तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज सहित तीन मेट्रो कॉरिडोर का होगा एक्सटेंशन, दिल्ली सरकार ने दी मंजूरी

दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने बुधवार (11 फरवरी) को तीन मेट्रो कॉरिडोर के एक्सटेंशन को मंजूरी दी है. रामकृष्ण आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ तक करीब 9 km की एक्सटेंशन लाइन, एयरो सिटी से लेकर इंदिरागांधी टर्मिनल डोमेस्टिक करीब ढाई किमी का एक्सटेंशन, तीसरा तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज तक करीब चार किमी का एक्सटेंशन है. साल 2028 तक इनका काम पूरा होगा. इस पर करीब 12000 करोड़ का खर्च आएगा.

सीएम रेखा गुप्ता ने जानकारी देते हुए कहा कि 12,014.91 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना का फेज V(A) राष्ट्रीय राजधानी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को और मजबूत करेगा. उन्होंने यह भी बताया कि दिल्ली सरकार परियोजना लागत में 2,940.46 करोड़ रुपये का योगदान देगी.