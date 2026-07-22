राष्ट्रीय राजधानी में कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई में घायल हुई 23-वर्षीय छात्रा को यहां राम मनोहर लोहिया (आरएमएल) अस्पताल में ‘वेंटिलेटर’ पर रखा गया था. इस बीच छात्रा की हेल्थ को लेकर बड़ा सामने आया है. दिल्ली के राम मनोहर अस्पताल ने युवती का हेल्थ बुलेटिन जारी किया है.

विरोध प्रदर्शन में गंभीर रूप से घायल हुई 21 वर्षीय महिला मरीज का इलाज डॉ. राम मनोहर लोहिया (आरएमएल) अस्पताल, नई दिल्ली में चल रहा है और उसकी हालत में फिलहाल सुधार देखा गया है. उसे वेंटिलेटर से सफलतापूर्वक हटा दिया गया है और अब वह खुद सांस ले रही है. महिला होश में है और निर्देशों का उचित जवाब दे रही है.

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लगातार हो रहा हालत में सुधार

21 साल की महिला के दिमाग और रीढ़ की हड्डी का एमआरआई नॉर्मल है. इलाज शुरू होने के बाद से उसकी हालत में लगातार सुधार हो रहा है और उसका इलाज कर रही टीम की कड़ी निगरानी में व्यापक चिकित्सा देखभाल मिल रही है. फिलहाल वह आरएमएल अस्पताल में इस घटना से संबंधित भर्ती एकमात्र मरीज है. उसे सभी आवश्यक उपचार और निरंतर निगरानी प्रदान की जा रही है.

भगदड़ जैसी स्थिति से घुटने लगा था दम

माना जा रहा है कि आंसू गैस के गोले छोड़े जाने और प्रदर्शनकारियों के भागने के बाद मची भगदड़ जैसी स्थिति में युवती का दम घुटने लगा. परिवार के एक सदस्य ने नाम न छापने का अनुरोध करते हुए बताया था कि साक्षी (बदला हुआ नाम) के चेहरे और गर्दन पर चोटें आई हैं और वहआईसीयू) में भर्ती कराया गया था.

वह अपने एक रिश्तेदार के साथ प्रदर्शन स्थल पर थी और उसके पैर में भी चोट लगी थी. परिवार के सदस्य ने बताया था कि आंसू गैस के गोले छोड़े जाने के बाद भीड़ भागने लगी. वह भगदड़ जैसी स्थिति में फंस गई और गंभीर रूप से घायल हो गई. उसे वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन प्रतिक्रिया दे रही थी.' बता दें कि छतरपुर एक्सटेंशन निवासी साक्षी कंप्यूटर एप्लीकेशन (एडीसीए) में एडवांस्ड डिप्लोमा कर रही है.

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