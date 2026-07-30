प्रोटेस्ट वाली रील पर बोलीं CM रेखा गुप्ता, 'ये स्टूडेंट...'

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जंतर मंतर पर हुए प्रोटेस्ट के दौरान अपशब्दों वाली रील को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि ये स्टूडेंट नहीं हैं क्योंकि हमारे देश के छात्र इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. इसके साथ ही उन्होंने विकास कार्यों को लेकर आम आदमी पार्टी की पिछली सरकार को भी घेरा

पिछली सरकार की वजह से कई निर्माण कार्यों में देरी- रेखा गुप्ता

सीएम रेखा गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा, ''जो कार्य उनकी सरकार ने 5 सालों में किया, वो हमने एक साल में किया. उनके कई अधूरे कार्यो को हम पूरा कर रहे हैं. पिछली सरकार की वजह से कई निर्माण कार्यों में देरी हुई और इसकी वजह से उसकी लागत बढ़ी. दिल्ली में वर्ल्ड क्लास शिक्षा मॉडल का ढोल पीटने वालों की पोल ऑडिट रिपोर्ट ने खोली.''

हमने जनता से जो भी वादे किए उसे पूरा करेंगे- रेखा गुप्ता

दिल्ली की मुख्यमंत्री ने आगे कहा, ''हमने एक साल में 125 डिसीजन लिए और पिछली सरकार ने पूरे 5 साल में कुल 250 डिसीजन लिए. हमने एक साल में 36 कैबिनेट मीटिंग की और पिछली सरकार ने पिछले 5 सालों में हमसे कुछ ज्यादा मीटिंग की है. हमारी सरकार 24×7 काम कर रही है. हमने जनता से जो भी वादे किए हैं उसे पूरा करेंगे.''

'पेपर लीक के खिलाफ कड़े दंड के कानून से छात्रों का भरोसा मजबूत'

हाल ही में सीएम रेखा गुप्ता ने केंद्र सरकार की तारीफ करते हुए कहा था, ''सरकार पेपर लीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई, मजबूत कानूनी सुरक्षा उपाय, अधिक विश्वसनीय परीक्षा प्रणाली, शैक्षणिक अवसरों का विस्तार और स्टार्टअप को लगातार समर्थन दे रही है. इसके माध्यम से सरकार का लक्ष्य हर युवा भारतीय को सशक्त बनाना और देश के भविष्य को मजबूत करना है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट, पेपर लीक माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई और कड़े दंड के प्रावधानों से सरकार छात्रों और अभिभावकों का भरोसा मजबूत कर रही है.''

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