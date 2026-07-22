INDIA AT 2047राशिफलफोटो गैलरीमौसमEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRCJP संसद मार्च: लाठीचार्ज में घायल 21 साल की प्रोटेस्टर वेंटिलेटर पर थी, डॉक्टर्स ने बताया कैसी है स्थिति

CJP संसद मार्च: लाठीचार्ज में घायल 21 साल की प्रोटेस्टर वेंटिलेटर पर थी, डॉक्टर्स ने बताया कैसी है स्थिति

CJP Protest News: छात्रा को आरएमएल अस्पताल में ‘वेंटिलेटर’ पर रखा गया था. इस बीच छात्रा की हेल्थ को लेकर बड़ा सामने आया है. दिल्ली के राम मनोहर अस्पताल ने युवती का हेल्थ बुलेटिन जारी किया है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 22 Jul 2026 03:27 PM (IST)
Preferred Sources

राष्ट्रीय राजधानी में कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई में घायल हुई 23-वर्षीय छात्रा को यहां राम मनोहर लोहिया (आरएमएल) अस्पताल में ‘वेंटिलेटर’ पर रखा गया था. इस बीच छात्रा की हेल्थ को लेकर बड़ा सामने आया है. दिल्ली के राम मनोहर अस्पताल ने युवती का हेल्थ बुलेटिन जारी किया है.

विरोध प्रदर्शन में गंभीर रूप से घायल हुई 21 वर्षीय महिला मरीज का इलाज डॉ. राम मनोहर लोहिया (आरएमएल) अस्पताल, नई दिल्ली में चल रहा है और उसकी हालत में फिलहाल सुधार देखा गया है. उसे वेंटिलेटर से सफलतापूर्वक हटा दिया गया है और अब वह खुद सांस ले रही है. महिला होश में है और निर्देशों का उचित जवाब दे रही है. 

CJP Protest: CJI ने कहा 'हमें लाठीचार्ज के वीडियो देखने में इंटरेस्ट नहीं', अभिजीत दीपके का आया ऐसा रिएक्शन

लगातार हो रहा हालत में सुधार

21 साल की महिला के दिमाग और रीढ़ की हड्डी का एमआरआई नॉर्मल है. इलाज शुरू होने के बाद से उसकी हालत में लगातार सुधार हो रहा है और उसका इलाज कर रही टीम की कड़ी निगरानी में व्यापक चिकित्सा देखभाल मिल रही है. फिलहाल वह आरएमएल अस्पताल में इस घटना से संबंधित भर्ती एकमात्र मरीज है. उसे सभी आवश्यक उपचार और निरंतर निगरानी प्रदान की जा रही है.

भगदड़ जैसी स्थिति से घुटने लगा था दम

माना जा रहा है कि आंसू गैस के गोले छोड़े जाने और प्रदर्शनकारियों के भागने के बाद मची भगदड़ जैसी स्थिति में युवती का दम घुटने लगा.  परिवार के एक सदस्य ने नाम न छापने का अनुरोध करते हुए बताया था कि साक्षी (बदला हुआ नाम) के चेहरे और गर्दन पर चोटें आई हैं और वहआईसीयू) में भर्ती कराया गया था. 

वह अपने एक रिश्तेदार के साथ प्रदर्शन स्थल पर थी और उसके पैर में भी चोट लगी थी. परिवार के सदस्य ने बताया था कि आंसू गैस के गोले छोड़े जाने के बाद भीड़ भागने लगी. वह भगदड़ जैसी स्थिति में फंस गई और गंभीर रूप से घायल हो गई. उसे वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन प्रतिक्रिया दे रही थी.' बता दें कि छतरपुर एक्सटेंशन निवासी साक्षी कंप्यूटर एप्लीकेशन (एडीसीए) में एडवांस्ड डिप्लोमा कर रही है. 

Exclusive: दिल्ली प्रोटेस्ट पर CJP से निकाले गए विजेता दहिया का बड़ा बयान, 'बलि का बकरा बनाया गया...'

About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
Read More
Published at : 22 Jul 2026 03:27 PM (IST)
Tags :
Jantar Mantar CJP DELHI NEWS DELHI- NCR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
CJP संसद मार्च: लाठीचार्ज में घायल 21 साल की प्रोटेस्टर वेंटिलेटर पर थी, डॉक्टर्स ने बताया कैसी है स्थिति
CJP संसद मार्च: लाठीचार्ज में घायल 21 साल की प्रोटेस्टर वेंटिलेटर पर थी, डॉक्टर्स ने बताया कैसी है स्थिति
दिल्ली NCR
भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को मिला संजय सिंह का समर्थन, धरनास्थल पर मिलने पहुंचे AAP नेता
भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को मिला संजय सिंह का समर्थन, धरनास्थल पर मिलने पहुंचे AAP नेता
दिल्ली NCR
'अगर किसी ने संसद मार्च में गुंडागर्दी की है तो...', अभिजीत दीपके का दिल्ली पुलिस पर बड़ा बयान
'अगर किसी ने संसद मार्च में गुंडागर्दी की है तो...', अभिजीत दीपके का दिल्ली पुलिस पर बड़ा बयान
दिल्ली NCR
अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक से अभिजीत दीपके की बड़ी अपील, 'अनशन तोड़ दें, हम प्रोटेस्ट को...'
अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक से अभिजीत दीपके की बड़ी अपील, 'अनशन तोड़ दें, हम प्रोटेस्ट को...'
Advertisement

वीडियोज

Honda ZR-V expected price in India: Kodiaq से ज़्यादा? #honda #hondazrv #autolive
Ravi Dubey के Lakshman बनने पर भावुक हुईं Sargun Mehta, बोलीं- ‘सालों की मेहनत और तपस्या का फल’
Lock Upp 2 में फिर आमने-सामने होंगी Hina Khan और Shilpa Shinde? पुराने विवाद से मचेगा बड़ा बवाल
कैमरे में कैद मौत की पिक्चर !
DR. Aarambhi: Aarambhi ने खोला सच, Tandon परिवार को सजा दिलाने अड़ी Nayra!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
महिला सांसदों को कहे अपशब्द, कल्याण बनर्जी पर एक्शन, पूरे मानसून सत्र के लिए किए गए निलंबित
महिला सांसदों को कहे अपशब्द, कल्याण बनर्जी पर एक्शन, पूरे मानसून सत्र के लिए किए गए निलंबित
दिल्ली NCR
अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक से अभिजीत दीपके की बड़ी अपील, 'अनशन तोड़ दें, हम प्रोटेस्ट को...'
अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक से अभिजीत दीपके की बड़ी अपील, 'अनशन तोड़ दें, हम प्रोटेस्ट को...'
इंडिया
'हमारा समय बर्बाद ना करें', लाठीचार्ज को लेकर CJI सूर्यकांत की टिप्पणी पर भड़की कॉकरोच जनता पार्टी, कहा- इतना अहंकार...
'हमारा समय बर्बाद ना करें', लाठीचार्ज को लेकर CJI सूर्यकांत की टिप्पणी पर भड़की कॉकरोच जनता पार्टी, कहा- इतना अहंकार...
स्पोर्ट्स
इंग्लैंड में फ्लॉप होने के बाद बोले वैभव सूर्यवंशी- ‘क्रिकेट में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं’
इंग्लैंड में फ्लॉप होने के बाद बोले वैभव सूर्यवंशी- ‘क्रिकेट में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं’
बॉलीवुड
सिनेमाघरों में री रिलीज हो रही आमिर खान की '3 इडियट्स'? मेकर्स बोले- झूठी हैं खबरें
सिनेमाघरों में री रिलीज हो रही आमिर खान की '3 इडियट्स'? मेकर्स बोले- झूठी हैं खबरें
इंडिया
'या तो वो जंतर-मंतर आएं या फिर...', कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकार से बातचीत के लिए रखी ये शर्त
'या तो वो जंतर-मंतर आएं या फिर...', कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकार से बातचीत के लिए रखी ये शर्त
इंडिया
Explained: वांगचुक और CJP की 'जमीन' पर कांग्रेसी कब्जा! एक्सपर्ट्स से जानें कैसे राहुल के बाद आंदोलन का हुआ 'कांग्रेसीकरण'?
CJP की 'जमीन' पर मारा 'पंजा'! एक्सपर्ट्स से जानें कैसे राहुल के बाद आंदोलन का हुआ कांग्रेसीकरण?
शिक्षा
Karnataka Teacher Recruitment 2026: इस राज्य में होने जा रही 15000 पदों पर शिक्षक भर्ती, कैबिनेट ने दी मंजूरी- जानें पूरी डिटेल
इस राज्य में होने जा रही 15000 पदों पर शिक्षक भर्ती, कैबिनेट ने दी मंजूरी- जानें पूरी डिटेल
ABP NEWS
Jantar Mantar Protest: प्रियंका से बस में अंदर आने की अपील करता रहा पुलिसवाला लेकिन वो लटकी रहीं
Jantar Mantar Protest: प्रियंका से बस में अंदर आने की अपील करता रहा पुलिसवाला लेकिन वो लटकी रहीं
ABP NEWS
Jantar Mantar Protest Update: संसद भवन के पास कई सड़कों पर लगाए गए बैरिकेड्स
Jantar Mantar Protest Update: संसद भवन के पास कई सड़कों पर लगाए गए बैरिकेड्स
ABP NEWS
Viral Video: तेजस्वी यादव ने ऐसे मनाया पत्नी राजश्री का जन्मदिन
Viral Video: तेजस्वी यादव ने ऐसे मनाया पत्नी राजश्री का जन्मदिन
ABP NEWS
Viral Video: कुछ सेकेंड पहले यहां पर Mall था...
Viral Video: कुछ सेकेंड पहले यहां पर Mall था...
ABP NEWS
CJP Protest: प्रियंका गांधी के कपड़े पकड़कर बस के अंदर धक्का मार रहा पुलिस वाला?
CJP Protest: प्रियंका गांधी के कपड़े पकड़कर बस के अंदर धक्का मार रहा पुलिस वाला?
Embed widget