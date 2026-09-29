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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली बेला स्टेट के 796 मतदाताओं पर आई चुनाव आयोग की सफाई, क्या कहा?

दिल्ली बेला स्टेट के 796 मतदाताओं पर आई चुनाव आयोग की सफाई, क्या कहा?

दिल्ली SIR की अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर 2026 को प्रकाशित की जानी है.निर्वाचन अधिकारी के अनुसार, नए मतदाता के पंजीकरण के लिए फॉर्म-6 का इस्तेमाल किया जा सकता है.

Written By : अंकित गुप्ता |  Updated at : 29 Sep 2026 11:01 AM (IST)
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दिल्ली स्थित बेला स्टेट में 796 वोटर्स के मामले में राज्य चुनाव आयोग ने स्पष्टीकरण जारी किया है. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 28 सितंबर, को एक वीडियो पोस्ट कर दावा किया था कि यहां मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं.

राज्य चुनाव आयोग ने कहा कि यह लोग जैसे इलाके में रहते थे वह यमुना किनारे का इलाका था जहां पर 2022-23 में अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई जिसके चलते यह लोग वहां से हट गए जब यह लो उसे इलाके में पहुंचा तो कोई वहां रहता हुआ नहीं मिला जिसके चलते इन लोगों के नाम हटा दिए गए.

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अब पता चला है कि यह लोग दूसरी जगह पर रह रहे हैं लिहाज़ा नियमों का पालन करते हुए फॉर्म 6 भरवा कर इन लोगों के नए सिरे से वोट बनवाई जा रहे हैं और अब तक 478 लोगों के वोट बन भी चुके हैं.

निर्वाचन अधिकारी के अनुसार, विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) ने मतदाताओं के रजिस्टर्ड पते पर जाकर एन्यूमरेशन फॉर्म बांटे और बाद में उन्हें एकत्र किया.बेला एस्टेट से संबंधित पुराने पोलिंग स्टेशन नंबर 33 की मतदाता सूची की जांच में सामने आया कि ज्यादातर मतदाताओं के पते के स्थान पर एग्रीकल्चर दर्ज था, जबकि कुछ मतदाताओं के रिकॉर्ड में ही मकान नंबर दर्ज थे.

यह इलाका यमुना नदी के पश्चिमी किनारे पर स्थित है. यहां रहने वाले बड़ी संख्या में मतदाता यमुना किनारे और आसपास के क्षेत्र में कृषि गतिविधियों से जुड़े हुए थे.चुनाव अधिकारी ने बताया कि इस इलाके में कृषि गतिविधियां और खेती 2021 में बंद हो गई थी. इसके बाद 2022-23 में यहां मौजूद रिहायशी ढांचों को भी गिरा दिया गया था. इस कारण पुरानी मतदाता सूची तैयार किए जाने के बाद से इलाके की भौतिक और आवासीय स्थिति में बड़ा बदलाव आया है.

एसआईआर के दिशा-निर्देशों के तहत बीएलओ को मतदाताओं के रजिस्टर्ड पते पर घर-घर जाकर एन्यूमरेशन फॉर्म देना था, हालांकि रिहायशी ढांचे गिराए जाने के कारण संबंधित मतदाता मतदाता सूची में दर्ज पते पर नहीं रह रहे थे.निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक, इससे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 (7) और चुनावी पंजीकरण से जुड़े निर्देशों के तहत उनकी सामान्य निवासी की स्थिति बदल गई. इसी आधार पर बीएलओ ने इन मतदाताओं को एएसडीडी सूची में रखा.

हालांकि प्रेस नोट में स्पष्ट किया गया है कि इसका मतलब यह नहीं है कि कोई पात्र मतदाता अपना नाम अब मतदाता सूची में नहीं जुड़वा सकता.चुनाव आयोग के प्रावधानों के मुताबिक, अगर किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में नहीं है और वह जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 19 तथा अन्य संबंधित नियमों के तहत मतदाता के रूप में पंजीकरण की पात्रता पूरी करता है, तो वह जरूरी दस्तावेजों के साथ फॉर्म-6 जमा कर अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकता है.

About the author अंकित गुप्ता

अंकित गुप्ता abp न्यूज़ में सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. इनका अनुभव 18 से अधिक सालों का है. abp न्यूज़ से पहले ये न्यूज 24 और सहारा समय जैसे बड़े संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. अंकित लीगल और राजनीतिक बीट कवर करते हैं. इसके अलावा इन्होंने कई अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्टोरीज़ को भी को कवर किया है.
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Published at : 29 Sep 2026 10:52 AM (IST)
Tags :
Rahul Gandhi DELHI NEWS DELHI POLITICS Delhi SIR
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