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दिल्ली में गिरा अधिकतम तापमान, मौसम हुआ ठंडा, जानें मौसम अपडेट

दिल्ली के अधिकतम तापमान में सोमवार को गिरावट देखने को मिली है और ये 28.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश दर्ज की गई. मौसम दिनभर सुहावना बना रहा.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 29 Sep 2026 06:58 AM (IST)
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दिल्ली-एनसीआर में मौसम का मिजाज आज भी बदला हुआ है. सोमवार को कुछ इलाकों में हल्की बारिश और तेज हवाओं के कारण मौसम में थोड़ी ठंडक देखने को मिली. बारिश के कारण दिल्ली की हवा में सुधार बना हुआ है. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के मुताबिक, शाम 4 बजे 24 घंटे का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 53 से 56 के बीच (संतोषजनक) रहा. 

सोमवार (28 सितंबर) को शहर के रिज में 2.2 मिमी बारिश, पालम में एक मिमी बारिश और कुछ इलाकों में बहुत हल्की से हल्की बारिश दर्ज की गई. इस दौरान शहर का अधिकतम तापमान 28.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जोकि सामान्य से 6.0 डिग्री कम है. वहीं, न्यूनतम तापमान 23.0 डिग्री सेल्सियस रहा, जोकि सामान्य से 0.3 डिग्री कम रहा.  

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आज कैसा रहेगा तापमान?

विभाग के अनुसार, आज मंगलवार (29 सितंबर) आसमान में हल्के बादल छाये रहेंगे और दिन के समय में हल्की धूप रहेगी. इस दौरान अधिकतम तापमान 31-33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20-23 डिग्री के बीच रहेगा. IMD के पूर्वानुमान के अनुसार, इस दौरान उत्तर-पूर्वी हवाएं 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलेंगी, जिससे मौसम थोड़ा सुबह के समय ठंडा रहेगा. विभाग का अनुमान है कि राम में तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी और धीरे-धीरे ठंड बढ़ेगी.

पिछले 24 घंटों में बढ़ा  न्यूनतम तापमान   

पिछले 24 घंटों में दिल्ली में न्यूनतम तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी और अधिकतम तापमान में 1-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है. इस दौरान दिल्ली में न्यूनतम तापमान 19-23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 27-29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. कुछ जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी कम (-3.1°C से -5.0°C) रहा, जबकि दिल्ली के बाकी हिस्सों में यह सामान्य (-1.5°C से 1.5°C) रहा. इस दौरान ज़्यादातर जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य से काफी कम (-5.1°C या उससे कम) रहा.  

दिल्ली में 15-20 किमी/घंटा की रफ़्तार से पश्चिम-उत्तर-पश्चिमी हवाएं चलीं. दिन के समय पालम में शाम 4:00 बजे पर हवा की गति 33 किमी/घंटा तक पहुंच गई थी. पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम नमी दर 93 प्रतिशत और न्यूनतम नमी दर 73 प्रतिशत रही. 

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है. इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
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Published at : 29 Sep 2026 06:58 AM (IST)
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