दिल्ली में बिगड़ती एयर क्वालिटी के बीच NDMC ने पार्किंग शुल्क दोगुना किया, जानें नया रेट

दिल्ली में लगातार गिरती वायु गुणवत्ता को देखते हुए नई दिल्ली नगर परिषद (NDMC) ने बड़ा कदम उठाया है. नगर परिषद ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के आदेशों के अनुपालन में अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी पार्किंग स्थलों पर शुल्क को दोगुना कर दिया है. यह फैसला 29 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होगा और तब तक जारी रहेगा जब तक ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का दूसरा चरण, यानी Stage-II, लागू रहेगा.

क्या है नया पार्किंग शुल्क?

फोर व्हीलर/कार- 40 रुपये

टू व्हीलर/स्कूटर- 20 रुपये

बस- 300 रुपये

कार (इनडोर)- 20 रुपये

स्कूटर (इनडोर)- 10 रुपये

NDMC ने क्या कहा?

NDMC द्वारा जारी इस सार्वजनिक नोटिस के अनुसार, यह निर्णय दिल्ली-एनसीआर में बिगड़ती हवा की स्थिति को देखते हुए लिया गया है. आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के आधार पर 13 दिसंबर 2024 को GRAP की संशोधित योजना जारी की थी, जिसे तत्काल प्रभाव से लागू करने के आदेश दिए गए थे. इस योजना के तहत वायु प्रदूषण के स्तर के अनुसार चरणबद्ध कार्रवाई की जाती है, जिसमें Stage-II ‘Very Poor’ श्रेणी (AQI 301 से 400) के लिए खास उपाय तय किए गए हैं.

NDMC के मुताबिक, 19 अक्टूबर 2025 को हुई समीक्षा बैठक में वायु गुणवत्ता की स्थिति और मौसम विभाग (IMD) aur IITM के पूर्वानुमानों का विश्लेषण किया गया. रिपोर्ट में बताया गया कि दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) लगातार बढ़ता जा रहा है. शाम 4 बजे यह 296 और रात 7 बजे 302 तक पहुंच गया था. साथ ही मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में हवा की गुणवत्ता और भी बिगड़ने की संभावना जताई है.

इन्हीं हालातों को ध्यान में रखते हुए सब-कमेटी ने GRAP के दूसरे चरण की कार्रवाइयों को तुरंत प्रभाव से लागू करने का निर्णय लिया. इसके तहत निजी वाहनों के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए पार्किंग शुल्क बढ़ाने का प्रावधान किया गया है. NDMC ने स्पष्ट किया है कि अब ऑफ-रोड और इनडोर पार्किंग स्थलों पर शुल्क मौजूदा दर से दोगुना वसूला जाएगा. हालांकि, यह बढ़ा हुआ शुल्क ऑन-स्ट्रीट पार्किंग स्थलों और मासिक पास धारकों (Monthly Pass Holders) पर लागू नहीं होगा. परिषद ने नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि यह कदम दिल्ली की हवा को स्वच्छ बनाने की दिशा में उठाया गया एक आवश्यक उपाय है.

यह आदेश NDMC के असिस्टेंट इंजीनियर (सिविल) विजय कुमार मीना द्वारा जारी किया गया है और इसके पालन के निर्देश सभी संबंधित अधिकारियों और एजेंसियों को दे दिए गए हैं. दिल्ली में NDMC द्वारा पार्किंग शुल्क दोगुना करने का निर्णय अब लागू हो गया है. यह कदम वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और निजी वाहनों की आवाजाही कम करने के लिए उठाया गया है, जिससे राजधानी की हवा में कुछ राहत मिल सके.