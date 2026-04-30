दिल्ली 'गोल्फ कोर्स' हादसे पर स्थानीय लोगों ने बताई चौंकाने वाली बात! कहा- 'यहां पहले भी...'

द्वारका सेक्टर-24 के गोल्फ कोर्स में गुरुवार (30 अप्रैल) सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना हुई, जिसमें तालाब में तीन नन्हे बच्चों के डूबकर मर जाने से पूरा इलाका सदमे में है. पुलिस और दमकल विभाग को सुबह 7:08 बजे सूचना मिली थी कि बच्चे तालाब में फंस गए हैं. रेस्क्यू टीम तुरंत मौके पर पहुंची, लेकिन तीनों बच्चों की जान बचाई नहीं जा सकी. मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने ABP न्यूज से बात करते हुए बताया कि वो बच्चे शायद खेलने के लिए उस पानी में उतरे थे, जिसके चक्कर में वे तालाब के अंदर चले गए.

दो साल पहले भी 3-4 बच्चे इसी तलाब में डूब चुके

इलाके के एक व्यक्ति ने ABP न्यूज से बात करते हुए कहा, 'मैं सुबह 8 बजे के आसपास यहां से जा रहा था तो देखा कि भीड़ लग रखी है. जब मैंने पूछा तो पता चला कि तीन बच्चे तलाब में डूब गए है, और यहां पहली बार ऐसा नहीं हुआ है. दो साल पहले भी यहां 3-4 बच्चे इसी तालाब में डूब चुके हैं. अगर यहां सुरक्षा होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता.'

गोला डेयरी के रहने वाले मनोज ने पुरानी घटना को याद करते हुए बताया कि पिछली बार भी बच्चे वॉलीबॉल खेल रहे थे, तभी गेंद पानी में चली गई. एक बच्चा उसे लेने गया, लेकिन वापस नहीं आया. उसके बाद दूसरा बच्चा गया, वह भी डूब गया. उन्होंने कहा कि यह तालाब बाहर से ज्यादा गहरा नहीं लगता, लेकिन अंदर बहुत गहराई है और दलदल जैसा भी है. दीवारें भले ही ऊंची हैं, फिर भी बच्चे किसी न किसी तरह अंदर पहुंच जाते हैं. उनका कहना है कि यहां गार्ड होना चाहिए था ताकि ऐसे हादसे रोके जा सकें, लेकिन एक बार हादसा होने के बाद भी प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया.

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तलाब के पास लोगों की फेंसिंग लगाने की मांग

इलाके के गौरव ने भी एबीपी न्यूज से बातचीत में बताया कि उन्हें सुबह ही बच्चों के डूबने की खबर मिली, लेकिन यह पहली बार नहीं है. करीब दो साल पहले शिवरात्रि के दिन भी ऐसा ही हादसा हुआ था. उन्होंने कहा कि आगे चलकर दीवार काफी छोटी हो जाती है, जहां से आसानी से अंदर प्रवेश किया जा सकता है, इसके बावजूद न तो फेंसिंग लगाई गई और न ही गार्ड की व्यवस्था की गई.

गौरव ने नाराजगी जताते हुए कहा कि बार-बार बच्चों की जान जा रही है, लेकिन प्रशासन अब तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है. जानकारी के मुताबिक पुलिस ने शवों को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बच्चे चारदीवारी पार कर तालाब के अंदर गए थे.

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