दिल्ली के त्रिलोकपुरी में युवक की हत्या, चाकू गोदकर उतारा मौत के घाट, आरोपी फरार

दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है. युवक को चाकू से मारकर मौत के घाट उतार दिया गया है. मृतक की पहचान वीर सिंह के रूप में हुई है. हत्या के बाद आरोपी फरार हो गया है. पुलिस से परिजनों ने न्याय की मांग की है.

पुलिस के मुताबिक फरार आरोपी की तलाश की जा रही है. यह घटना सोमवार (9 फरवरी) की सुबह हुई है, जब वीर सिंह को उसके दुकान के सामने ही चाकू मार दिया गया. इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया. पुलिस द्वारा आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया गया है.

पुलिस ने शुरू की जांच

इस घटना की सूचना तुरंत स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को दी गई. सूचना मिलने पर स्थानीय थाने की पुलिस मौके पर पहुंची. इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. घटनास्थल के आसपास की सभी गतिविधियों पर पुलिस नजर रखे हुए है.

पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पहचान करने का पता लगाने के लिए इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. मामले की जांच में पुलिस प्रशासन जुटा हुआ है. जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. घटना के बारे में हर पहलू की जांच की जा रही है.

हत्या की वजह जानने में जुटी पुलिस

फिलहाल पुलिस द्वारा मृतक के परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है. पुलिस द्वारा इस हत्या की वारदात का पता लगाया जा रहा है. साथ ही परिजनों से किसी व्यक्ति पर शक होने की भी जानकारी जुटाई जा रही है.

युवक की हत्या के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. परिजनों द्वारा पुलिस को शिकायत दी गई है. परिजनों की शिकायत पर पुलिस मामले में छानबीन कर रही है. पुलिस द्वारा युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.