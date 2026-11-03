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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRACP मनस्वी वशिष्ठ विवाद में HC ने संज्ञान लेने से किया इनकार, कहा याचिका दायर करें

ACP मनस्वी वशिष्ठ विवाद में HC ने संज्ञान लेने से किया इनकार, कहा याचिका दायर करें

दिल्ली पुलिस के ACP मनस्वी वशिष्ठ पर वकीलों को कथित तौर पर धमकी देने वाले बयान के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि वकील पहले इस मामले में औपचारिक याचिका दाखिल करें.

Written By : सुशील कुमार पांडेय |  Updated at : 03 Nov 2026 02:27 PM (IST)
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दिल्ली पुलिस के ACP मनस्वी वशिष्ठ पर वकीलों को कथित तौर पर धमकी देने वाले बयान के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है. सोमवार (2 नवंबर) को कई वकीलों ने एक्टिंग चीफ जस्टिस नितिन वासुदेव सांब्रे की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच के सामने यह मामला उठाया.

इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि वकील पहले इस मामले में औपचारिक याचिका दाखिल करें. कोर्ट ने भरोसा दिया कि याचिका दाखिल होने के बाद मामले पर विचार किया जाएगा. साथ ही, कोर्ट ने निर्देश दिया कि याचिका दाखिल होने के बाद उसकी एक कॉपी दिल्ली पुलिस के क्रिमिनल मामलों के स्टैंडिंग काउंसिल को भी दी जाए.

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विरोध प्रदर्शन के बाद एसीपी को किया सस्पेंड

इस मामले में दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर हुए विरोध प्रदर्शन के बाद एसीपी मनस्वी वशिष्ठ को आज (3 नवंबर) सस्पेंड कर दिया गया है. इस प्रदर्शन का नेतृत्व खुद एसीपी मनस्वी वशिष्ठ कर रहे थे. जानकारी के मुताबिक यह विवाद 23 अक्टूबर को पुलिसकर्मियों और कड़कड़डूमा कोर्ट के वकीलों के बीच झड़प के बाद शुरू हुआ था.

दोनों पक्षों के बीच मारपीट जैसी स्थिति बन गई थी, जिसके बाद वकीलों ने एसीपी मनस्वी वशिष्ठ पर रिवॉल्वर दिखाकर धमकी देने का आरोप लगाया है. वहीं विवाद में वकील ललित बंसल के सिर पर भी चोट आई है. मामले को देखते हुए ACP और SHO का तबादला कर दिया था, जिससे नाराज होकर ACP मनस्वी वशिष्ठ लगभग 50 पुलिसकर्मियों के साथ पुलिस मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करने पहुंच गए.

दिल्ली पुलिस के ACP मनस्वी वशिष्ठ निलंबित! PHQ के सामने प्रोटेस्ट का किया था नेतृत्व

'अपनी डिमांड सीपी सर के सामने रखे दी'- एसीपी मनस्वी वशिष्ठ 

एसीपी मनस्वी वशिष्ठ से मीडिया से बात करते हुए बताया था कि उन्होंने अपनी डिमांड सीपी सर के सामने रखे दी हैं. उन्होंने बताया था, 'हमने सीपी सर से संपर्क सभा की मांग की थी, उन्होंने हमारी बात मानी लेकिन सबको खुलकर बोलने का मौका नहीं मिला. फिर भी हमने अपनी डिमांड उन्हें बता दी हैं, वह इसपर अन्य अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं.'

Published at : 03 Nov 2026 02:27 PM (IST)
Tags :
DelhI High Court DELHI NEWS DELHI POLICE
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