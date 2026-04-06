दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा में बड़ी चूक, गेट तोड़कर अंदर घुसी कार, गाड़ी लेकर चालक फरार
दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है. यहां स्पीकर की कार पर स्याही फेंकने का मामला सामने आया है. पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.
दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है. सोमवार, 6 अप्रैल को गेट नंबर 2 से जबरन अंदर घुसी एक कार के ड्राइवर ने विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता के कार्यालय के बाहर एक गुलदस्ता रखा. इसके बाद आरोपी उसी कार से मौके से फरार हो गया.
चश्मदीदों के मुताबिक, कार विधानसभा परिसर में घुसने के बाद कुछ देर तक अंदर रही और फिर बाहर निकलकर तेजी से भाग गई.
दिल्ली पुलिस ने क्या बताया?
दिल्ली पुलिस के डीसीपी के अनुसार, उत्तर प्रदेश नंबर की एक कार ने गेट नंबर 2 को तोड़ते हुए जबरन प्रवेश किया, जिससे लोहे का गेट भी क्षतिग्रस्त हो गया. कार चालक सीधे विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता के कार्यालय की ओर बढ़ा और बरामदे के पास फूलों का गुलदस्ता रखकर वापस लौट गया.
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पुलिस के मुताबिक, कार की पहचान टाटा सिएरा के रूप में हुई है, जिस पर यूपी का रजिस्ट्रेशन (26A सीरीज) दर्ज है. घटना के समय कार चालक ने अपना चेहरा ढका हुआ था.
घटनास्थल पर वीआईपी गेट की सुरक्षा में CRPF के जवान तैनात थे. सुरक्षा एजेंसियों ने गुलदस्ते की जांच की, लेकिन उसमें कोई संदिग्ध या विस्फोटक सामग्री नहीं मिली. यह घटना दोपहर करीब 2 बजे की बताई जा रही है.
फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है. गाड़ी की तलाश जारी है.
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Source: IOCL