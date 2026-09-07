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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में अनऑथराइज्ड 5th फ्लोर वाली सभी बिल्डिंग होंगी सील, CM का आदेश

दिल्ली में अनऑथराइज्ड 5th फ्लोर वाली सभी बिल्डिंग होंगी सील, CM का आदेश

दिल्ली की रेखा गुप्ता की सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में उन सभी इमारतों को तुरंत सील करने का आदेश दिया है जिनमें बिना मंजूरी के पांचवीं मंजिल बनी हुई है.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 07 Sep 2026 05:08 PM (IST)
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दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में पांच मंजिला इमारत के ढहने से 6 लोगों की मौत होने के बाद रेखा गुप्ता सरकार ने बड़ा आदेश जारी किया है. मुख्यमंत्री ने उन सभी इमारतों को तुरंत सील करने का आदेश दिया है जिनमें बिना मंजूरी के पांचवीं मंजिल बनी हुई है. वहीं सरकार ने सत्य निकेतन हादसे को लेकर एमसीडी के डिप्टी कमिश्नर समेत कई अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है.

सत्य निकेतन हादसे को लेकर कई अधिकारी सस्पेंड

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने एक्स हैंडल पर जानकारी देते हुए बताया, ''सत्य निकेतन में बिल्डिंग गिरने की दुखद घटना के बाद MCD के डिप्टी कमिश्नर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है. बिल्डिंग के मालिक को गिरफ़्तार कर लिया गया है.''

PG और अन्य इमारतों की बारीकी से जांच के आदेश

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने ये भी बताया कि सत्य निकेतन हादसे को सरकार ने बेहद ही गंभीरता से लिया है. आस-पास के PG और इमारतों की भी बारीकी से जांच की जा रही है. नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर सीलिंग समेत सख्त कार्रवाई की जाएगी. जो भी दोषी या जिम्मेदार पाए जाएंगे उन्हें बख़्शा नहीं जाएगा.

 

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About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
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Published at : 07 Sep 2026 04:46 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS Rekha Gupta
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