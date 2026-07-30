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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRप्रोटेस्ट वाली रील पर बोलीं CM रेखा गुप्ता, 'ये स्टूडेंट...'

प्रोटेस्ट वाली रील पर बोलीं CM रेखा गुप्ता, 'ये स्टूडेंट...'

Rekha Gupta News: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान अपशब्दों वाली रील को लेकर कहा कि ऐसा करने वाले स्टूडेंट नहीं हो सकते हैं.

Written By : बलराम पांडेय |  Updated at : 30 Jul 2026 05:37 PM (IST)
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दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जंतर मंतर पर हुए प्रोटेस्ट के दौरान अपशब्दों वाली रील को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि ये स्टूडेंट नहीं हैं क्योंकि हमारे देश के छात्र इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. इसके साथ ही उन्होंने विकास कार्यों को लेकर आम आदमी पार्टी की पिछली सरकार को भी घेरा

पिछली सरकार की वजह से कई निर्माण कार्यों में देरी- रेखा गुप्ता

सीएम रेखा गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा, ''जो कार्य उनकी सरकार ने 5 सालों में किया, वो हमने एक साल में किया. उनके कई अधूरे कार्यो को हम पूरा कर रहे हैं. पिछली सरकार की वजह से कई निर्माण कार्यों में देरी हुई और इसकी वजह से उसकी लागत बढ़ी. दिल्ली में वर्ल्ड क्लास शिक्षा मॉडल का ढोल पीटने वालों की पोल ऑडिट रिपोर्ट ने खोली.'' 

हमने जनता से जो भी वादे किए उसे पूरा करेंगे- रेखा गुप्ता

दिल्ली की मुख्यमंत्री ने आगे कहा, ''हमने एक साल में 125 डिसीजन लिए और पिछली सरकार ने पूरे 5 साल में कुल 250 डिसीजन लिए. हमने एक साल में 36 कैबिनेट मीटिंग की और पिछली सरकार ने पिछले 5 सालों में हमसे कुछ ज्यादा मीटिंग की है. हमारी सरकार 24×7 काम कर रही है. हमने जनता से जो भी वादे किए हैं उसे पूरा करेंगे.''

'पेपर लीक के खिलाफ कड़े दंड के कानून से छात्रों का भरोसा मजबूत'

हाल ही में सीएम रेखा गुप्ता ने केंद्र सरकार की तारीफ करते हुए कहा था, ''सरकार पेपर लीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई, मजबूत कानूनी सुरक्षा उपाय, अधिक विश्वसनीय परीक्षा प्रणाली, शैक्षणिक अवसरों का विस्तार और स्टार्टअप को लगातार समर्थन दे रही है. इसके माध्यम से सरकार का लक्ष्य हर युवा भारतीय को सशक्त बनाना और देश के भविष्य को मजबूत करना है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट, पेपर लीक माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई और कड़े दंड के प्रावधानों से सरकार छात्रों और अभिभावकों का भरोसा मजबूत कर रही है.''

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About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
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Published at : 30 Jul 2026 05:30 PM (IST)
Tags :
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