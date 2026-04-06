दिल्ली में गर्मियों की तैयारी! बिजली-पानी समेत व्यवस्थाओं पर CM रेखा ने की LG संग चर्चा

Delhi News: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उपराज्यपाल तरुणजीत सिंह संधू से मुलाकात कर आगामी गर्मियों को लेकर सरकार की तैयारियों की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने जल आपूर्ति, बिजली प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवाओं और आपदा प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की. बैठक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि गर्मी के मौसम में राजधानी के लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उपराज्यपाल को जानकारी दी कि सरकार ने गर्मियों के मद्देनज़र सभी विभागों को पहले से ही अलर्ट मोड पर रखा है. जल संकट से निपटने के लिए पानी की आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने, टैंकर सेवाओं को मजबूत करने और लीकेज जैसी समस्याओं को तुरंत दूर करने के निर्देश दिए गए हैं. वहीं, बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए पावर बैकअप और निर्बाध सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए भी व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं.

हीट वेव से निपटने के लिए स्वास्थ्य प्रबंधन तैयार- CM

मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी सरकार पूरी तरह सतर्क है. अस्पतालों में हीट वेव से प्रभावित मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था करने, पर्याप्त दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और आपातकालीन सेवाओं को मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा, आपदा प्रबंधन की तैयारियों को भी सुदृढ़ किया जा रहा है ताकि किसी भी आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके.

गर्मी में बेहतर सेवाएं देने का भरोसा- CM

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता नागरिकों की सुविधा और सुरक्षा है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि सभी संबंधित विभाग मिलकर समन्वय के साथ काम कर रहे हैं, ताकि गर्मियों के दौरान दिल्लीवासियों को बेहतर सेवाएं मिल सकें और किसी भी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े.