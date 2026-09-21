दिल्ली: रोहिणी जेल में कैदी की हत्या, कहासुनी में धारदार हथियार से वार

दिल्ली के तिहाड़ के रोहणी जेल में एक कैदी ही हत्या कर दी गई. दोपहर करीब 12 बजे वारदात हुई. आर्म्स एक्ट में बंद विचाराधीन कैदी प्रमोद को धारदार हथियार मौत के घाट उतार दिया गया. भोला और मुकेश नाम के कैदियों पर हत्या का आरोप लगा है. सूत्रों के मुताबिक, प्रमोद जेल के अंदर तंबाकू बेचता था. इसी को लेकर कहासुनी हुई थी.