'विकसित भारत 2047' में दिल्ली निभाएगी बड़ी भूमिका, CM रेखा गुप्ता ने बताया विजन

80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी के विकास को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने ‘विकसित भारत 2047’ का जो राष्ट्रीय संकल्प लिया है, वह अब हर राज्य, शहर और नागरिक का संकल्प बन चुका है. मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली इस अभियान में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली केवल भारत की राजधानी नहीं है, बल्कि यह देश की लोकतांत्रिक चेतना, सांस्कृतिक विविधता, आर्थिक शक्ति और राष्ट्रीय आकांक्षाओं का प्रतीक है. इसलिए दिल्ली का विकास केवल स्थानीय मुद्दा नहीं, बल्कि पूरे देश की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ विषय है.

उन्होंने कहा कि दिल्ली को आधुनिक, सक्षम और नागरिकों के लिए बेहतर सुविधाओं वाला शहर बनाने के लिए केंद्र सरकार के सहयोग से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में दिल्ली की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होगी.

‘विकसित भारत 2047’ के लिए दिल्ली तैयार: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य अब केवल एक राजनीतिक संकल्प नहीं, बल्कि देश के करोड़ों लोगों की आकांक्षा बन चुका है. उन्होंने विश्वास जताया कि विकसित भारत की दिशा में सबसे आगे बढ़ने वाला पहला राज्य दिल्ली बनेगा. उन्होंने कहा कि दिल्ली आज “Active, Attentive and Attractive” के मंत्र के साथ विकास की नई दिशा में आगे बढ़ रही है. सरकार का लक्ष्य राजधानी को ऐसा शहर बनाना है जहां आधुनिक सुविधाएं, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और नागरिकों के लिए गुणवत्तापूर्ण जीवन उपलब्ध हो.

पीएम मोदी के नेतृत्व और सहयोग के लिए जताया आभार

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और दिल्ली के विकास के लिए लगातार मिल रहे मार्गदर्शन एवं सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य के बेहतर तालमेल से दिल्ली विकास के नए आयाम स्थापित करेगी. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से दिल्ली न केवल अपने विकास की गति तेज करेगी, बल्कि देश के अन्य शहरों के लिए भी एक उदाहरण बनेगी.

दिल्ली बनेगी विकसित भारत की नई तस्वीर

मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में दिल्ली को विकास, नवाचार, स्वच्छता, बेहतर परिवहन और आधुनिक सुविधाओं के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने का प्रयास किया जाएगा. उन्होंने कहा कि हर नागरिक की भागीदारी से ही विकसित भारत का सपना पूरा होगा. उन्होंने देशवासियों से आह्वान किया कि स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर सभी लोग अपने-अपने क्षेत्र में योगदान देकर भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को मजबूत करें.