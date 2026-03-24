जजों की सुरक्षा पर दिल्ली HC सख्त, केंद्र, पुलिस और गृह मंत्रालय को एक हफ्ते में बैठक का आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी में कार्यरत जजो की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर रुख अपनाया है. दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस मनोज जैन की बेंच ने सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय को निर्देश दिया कि वे एक हफ्ते के भीतर बैठक कर न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा व्यवस्था पर ठोस निर्णय लें और इसकी रिपोर्ट अदालत में पेश करें. दिल्ली हाई कोर्ट में ज्यूडीशियल सर्विसेज एसोसिएशन ने याचिका दायर किया है.

दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में की गई है मांग

दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में मांग की गई है कि जिला न्यायपालिका में कार्यरत जजों को व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारी मुहैया कराए जाएं और उनके घरों पर भी उचित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि याचिका में उठाई गई चिंता बेहद गंभीर है और इसे किसी भी तरह कम करके नहीं आंका जा सकता.

जस्टिस मनोज जैन ने मौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए कहा कि जजों की सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ ठोस व्यवस्था करना जरूरी है. कोर्ट ने निर्देश दिया कि दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी इस विषय पर बैठक करें और अगली सुनवाई से पहले अदालत को विस्तृत रिपोर्ट सौंपें.

जजों को मिल रही धमकियों का हवाला

याचिका में कहा गया कि जज अपने न्यायिक कर्तव्यों के दौरान कई बार धमकियों, दुर्व्यवहार और अन्य जोखिमों का सामना करते हैं. एसोसिएशन ने यह भी कहा कि अगर न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित नहीं किया गया, तो इससे न्याय व्यवस्था की गरिमा और विश्वास पर असर पड़ सकता है.

एसोसिएशन ने अदालत को यह भी बताया कि दिल्ली के अधिकांश जज खुद अपनी गाड़ी चलाकर अदालत आते-जाते हैं. इस दौरान कई बार उन्हें रास्ते में रोकने, पीछा करने और रोड रेज जैसी घटनाओं का सामना करना पड़ता है.

गैंगस्टर और गंभीर अपराधियों के मामलों की सुनवाई

याचिका में यह भी कहा गया कि जज अक्सर गैंगस्टरों और कुख्यात अपराधियों से जुड़े मामलों की सुनवाई करते हैं. कई बार अदालत के भीतर भी गोलीबारी या गंभीर अपराधों से जुड़े मामलों की सुनवाई होती है, जिससे जजों की सुरक्षा का खतरा बढ़ जाता है.

पहले भी भेजा गया था प्रतिनिधित्व

बताया गया कि इस संबंध में एसोसिएशन ने पिछले साल 23 अप्रैल को हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भी प्रतिनिधित्व भेजा था. उसमें भी जजों को सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग दोहराई गई थी. अदालत ने इस मामले में रजिस्ट्रार जनरल को भी पक्षकार बनाते हुए निर्देश दिया कि उस प्रतिनिधित्व पर अब तक क्या कार्रवाई हुई इसकी रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए.

कोर्ट की टिप्पणी सिर्फ व्यक्तिगत खतरे पर सुरक्षा पर्याप्त नहीं अदालत ने यह भी कहा कि यदि किसी जज को विशेष खतरे की आशंका हो तो उन्हें सुरक्षा दी जा सकती है. लेकिन इससे मुख्य समस्या का समाधान नहीं होता. कोर्ट ने कहा कि केवल व्यक्तिगत मामलों में सुरक्षा देना पर्याप्त नहीं है. बल्कि व्यापक नीति बनाना जरूरी है.

अन्य राज्यों की व्यवस्था भी जांचेगी बैठक

दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि बैठक के दौरान यह जानकारी भी जुटाई जाए कि क्या देश के अन्य राज्यों में जजों को व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारी या अन्य सुरक्षा व्यवस्था दी जाती है या नहीं. अब इस मामले की अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी.