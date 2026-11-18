कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विदेश दौरे पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा सवाल उठान पर कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा, "राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी मुद्दा बनाती है. उन्होंने क्या गलत कहा है देश में बेरोजगारी महंगाई भ्रष्टाचार चरम पर है." तारिक अनवर का बयान ऐसे समय में आया है जब बीजेपी लगातार राहुल गांधी पर देश को बदनाम करने का आरोप लगा रही है.

तारिक अनवर के बयान से स्पष्ट है कि कांग्रेस अब पूरी तरह राहुल गांधी के बचाव में उतर ये है. इसके साथ ही उन्होंने जावेद अख्तर के कण-कण में राम वाले बयान का समर्थन किया है. उन्होंने कहा कि ज्यादातर साहित्यकारों और कवियों ने यही बात पहले भी कही है.

यह भी पढ़ें: 'दिन रात पंजाब के किसानों को गाली', अरविंद केजरीवाल ने BJP-कांग्रेस को घेरा

आजम को परेशान करने का आरोप

तारिक अनवर ने सपा नेता आजम खान को जमानत मिलने के बाद भी ईडी द्वारा जमानत का विरोध करने पर ऐतराज जता है. उन्होंने कहा कि आजम खान को कोर्ट ने जमानत दे दी है. उन्हें जानबूझकर परेशान किया जा रहा है. यही नहीं उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप भी लगाया. कहा, आजम के बाहर आ जाने से फायदा होगा.

जोहरान ममदानी का समर्थन

अमेरिका में न्यूयार्क में मेयर जोहरान ममदानी द्वारा सभी धर्मों के सम्मान के बयान का समर्थन करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए. चाहे महाभारत हो या रामायण हो सभी का सम्मान हो.

यहां बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी के विदेश दौरे पर बीजेपी द्वारा सवाल उठाने पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने भी बीजेपी को आड़े हाथों लिया था. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जनता के मुद्दे उठा रहे हैं इससे भाजपा को क्या दिक्कत है ? फिलहाल यह मामला अब पूरी तरह से गर्माया हुआ है.

यह भी पढ़ें: दिल्ली: 9 महीने के अंदर 321 इमारतें ढहीं, 45 लोगों की मौत! कांग्रेस बोली- 'गंभीर नहीं सरकार'