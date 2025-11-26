गुजरात में अहमदाबाद के लोगों को जल्द ही एक बड़ी सौगात मिलने वाली हैं, यहां के कालूपुर रेलवे स्टेशन के नाम से चर्चित रेलवे स्टेशन को भारत का सबसे ऊँचे 16 मंजिला मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के रूप में पुनर्विकसित किया जा रहा है. जिसमें पार्किंग से लेकर, ऑफिस और एयरपोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाएं होंगी.

अहमदाबाद रेलवे स्टेशन का करीब 24 हजार करोड़ की लागत से पुनर्विकास का काम किया जा रहा है. जिसका मकसद स्टेशन को मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनाना है. जो देश का सबसे ऊंचा स्टेशन होने के साथ तमाम आधुनिक सुविधाओं से लेस होगा और 35 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला होगा.

दुनिया का सबसे बड़ा 16 मंजिला स्टेशन

इस मामले पर पश्चिम रेलवे के डीआरएम वेद प्रकाश ने कहा कि अहमदाबाद स्टेशन दुनिया के सबसे बड़े स्टेशन डेवलेपमेंट का हिस्सा है. इसमें 16 मंजिल फ्लोर का बिल्डिंग बनना है, इसके 15 मंजिल का हिस्सा बनकर तैयार हो गया है. नीचे दो अंडरग्राउंड और ऊपर के दो फ्लोर के पिलर भी बन गए हैं. स्टेशन तक आने के लिए एलिवेटेड रोड भी बनकर तैयार हो गए हैं.

डीआरएम ने कहा कि यहां दो से तीन लाख लोग आसानी आ जा सकते हैं. ये कंप्लीट मॉडल होगा, यानी चाहे मेट्रो, बस, बुलेट ट्रेन में जाना होगा तब कनेक्ट होगा. जगह-जगह एस्केलेटर, सीढ़ियां और लिफ्ट लगाई जाएंगी, जिससे किसी को कोई परेशानी नहीं होगी.

Ahmedabad, Gujarat: Ahmedabad railway station is being redeveloped into India’s tallest 16 storey multi-modal transport hub, featuring parking, offices, and passenger facilities. Connected to rail, metro, bus and bullet train networks, the heritage inspired project is expected to… pic.twitter.com/sSEz3SIWb9 — IANS (@ians_india) November 26, 2025

2027 तक पुनर्निमाण कार्य पूरा होने का अनुमान

इस स्टेशन का पुनर्निमाण कार्य साल 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है. यहां पर यात्रियों को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं होंगी ये मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट हब रेल, मेट्रो, बस और बुलेट ट्रेन के नेटवर्क से जुड़ा होगा. ख़ास बात ये है कि इसका डिज़ायनर और स्ट्रक्चर न्यूयॉर्क के हडसन हाई लाइन से प्रेरित है.

इस स्टेशन पर तीन हजार गाड़ियों के पार्किंग की व्यवस्था होगी. इसके अलावा इसमें दफ़्तर, होटल, गार्डन और मॉर्डन मॉल भी बनाए जाएंगे. इस स्टेशन के ग्राउंड लेवल पर पारंपरिक ट्रेन होंगी. जबकि अंडरग्राउंड लेवल सबवे का निर्माण किया जा रहा है. अपर लेवल से बुलेट ट्रेन की कनेक्टिविटी की जा रही है.