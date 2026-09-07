Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRबिल्डिंग हादसा: HC की फटकार, 'हर दूसरे साल ऐसा हो रहा, हम भुगत रहे'

बिल्डिंग हादसा: HC की फटकार, 'हर दूसरे साल ऐसा हो रहा, हम भुगत रहे'

सत्य निकेतन में इमारत ढहने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए रेखा गुप्ता सरकार से पूछा है कि अब भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? DU और MCD को भी फटकार लगाई.

Written By : सुशील कुमार पांडेय |  Updated at : 07 Sep 2026 05:25 PM (IST)
Preferred Sources

सत्य निकेतन में इमारत ढहने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सोमवार (07 सितंबर) जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और एमसीडी को फटकार लगाते हुए सख्त टिप्पणी की है. हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा है कि जब गेस्ट हाउस को रेगुलेट कर सकते हैं तो PG को क्यों नहीं? कोर्ट ने ये भी कहा कि हादसे के लिए सिर्फ बिल्डिंग का मालिक ही नहीं बल्कि डीयू और MCD भी बराबर जिम्मेदार हैं. मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी.

अदालत ने टिप्पणी करते हुए आगे कहा, ''यह एक आम जानकारी है कि DU बाहर से आने वाले अपने छात्रों को पर्याप्त हॉस्टल सुविधाएं प्रदान नहीं करता है, जिसके कारण छात्र पीजी में रहने के लिए मजबूर हैं. हमें लगता है कि इन सरकारी प्रशासनिक अधिकारियों को अधिक गहन और अर्थपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है.'' जो इमारतें ढही हैं, उनमें पास ही स्थित दिल्ली यूनिवर्सिटी से संबद्ध कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र रहते थे.

दिल्ली में अनऑथराइज्ड 5th फ्लोर वाली सभी बिल्डिंग होंगी सील, CM का आदेश

हर दूसरे साल ऐसा हो रहा, हम इसे भुगत रहे हैं- HC

कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा, ''आप क्या कर रहे हैं? त्रासदी हो चुकी है, अब भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं. PG के लिए नियम नहीं हैं तो सरकार को नियम बनाने होंगे. जब गेस्ट हाउस को रेगुलेट कर सकते हैं तो PG को क्यों नहीं?''इसके साथ ही हाईकोर्ट ने PG और गेस्ट हाउस के आकार, बिजली व्यवस्था और सुरक्षा मानकों को रेगुलेट करने की जरूरत पर जोर दिया. कोर्ट ने कहा कि हर दूसरे साल ऐसा हो रहा है और हम इसे भुगत रहे हैं.

'डीयू और MCD भी जिम्मेदार'

दिल्ली हाई कोर्ट ने ये भी कहा, ''ये घटना सिर्फ दुर्भायपूर्ण ही नहीं है बल्कि इसने DU और अन्य कॉलेजों के स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल की कमी को लेकर गंभीर चिंता पैदा कर दी है. हमारा मानना है कि हादसे के लिए सिर्फ इमारत का मालिक ही नहीं बल्कि दिल्ली विश्वविद्यालय और MCD भी बराबर जिम्मेदार हैं.'' कोर्ट ने DU से पूछा कि बाहर से आने वाले छात्रों के लिए डीयू और सरकार की तरफ से कितने हॉस्टल उपलब्ध हैं?

PG और हॉस्टल में सुरक्षा ऑडिट करने के निर्देश

कोर्ट ने MCD को एक सप्ताह के भीतर दिल्ली के सभी PG और हॉस्टल का सेफ्टी ऑडिट करने का निर्देश दिया है. अदालत ने MCD से कहा, ''हादसे वाली बिल्डिंग सभी मंज़ूरी लेकर बनी थी या नहीं? वो दिल्ली में सारे PG हॉस्टल्स की इमारतों को लेकर रिपोर्ट दे कि क्या ये कानूनी तरीके से बनी हैं या नहीं? उसमें कितने छात्र रह रहे हैं? इसके साथ ही अदालत ने सभी संबंधित विभागों से 10 दिन में हलफनामे दाखिल करने के लिए कहा है.

PG मालिक धड़ल्ले से अवैध निर्माण कर रहे- HC

दिल्ली हाई कोर्ट ने ये भी कहा अगर अधिकारियों को अपनी कानूनी जिम्मेदारियों का पता होता तो ऐसे हादसे टाले जा सकते थे. PG मालिक धड़ल्ले से अवैध निर्माण कर रहे हैं. जिस इमारत को दो मंजिल की अनुमति मिलती है, उसे कई जगह छह मंजिल तक बना दिया जाता है, जबकि नींव वही रहती है.

अदालत ने कहा कि काफी छात्रों की जान दांव पर लगी है. कुछ छात्र अभी भी मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं. इससे ज़्यादा दुखद कुछ नहीं हो सकता. हाईकोर्ट ने उम्मीद जताई कि बचाव अभियान को दोगुनी ताकत से चलाया जाए. वहीं MCD और दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को भरोसा दिया कि राहत और बचाव अभियान में हर संभव कदम उठाया जा रहा है.

Published at : 07 Sep 2026 05:21 PM (IST)
Tags :
DelhI High Court Satya Niketan News Delhi Satya Niketan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
Delhi Building Collapse Live: दिल्ली HC की रेखा सरकार को फटकार- आप जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते
Live: दिल्ली HC की रेखा सरकार को फटकार- आप जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते
दिल्ली NCR
दिल्ली में अनऑथराइज्ड 5th फ्लोर वाली सभी बिल्डिंग होंगी सील, CM का आदेश
दिल्ली में अनऑथराइज्ड 5th फ्लोर वाली सभी बिल्डिंग होंगी सील, CM का आदेश
दिल्ली NCR
स्वतंत्र भारद्वाज की मुश्किलें और बढ़ीं! 14 दिन के लिए कोर्ट ने भेजा जेल
स्वतंत्र भारद्वाज की मुश्किलें और बढ़ीं! 14 दिन के लिए कोर्ट ने भेजा जेल
दिल्ली NCR
SC-ST Act मामले में अजीत भारती की मुश्किल बढ़ी, अग्रिम जमानत याचिका खारिज
SC-ST Act मामले में अजीत भारती की मुश्किल बढ़ी, अग्रिम जमानत याचिका खारिज
Advertisement

वीडियोज

SWATANTRA की फिजिकल पेशी क्यों नहीं? वकील ने उठाए सवाल, परिवार को अनहोनी का शक! |ABPLIVE
WORLD MAP CHANGED: दुनिया का नया नक्शा जारी! भड़का अमेरिका, भारत के लिए क्या बदला? |ABPLIVE
SAHARANPUR MOSQUE ROW: 115 साल पुरानी मस्जिद के दावे से लेकर बुलडोजर एक्शन तक, समझिए पूरा विवाद!
Breaking News | Moti Bagh Building Collapse: मलबा हटाने में जुटी JCB...हादसे से दहली दिल्ली!
Moti Bagh Building Collapse | Sansani: दिल्ली के 'कातिल सिस्टम' का कहर ! | Delhi Hostel
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJI सूर्यकांत की सख्ती, कहा- '...आप मेरे रिटायरमेंट का इंतजार कर रहे हैं'
CJI सूर्यकांत की सख्ती, कहा- '...आप मेरे रिटायरमेंट का इंतजार कर रहे हैं'
बिहार
अनंत सिंह को JDU कार्यालय बुलाया गया, अनुज सिंह का किया था समर्थन
अनंत सिंह को JDU कार्यालय बुलाया गया, अनुज सिंह का किया था समर्थन
इंडिया
60 लाख लोगों के खातों में CM शुभेंदु ने डाले 1500-1500 रुपए, जानें फैसला
60 लाख लोगों के खातों में CM शुभेंदु ने डाले 1500-1500 रुपए, जानें फैसला
क्रिकेट
ODI सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीका ने किया टीम का एलान, स्टार ऑलराउंडर की वापसी
ODI सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीका ने किया टीम का एलान, स्टार ऑलराउंडर की वापसी
टेलीविजन
'मेरे अंडरगारमेंट्स भी धो दो...' Bigg Boss 20 में चाय पर बवाल, माही विज पर भड़कीं बादशाह की एक्स-वाइफ
'मेरे अंडरगारमेंट्स भी धो दो...' माही विज पर भड़कीं बादशाह की एक्स-वाइफ
इंडिया
'जबरन रूसी आर्मी में भेज रही है...' पत्नी ने मदद के लिए इंडिया भेजा मैसेज
'जबरन रूसी आर्मी में भेज रही है...' पत्नी ने मदद के लिए इंडिया भेजा मैसेज
इंडिया
वडोदरा में PM मोदी के कार्यक्रम का अनोखा क्रेज: BookMyShow पर पहली बार बुकिंग, स्लॉट फुल
वडोदरा में PM मोदी के कार्यक्रम का अनोखा क्रेज: BookMyShow पर पहली बार बुकिंग, स्लॉट फुल
एग्रीकल्चर
घर बैठे बनवा सकेंगे किसान क्रेडिट कार्ड, MP में लॉन्च हुआ पोर्टल
घर बैठे बनवा सकेंगे किसान क्रेडिट कार्ड, MP में लॉन्च हुआ पोर्टल
ENT LIVE
Bigg Boss 20 House Tour: Bedroom के बाद Secret Room 2X में क्या है बड़ा ट्विस्ट?
Bigg Boss 20 House Tour: Bedroom के बाद Secret Room 2X में क्या है बड़ा ट्विस्ट?
ENT LIVE
Bigg Boss 20 House Tour: Secret Room 20 पर लगा ताला, Salman Khan से जुड़ेगा बड़ा ट्विस्ट?
Bigg Boss 20 House Tour: Secret Room 20 पर लगा ताला, Salman Khan से जुड़ेगा बड़ा ट्विस्ट?
ENT LIVE
Shehnaaz Gill और Gippy Grewal ने Pyaar, Regret और Singh VS Kaur 2 पर की खास बातचीत
Shehnaaz Gill और Gippy Grewal ने Pyaar, Regret और Singh VS Kaur 2 पर की खास बातचीत
ENT LIVE
Bigg Boss 20 House Tour: Gorilla, Ringmaster, Shark Pool और Gym में दिखेगा नया ट्विस्ट
Bigg Boss 20 House Tour: Gorilla, Ringmaster, Shark Pool और Gym में दिखेगा नया ट्विस्ट
ABP NEWS
Viral Video: PM Modi को देखते ही डर गया बच्चा, रोने लगा तो हंसने लगी मां!
Viral Video: PM Modi को देखते ही डर गया बच्चा, रोने लगा तो हंसने लगी मां!
Embed widget