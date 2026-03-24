हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi News: मुठभेड़ में कुख्यात लुटेरा कालिया गिरफ्तार, 85 लाख की लूट के मामले में था वांटेड

Delhi News: मुठभेड़ में कुख्यात लुटेरा कालिया गिरफ्तार, 85 लाख की लूट के मामले में था वांटेड

Delhi News In Hindi: दिल्ली में मुठभेड़ के दौरान कुख्यात लुटेरा अजय उर्फ कालिया गिरफ्तार हुआ. पुलिस पर फायरिंग के जवाब में वह घायल हो गया. आरोपी 85 लाख की लूट मामले में वांटेड था.

By : सुशील कुमार पांडेय | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 24 Mar 2026 10:44 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ में एक कुख्यात लुटेरे को गिरफ्तार कर लिया गया. इस दौरान बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. जिसमें एक गोली इंस्पेक्टर की बुलेटप्रूफ जैकेट पर लगी. हालांकि पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए आरोपी को घायल कर पकड़ लिया.

पुलिस के अनुसार पकड़े गए आरोपी की पहचान अजय उर्फ कालिया निवासी गौतमपुरी, उस्मानपुर, दिल्ली के रूप में हुई है. वह शास्त्री पार्क इलाके में हुई करीब 85 लाख रुपये की लूट के मामले में वांटेड था.

दिल्ली पुलिस को मिली खुफिया जानकारी

दिल्ली पुलिस को 23 मार्च की रात करीब 10 बजे गुप्त सूचना मिली थी कि अजय उर्फ कालिया आधी रात के आसपास एमजी रोड स्थित रोज गार्डन सर्विस रोड पर अपने साथियों से मिलने आएगा और किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता है. सूचना मिलते ही सेंट्रल जिले की स्पेशल स्टाफ टीम ने इलाके में जाल बिछा दिया. करीब 12:22 बजे रात एक व्यक्ति ग्रे रंग की स्कूटी से राजघाट की ओर से आता दिखाई दिया.

पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन वह भागने की कोशिश करने लगा. इसी दौरान एक कार से रास्ता रोक दिया गया तो आरोपी ने घबराकर स्कूटी गिरा दी और पिस्टल निकालकर पुलिस पर लगातार चार गोलियां चला दीं.

ये भी पढ़िए- AIMIM नेता शौकत अली के विवादित बयान पर भड़के गिरिराज सिंह, बोले- 'देश कानून से चलता है’

पुलिस से बचने के लिए बदमाश ने टीम पर किया फायरिंग

दिल्ली पुलिस द्वारा फायरिंग के दौरान एक गोली इंस्पेक्टर रोहित कुमार की बुलेटप्रूफ जैकेट पर लगी. इसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लग गई. घायल होने के बाद पुलिसकर्मियों ने उसे दबोच लिया. मौके से आरोपी के पास से एक अवैध पिस्तौल, जिंदा कारतूस, खाली खोखे, चोरी की स्कूटी और एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है. जांच में पता चला कि स्कूटी मालवीय नगर इलाके से चोरी की गई थी.

आरोपी को अस्पताल में किया भर्ती

दिल्ली पुलिस ने घायल आरोपी को इलाज के लिए एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस के अनुसार अजय उर्फ कालिया दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश में भी कई लूट और अन्य आपराधिक मामलों में शामिल रहा है. फिलहाल आईपी एस्टेट थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है.

ये भी पढ़िए- कांग्रेस का रेखा गुप्ता सरकार पर निशाना, आर्थिक सर्वेक्षण को बताया पुराने आंकड़ों का नया खेल

Published at : 24 Mar 2026 10:41 PM (IST)
Tags :
Encounter Police CRIME DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
Delhi News: मुठभेड़ में कुख्यात लुटेरा कालिया गिरफ्तार, मामले की जांच में जुटी पुलिस
दिल्ली: मुठभेड़ में कुख्यात लुटेरा कालिया गिरफ्तार, मामले की जांच में जुटी पुलिस
दिल्ली NCR
जजों की सुरक्षा पर दिल्ली HC सख्त, केंद्र, पुलिस और गृह मंत्रालय को एक हफ्ते में बैठक का आदेश
जजों की सुरक्षा पर दिल्ली HC सख्त, केंद्र, पुलिस और गृह मंत्रालय को एक हफ्ते में बैठक का आदेश
दिल्ली NCR
दिल्ली: जिस्मफरोशी के सबसे चर्चित केस में सोनू पंजाबन को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने रद्द की सजा
दिल्ली: जिस्मफरोशी के सबसे चर्चित केस में सोनू पंजाबन को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने रद्द की सजा
दिल्ली NCR
Delhi Budget: दिल्ली के बजट पर व्यापारियों की मुहर, कैट ने कहा- 'आत्मनिर्भर भारत के विजन के...'
दिल्ली बजट पर व्यापारियों की मुहर, कैट ने कहा- 'आत्मनिर्भर भारत के विजन के...'
Advertisement

वीडियोज

Lamborghini Urus SE India review 2026 | Auto Live #urus #lamborghini
Renault Kiger : 10,000 Plus km Ownership Review | Auto Live
Mahindra XEV 9S vs Kia Carens Clavis EV | Best 7 Seater EV? | Comparison | Auto Live
Sansani: महायुद्ध में हमले का बदलता खेल ! | Iran-israel War | Donald Trump | ABP news
Viral Video: चाट खाने से पहले सावधान! वीडियो ने उड़ाए होश | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Israel-US Iran War Live: पेट्रोल-डीजल को लेकर हाहाकार! बांग्लादेश में फ्यूल की कमी से बंद हुए पेट्रोल पंप
Live: पेट्रोल-डीजल को लेकर हाहाकार! बांग्लादेश में फ्यूल की कमी से बंद हुए पेट्रोल पंप
दिल्ली NCR
दिल्ली: जिस्मफरोशी के सबसे चर्चित केस में सोनू पंजाबन को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने रद्द की सजा
दिल्ली: जिस्मफरोशी के सबसे चर्चित केस में सोनू पंजाबन को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने रद्द की सजा
बॉलीवुड
अमीषा पटेल ने 'धुरंधर 2' को बताया आई ओपनर, बोलीं- आदित्य धर ने एक्टर्स को कास्ट किया, इंस्टाग्रामर्स को नहीं
अमीषा पटेल ने 'धुरंधर 2' को बताया आई ओपनर, बोलीं- आदित्य धर ने एक्टर्स को कास्ट किया, इंस्टाग्रामर्स को नहीं
आईपीएल 2026
CSK में आया 150 की रफ्तार वाला खूंखार गेंदबाज, IPL 2026 में मचाएगा कोहराम
CSK में आया 150 की रफ्तार वाला खूंखार गेंदबाज, IPL 2026 में मचाएगा कोहराम
इंडिया
मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच मोदी सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, जानें किन-किन मुद्दों पर होगी बात
मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच मोदी सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, जानें किन-किन मुद्दों पर होगी बात
विश्व
10 साल में कैसे डूबी पाकिस्तान की लुटिया? अमेरिकी पत्रकार ने खोल दी पड़ोसी मुल्क की पोल
10 साल में कैसे डूबी पाकिस्तान की लुटिया? अमेरिकी पत्रकार ने खोल दी पड़ोसी मुल्क की पोल
यूटिलिटी
Indian Railway: रेलवे ने रिफंड नियमों पर तोड़ी चुप्पी, बोला- यात्रियों पर नहीं पड़ेगा कोई अतिरिक्त बोझ
रेलवे ने रिफंड नियमों पर तोड़ी चुप्पी, बोला- यात्रियों पर नहीं पड़ेगा कोई अतिरिक्त बोझ
ट्रेंडिंग
LPG महंगी हुई तो पुणे के होटल ने ट्रंप पर निकाला गुस्सा, ऑरेंज बाल वाला कहकर चिढ़ाया, अब हो रहा वायरल
LPG महंगी हुई तो पुणे के होटल ने ट्रंप पर निकाला गुस्सा, ऑरेंज बाल वाला कहकर चिढ़ाया, अब हो रहा वायरल
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
ENT LIVE
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
Embed widget