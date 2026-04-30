दिल्ली-NCR में भीषण गर्मी से राहत! दोपहर में आसमान काला, बारिश के साथ पड़े ओले

दिल्ली-एनसीआर को भीषण गर्मी से राहत मिलने वाली है. मौसम विभाग ने अगले दो घंटे में दिल्ली में तेज हवा और गरज के बारिश होने का अनुमान जताया. गुरुवार (30 अप्रैल) को दोपहर साढ़े तीन बजे के करीब ही आसमान में काले बादल छा गए. दिल्ली-एनसीआर में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई. गाजियाबाद में बारिश के साथ ओले पड़ रहे हैं. लोनी तिराहे पर ओलावृष्टि हो रही है. नोएडा और साहिबाबाद में भी भारी बारिश हुई. साहिबाबाद और दिल्ली के दिलशाद गार्डन में भी ओले गिरे.

दिल्ली में शाम 6 बजे तक बारिश-आंधी की चेतावनी- IMD

मौसम विभाग (IMD) ने दिल्ली के सभी जिलों में आज शाम 6 बजे तक हल्की से मध्यम बारिश के साथ तेज आंधी और बिजली चमकने की चेतावनी जारी की. हवा की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है.

हरियाणा में भी बारिश, शिमला में सेब की फसल को नुकसान

हरियाणा में मौसम का मिजाज बदला हुआ दिखा. करनाल में हुई बारिश से लोगों ने राहत की सांस ली. शिमला में भी जोरदार बारिश हुई. ऊपरी शिमला में ओलावृष्टि हुई. इससे सेब की फसल को नुकसान हुआ. मौसम विभाग ने आज के लिए बारिश, ओलावृष्टि और गर्जन और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया था.

दिल्ली के सफदरजंग में गुरुवार को न्यूनतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. अन्य मौसम निगरानी केंद्रों के आंकड़ों के अनुसार, पालम में न्यूनतम तापमान 24.9 डिग्री सेल्सियस, लोधी रोड में 23.6 डिग्री सेल्सियस, रिज में 25 डिग्री सेल्सियस और अयानगर में 24.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने के आसार है.

दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 136 रहा, जो ‘‘मध्यम’’ श्रेणी में आता है.केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, 0-50 एक्यूआई ‘‘अच्छा’’, 51-100 ‘‘संतोषजनक’’, 101-200 ‘‘मध्यम’’, 201-300 ‘‘खराब’’, 301-400 ‘‘अत्यंत खराब’’ और 401-500 ‘‘गंभीर’’ माना जाता है.