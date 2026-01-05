हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRपहले विवादित बयान, फिर दिल्ली दंगे- जनवरी में शरजील, सितंबर में उमर अरेस्ट: 5 साल, 11 माह, 8 दिन में क्या हुआ?

पहले विवादित बयान, फिर दिल्ली दंगे- जनवरी में शरजील, सितंबर में उमर अरेस्ट: 5 साल, 11 माह, 8 दिन में क्या हुआ?

सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी है. आइए हम आपको बताते हैं शरजील इमाम की गिरफ्तारी से लेकर अभी तक इस मामले में क्या हुआ?

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 05 Jan 2026 03:01 PM (IST)
Preferred Sources

सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में आरोपियों उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया. यह मामला बीते 5 साल 11 महीने और 8 दिनों से चल रहा है. सबसे पहले शरजील इमाम को विवादित बयान देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. शरजील की गिरफ्तारी 28 जनवरी को हुई थी. बाद में उसे दिल्ली दंगों में भी आरोपी बनाया गया. जनवरी में शरजील की गिरफ्तारी के सात महीने 17 दिन बाद उमर खालिद को भी अरेस्ट किया गया. आइए आपको बताते हैं कि उमर खालिद और शरजील का मामला कब से और कैसे शुरू हुआ.

28 जनवरी 2020: नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) विरोधी प्रदर्शनों के दौरान दिए गए भाषणों के लिए शरजील इमाम को गिरफ्तार किया गया.

23 फरवरी, 2020: उत्तर-पूर्वी दिल्ली में दंगे भड़के जिनमें 53 लोग मारे गए और 700 से अधिक लोग घायल हो गए.

अगस्त 2020: दिल्ली दंगों में बड़ी साजिश रचने के मामले में इमाम को गिरफ्तार किया गया.

14 सितंबर 2020: बड़ी साजिश रचने के मामले में खालिद को गिरफ्तार किया गया. अन्य आरोपियों को भी इसी वर्ष गिरफ्तार किया गया.

16 सितंबर, 2020: 15 आरोपियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के संबंधित प्रावधानों के तहत आरोपपत्र दाखिल किया गया.

22 नवंबर, 2020: पहला पूरक आरोपपत्र दाखिल किया गया.

24 फरवरी, 2021: दूसरा पूरक आरोपपत्र दाखिल किया गया.

दो मार्च, 2022: तीसरा पूरक आरोपपत्र दाखिल किया गया.

सात जून, 2023: अंतिम आरोपपत्र दाखिल किया गया.

साल 2022: अधीनस्थ अदालत ने आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कीं.

साल 2022-24: कई आरोपी जमानत खारिज करने के अधीनस्थ अदालतों के आदेशों के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे.

नौ जुलाई 2025: हाईकोर्ट ने आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रखा.

दो सितंबर, 2025: दिल्ली हाईकोर्ट ने खालिद, इमाम और अन्य सह-आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कीं.

10 दिसंबर, 2025: सुनवाई पूरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा.

16-29 दिसंबर: दिल्ली की अदालत ने उमर खालिद को उसकी बहन की शादी में शामिल होने के लिए 15 दिन की अंतरिम जमानत दी.

पांच जनवरी, 2026: सुप्रीम कोर्ट ने खालिद और इमाम को जमानत देने से इनकार किया. गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर और अन्य को जमानत दी.

Published at : 05 Jan 2026 03:00 PM (IST)
Tags :
Supreme Court Delhi Riots DelhI High Court Sharjeel Imam Umar Khalid DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पाकिस्तान पर एक्शन लेंगे ट्रंप? हिंदू बलोच नेता ने कर डाली डिमांड, कहा- 'वेनेजुएला की तरह यहां भी, आसिम मुनीर पर तुरंत...'
पाकिस्तान पर एक्शन लेंगे ट्रंप? हिंदू बलोच नेता ने कर डाली डिमांड, कहा- 'वेनेजुएला की तरह यहां भी, आसिम मुनीर पर तुरंत...'
महाराष्ट्र
'पाकिस्तान जाकर 20 बच्चे पैदा करें ओवैसी', नवनीत राणा ने कर दी AIMIM चीफ को देश से निकालने की बात!
'पाकिस्तान जाकर 20 बच्चे पैदा करें ओवैसी', नवनीत राणा ने कर दी AIMIM चीफ को देश से निकालने की बात!
इंडिया
अमेरिका में भारतीय महिला की हत्या, इंटरपोल ने एक्स-बॉयफ्रेंड अर्जुन को तमिलनाडु से किया गिरफ्तार
अमेरिका में भारतीय महिला की हत्या, इंटरपोल ने एक्स-बॉयफ्रेंड अर्जुन को तमिलनाडु से किया गिरफ्तार
क्रिकेट
भारत-बांग्लादेश क्रिकेट टीम के बीच हुए 5 बड़े विवाद, एक बार तो हाथापाई तक आ गई थी नौबत
भारत-बांग्लादेश क्रिकेट टीम के बीच हुए 5 बड़े विवाद, एक बार तो हाथापाई तक आ गई थी नौबत
Advertisement

वीडियोज

PM Modi से CM Yogi की मुलाकात खत्म, करीब आधे घंटे तक चली मुलाकात | Delhi | Breaking News | ABP NEWS
Delhi Assembly Session: प्रदूषण के मुद्दे पर सदन में आप का हंगामा..कई विधायक सस्पेंड | AAP
Uttarakhand News: Haldwani में BJP पार्षद ने युवक को गोली मारी | Amit Bisht | Crime News
India vs Bangladesh: भारत और बांग्लादेश के बीच टकराव बढ़ा | Mustafizur Rehman | Hindi News
BMC Election 2026 News: BMC चुनाव के लिए BJP का स्टार प्लान! | BJP | Breaking | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान पर एक्शन लेंगे ट्रंप? हिंदू बलोच नेता ने कर डाली डिमांड, कहा- 'वेनेजुएला की तरह यहां भी, आसिम मुनीर पर तुरंत...'
पाकिस्तान पर एक्शन लेंगे ट्रंप? हिंदू बलोच नेता ने कर डाली डिमांड, कहा- 'वेनेजुएला की तरह यहां भी, आसिम मुनीर पर तुरंत...'
महाराष्ट्र
'पाकिस्तान जाकर 20 बच्चे पैदा करें ओवैसी', नवनीत राणा ने कर दी AIMIM चीफ को देश से निकालने की बात!
'पाकिस्तान जाकर 20 बच्चे पैदा करें ओवैसी', नवनीत राणा ने कर दी AIMIM चीफ को देश से निकालने की बात!
इंडिया
अमेरिका में भारतीय महिला की हत्या, इंटरपोल ने एक्स-बॉयफ्रेंड अर्जुन को तमिलनाडु से किया गिरफ्तार
अमेरिका में भारतीय महिला की हत्या, इंटरपोल ने एक्स-बॉयफ्रेंड अर्जुन को तमिलनाडु से किया गिरफ्तार
क्रिकेट
भारत-बांग्लादेश क्रिकेट टीम के बीच हुए 5 बड़े विवाद, एक बार तो हाथापाई तक आ गई थी नौबत
भारत-बांग्लादेश क्रिकेट टीम के बीच हुए 5 बड़े विवाद, एक बार तो हाथापाई तक आ गई थी नौबत
टेलीविजन
दीपिका कक्कड़ ने शेयर की साल 2026 की पहली पोस्ट, बेटे संग दिखी जबरदस्त बॉन्डिंग, पति शोएब ने यूं किया रिएक्ट
दीपिका कक्कड़ ने शेयर की साल 2026 की पहली पोस्ट, बेटे संग दिखी जबरदस्त बॉन्डिंग
शिक्षा
9 घंटे की नौकरी, रातों की पढ़ाई और मजबूत हौसला, सृष्टि डबास ने ऐसे क्रैक की UPSC परीक्षा
9 घंटे की नौकरी, रातों की पढ़ाई और मजबूत हौसला, सृष्टि डबास ने ऐसे क्रैक की UPSC परीक्षा
यूटिलिटी
गोल्ड ज्वैलरी खरीदते ही हो जाता है 1 साल का बीमा, चोरी हो जाए या मकान में लग जाए आग; ज्वैलर्स चुकाता है रुपये
गोल्ड ज्वैलरी खरीदते ही हो जाता है 1 साल का बीमा, चोरी हो जाए या मकान में लग जाए आग; ज्वैलर्स चुकाता है रुपये
हेल्थ
Typhoid Fever: सावधान! दूषित पानी से फैल रहा है जानलेवा टाइफाइड, जानें लक्षण और बचाव के उपाय
सावधान! दूषित पानी से फैल रहा है जानलेवा टाइफाइड, जानें लक्षण और बचाव के उपाय
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget