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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRनेहा बोरा के खिलाफ पुलिस में शिकायत, पुजारियों पर दिए बयान का मामला

नेहा बोरा के खिलाफ पुलिस में शिकायत, पुजारियों पर दिए बयान का मामला

नई दिल्ली के संसद मार्ग थाने में SHO को शिकायत दी गई है. शिकायतकर्ता ने नेहा बोरा के बयान की जांच और कानून के मुताबिक कार्रवाई करने की मांग की है.

Written By : सुशील कुमार पांडेय |  Updated at : 03 Nov 2026 09:23 PM (IST)
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AISA की अध्यक्ष नेहा बोरा की मुश्किलें बढ़ सकती है. मंदिरों में पुजारियों पर दिए कथित बयान के मामले में उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दी गई है. दिल्ली हाई कोर्ट में महिला वकील अमिता सचदेवा ने ये औपचारिक शिकायत नई दिल्ली के संसद मार्ग थाने में SHO को दी. शिकायतकर्ता का आरोप है कि मंदिरों में पुजारियों द्वारा महिलाओं से दुष्कर्म किए जाने संबंधी व्यापक बयान से धार्मिक समुदाय की छवि प्रभावित हो सकती है. शिकायत में कहा गया है कि ऐसे बयानों से दो समुदायों के बीच वैमनस्य बढ़ने और सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका है. शिकायतकर्ता ने ये भी कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी संवैधानिक अधिकार है लेकिन यह असीमित नहीं है. साथ ही मांग की गई कि बयान की जांच की जाए और कानून के मुताबिक कार्रवाई हो.

दरअसल, सोशल मीडिया पर नेहा बोरा का एक पुराना बयान वायरल है. नेहा बोरा के इस बयान को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा. बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि नेहा बोरा राहुल गांधी से प्रेरित हैं. ये राहुल गांधी के पूरे इकोसिस्टम में मौजूद हिंदू-विरोधी मानसिकता को उजागर करता है.

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हिंदू आस्थाओं पर प्रहार इनकी असली पहचान- बीजेपी

बीजेपी ने अपने एक्स हैंडल से नेहा बोरा का वीडियो पोस्ट करते हुए कहा, "कांग्रेस की नई पोस्टर गर्ल Neha Bora दूसरे शब्दों में वही दोहरा रहीं हैं, जो Rahul Gandhi पहले कह चुके हैं. इनकी सनातन-विरोधी और अराजक सोच पूरे देश के लिए खतरा बनती जा रही है! सनातन धर्म का अपमान और हिंदू आस्थाओं पर प्रहार ही इनकी असली पहचान है...!"

वीएचपी ने भी नेहा बोरा के बयान पर साधा निशाना

वहीं विश्व हिंदू परिषद के ज्वाइंट सेक्रेटरी सुरेंद्र जैन ने कहा, "नेहा बोरा एक व्यक्ति का नाम नहीं है, ये नाम है उन अराजक तत्वों का जो भारत की मजबूती नहीं देखना चाहते. भारत का विखंडन चाहते हैं. इसलिए कभी नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करने की बात करते हैं, कभी कहते हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है. दुर्भाग्य से ऐसे ही लोगों को राहुल गांधी अपनी पोस्टर गर्ल के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं. नेहा बोरा और राहुल गांधी एक जैसी विचारों के हैं, केवल दोनों के स्वर अलग हैं."

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Published at : 03 Nov 2026 08:57 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS Neha Bora
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