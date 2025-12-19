दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक ब्लाइंड मर्डर और लूट की सनसनीखेज वारदात का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. यह मामला रोहिणी के बुध विहार फेज-1 का है जहां 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला की उसके ही घर में बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. चौंकाने वाली बात यह रही कि हत्या का आरोपी कोई बाहर का नहीं, बल्कि महिला का ही किराएदार निकला.

7 अक्टूबर को सामने आई थी वारदात

दिल्ली पुलिस के मुताबिक घटना 7 अक्टूबर 2025 की सुबह सामने आई जब पुलिस को सूचना मिली कि घर का मुख्य दरवाजा बंद है और अंदर बुजुर्ग महिला का शव पड़ा है. मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि महिला के गले पर खरोंच के निशान थे और संघर्ष के संकेत साफ थे. महिला के मोबाइल फोन और सोने के गहने भी गायब मिले. इसके बाद विजय विहार थाने में हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई.

तकनीकी जांच और सीसीटीवी से मिला सुराग

दिल्ली पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए क्राइम ब्रांच को जांच सौंपी गई. पुलिस टीम ने इलाके के सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगाले और तकनीकी जांच की. फुटेज में एक युवक तड़के इलाके से निकलता दिखा, जिसकी पहचान मृतका के किराएदार के रूप में हुई. इसके बाद पता चला कि वह मोबाइल बंद कर फरार है. करीब ढाई महीने तक चली जांच में पुलिस टीम ने कई राज्यों में छापेमारी की, 1000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले और आरोपी से जुड़े लोगों से पूछताछ की. आखिरकार सूचना मिली कि आरोपी दिल्ली आने वाला है और नेपाल भागने की फिराक में है. पुलिस ने जाल बिछाकर उसे जापानी पार्क, रोहिणी से गिरफ्तार कर लिया.

पूछताछ में आरोपी ने कबूला जुर्म

दिल्ली पुलिस की पूछताछ में आरोपी हिमांशु यादव ने कबूल किया कि आर्थिक तंगी और बकाया किराए के दबाव में उसने वारदात को अंजाम दिया. महिला द्वारा पहचान लिए जाने पर उसने गला घोंटकर हत्या कर दी और गहने लूट लिए. बाद में उसने ये गहने हरियाणा के भिवानी में गिरवी रख दिए थे. पुलिस ने लूटे गए सोने के झुमके और अंगूठी बरामद कर ली है.