CJP के आंदोलन के बीच दिल्ली पुलिस का बड़ा आदेश, प्रदर्शन वाली जगह पर यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य

दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात सभी कर्मियों को सही पुलिस यूनिफॉर्म में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया है. यह निर्देश सभी संबंधित यूनिट्स को दे दिया गया है, जिसके तहत विरोध-प्रदर्शन वाली जगह पर तैनात अधिकारियों और कर्मियों के लिए ड्यूटी के दौरान यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य कर दिया गया है. दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने इसकी जानकारी दी.