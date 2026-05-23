गुजरात में गर्मी का कहर! कई शहरों में पारा 43°C के पार, अगले 5 दिन तक नहीं मिलेगी राहत

IMD Weather Update: गुजरात में इन दिनों गर्मी का असर काफी तेज है. राज्य के कई शहरों में तापमान 41 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. खासकर अहमदाबाद में एक ही दिन में तापमान में 2 डिग्रीबढ़कर 43.3 डिग्री तक पहुंच गया. मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार, अगले पांच दिनों तक यहां तापमान 43 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है.

लोगों को सलाह दी जा रही है कि दोपहर के समय घर से बाहर कम निकलें और खुद को धूप से बचाएं. लगातार बढ़ती गर्मी के कारण जनजीवन काफी प्रभावित हो रहा है और ज्यादातर सड़कें भी दोपहर के समय खाली नजर आ रही हैं.

कई शहरों में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी

शुक्रवार को राज्य के सात शहरों में तापमान 41 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया. सबसे ज्यादा गर्मी सुरेंद्रनगर में रही, जहां तापमान 43.8 डिग्री तक पहुंच गया.

शहर तापमान

सुरेंद्रनगर 43.8° C

अहमदाबाद 43.3° C

गांधीनगर 43° C

राजकोट 42.9° C

अमरेली 42.3° C

डीसा 41.6° C

वडोदरा 41.4° C

भुज 40.5° C

कंडला 40° C

लोगों को गर्म हवाओं और तेज धूप से राहत नहीं मिल रही है.लोग ठंडे पेय और छाया का सहारा लेते नजर आए. बिजली की खपत भी बढ़ गई है क्योंकि लोग घरों में कूलर और एसी का अधिक इस्तेमाल कर रहे हैं.

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मौसम में बदलाव और मानसून की स्थिति

मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र के कुछ हिस्सों में हल्के बदलाव की संभावना जताई है. डांग, तापी, नवसारी और वलसाड जैसे इलाकों में बादल छाने के साथ हल्की बारिश हो सकती है. वहीं मानसून अब तेजी से आगे बढ़ रहा है. अनुमान के अनुसार केरल में यह 26 मई के आसपास मानसून दस्तक दे सकता है, जबकि गुजरात में 15 जून के आसपास मानसून पहुंचने की संभावना है.

इस बीच देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी जारी है. कुछ जगहों पर तापमान 47 से 48 डिग्री तक पहुंच गया है, जिससे हीटवेव की स्थिति बनी हुई है. लगातार बढ़ती गर्मी के कारण लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं और स्वास्थ्य विभाग ने भी सावधानी बरतने की सलाह दी है.

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