़ी आर्थिक पाबंदी का ऐलान, मददगारों को अल्टीमेटम
ट्रंप ने किया ईरान पर बड़ी आर्थिक पाबंदी का ऐलान, मददगारों को अल्टीमेटम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मैं खड़ी रही, पूजा नहीं करने दी', BJP विधायक ने लगाए जातिगत भेदभाव का आरोप
'मैं खड़ी रही, पूजा नहीं करने दी', BJP विधायक ने लगाए जातिगत भेदभाव का आरोप
स्पोर्ट्स
वर्ल्ड चैंपियनशिप में पीवी सिंधू की धमाकेदार जीत, 34 मिनट में विरोधी हुआ पस्त
वर्ल्ड चैंपियनशिप में पीवी सिंधू की धमाकेदार जीत, 34 मिनट में विरोधी हुआ पस्त
बॉलीवुड
'बंटवारा 1947' बनने वाली है सनी देओल की 8वीं सबसे बड़ी फिल्म, बस चाहिए इतने करोड़
'बंटवारा 1947' बनने वाली है सनी की 8वीं सबसे बड़ी फिल्म, बस चाहिए इतने करोड़
इंडिया
सर्जियो गोर ने J&K पर बोला सच तो भड़का पाक, क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?
सर्जियो गोर ने J&K पर बोला सच तो भड़का पाक, क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?
टेक्नोलॉजी
ATM कार्ड में आपकी डिटेल्स कैसे सेव होती हैं, जानें मशीन कैसे करती है प्रोसेस?
ATM कार्ड में आपकी डिटेल्स कैसे सेव होती हैं, जानें मशीन कैसे करती है प्रोसेस?
ट्रेंडिंग
बंदर ने छीने महिला के 42 हजार रुपये, छुड़ाने में छूटे पुलिस के पसीने- वीडियो वायरल
बंदर ने छीने महिला के 42 हजार रुपये, छुड़ाने में छूटे पुलिस के पसीने- वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
आजम खान या कोई और... कौन है जौहर यूनिवर्सिटी का असली मालिक?
आजम खान या कोई और... कौन है जौहर यूनिवर्सिटी का असली मालिक?
ENT LIVE
Nirahua संग रिश्ते पर Aamrapali Dubey का बड़ा बयान, Akshara Singh को लेकर हुईं Emotional
Nirahua संग रिश्ते पर Aamrapali Dubey का बड़ा बयान, Akshara Singh को लेकर हुईं Emotional
ENT LIVE
Bigg Boss House में ‘भूत’? Himanshi Khurana का दावा- रात में कोई गला दबा रहा था
Bigg Boss House में ‘भूत’? Himanshi Khurana का दावा- रात में कोई गला दबा रहा था
ENT LIVE
Sunita Ahuja विवाद के बीच Thailand में Govinda का डांस वीडियो वायरल, फैंस बोले- Hero No. 1
Sunita Ahuja विवाद के बीच Thailand में Govinda का डांस वीडियो वायरल, फैंस बोले- Hero No. 1
ENT LIVE
Ramayana के ₹4000 करोड़ Budget पर Yash ने दिया Clarification, बताया रकम का पूरा गणित
Ramayana के ₹4000 करोड़ Budget पर Yash ने दिया Clarification, बताया रकम का पूरा गणित
ENT LIVE
Toxic के Intimate Scenes पर Yash का खुलासा, Radhika Pandit के Reaction पर बोले- ‘She Understands’
Toxic के Intimate Scenes पर Yash का खुलासा, Radhika Pandit के Reaction पर बोले- ‘She Understands’
Embed widget