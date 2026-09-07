बिल्डिंग हादसा: HC की फटकार, 'हर दूसरे साल ऐसा हो रहा, हम भुगत रहे'

सत्य निकेतन में इमारत ढहने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सोमवार (07 सितंबर) जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और एमसीडी को फटकार लगाते हुए सख्त टिप्पणी की है. हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा है कि जब गेस्ट हाउस को रेगुलेट कर सकते हैं तो PG को क्यों नहीं? कोर्ट ने ये भी कहा कि हादसे के लिए सिर्फ बिल्डिंग का मालिक ही नहीं बल्कि डीयू और MCD भी बराबर जिम्मेदार हैं. मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी.

अदालत ने टिप्पणी करते हुए आगे कहा, ''यह एक आम जानकारी है कि DU बाहर से आने वाले अपने छात्रों को पर्याप्त हॉस्टल सुविधाएं प्रदान नहीं करता है, जिसके कारण छात्र पीजी में रहने के लिए मजबूर हैं. हमें लगता है कि इन सरकारी प्रशासनिक अधिकारियों को अधिक गहन और अर्थपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है.'' जो इमारतें ढही हैं, उनमें पास ही स्थित दिल्ली यूनिवर्सिटी से संबद्ध कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र रहते थे.

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हर दूसरे साल ऐसा हो रहा, हम इसे भुगत रहे हैं- HC

कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा, ''आप क्या कर रहे हैं? त्रासदी हो चुकी है, अब भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं. PG के लिए नियम नहीं हैं तो सरकार को नियम बनाने होंगे. जब गेस्ट हाउस को रेगुलेट कर सकते हैं तो PG को क्यों नहीं?''इसके साथ ही हाईकोर्ट ने PG और गेस्ट हाउस के आकार, बिजली व्यवस्था और सुरक्षा मानकों को रेगुलेट करने की जरूरत पर जोर दिया. कोर्ट ने कहा कि हर दूसरे साल ऐसा हो रहा है और हम इसे भुगत रहे हैं.

'डीयू और MCD भी जिम्मेदार'

दिल्ली हाई कोर्ट ने ये भी कहा, ''ये घटना सिर्फ दुर्भायपूर्ण ही नहीं है बल्कि इसने DU और अन्य कॉलेजों के स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल की कमी को लेकर गंभीर चिंता पैदा कर दी है. हमारा मानना है कि हादसे के लिए सिर्फ इमारत का मालिक ही नहीं बल्कि दिल्ली विश्वविद्यालय और MCD भी बराबर जिम्मेदार हैं.'' कोर्ट ने DU से पूछा कि बाहर से आने वाले छात्रों के लिए डीयू और सरकार की तरफ से कितने हॉस्टल उपलब्ध हैं?

PG और हॉस्टल में सुरक्षा ऑडिट करने के निर्देश

कोर्ट ने MCD को एक सप्ताह के भीतर दिल्ली के सभी PG और हॉस्टल का सेफ्टी ऑडिट करने का निर्देश दिया है. अदालत ने MCD से कहा, ''हादसे वाली बिल्डिंग सभी मंज़ूरी लेकर बनी थी या नहीं? वो दिल्ली में सारे PG हॉस्टल्स की इमारतों को लेकर रिपोर्ट दे कि क्या ये कानूनी तरीके से बनी हैं या नहीं? उसमें कितने छात्र रह रहे हैं? इसके साथ ही अदालत ने सभी संबंधित विभागों से 10 दिन में हलफनामे दाखिल करने के लिए कहा है.

PG मालिक धड़ल्ले से अवैध निर्माण कर रहे- HC

दिल्ली हाई कोर्ट ने ये भी कहा अगर अधिकारियों को अपनी कानूनी जिम्मेदारियों का पता होता तो ऐसे हादसे टाले जा सकते थे. PG मालिक धड़ल्ले से अवैध निर्माण कर रहे हैं. जिस इमारत को दो मंजिल की अनुमति मिलती है, उसे कई जगह छह मंजिल तक बना दिया जाता है, जबकि नींव वही रहती है.

अदालत ने कहा कि काफी छात्रों की जान दांव पर लगी है. कुछ छात्र अभी भी मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं. इससे ज़्यादा दुखद कुछ नहीं हो सकता. हाईकोर्ट ने उम्मीद जताई कि बचाव अभियान को दोगुनी ताकत से चलाया जाए. वहीं MCD और दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को भरोसा दिया कि राहत और बचाव अभियान में हर संभव कदम उठाया जा रहा है.