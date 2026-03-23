दिल्ली मेट्रो: स्मार्ट सफर की नई पहचान, नमो भारत कनेक्ट ऐप से 24 लाख से ज्यादा डिजिटल टिकट बुक

तेजी से बदलते डिजिटल दौर में सार्वजनिक परिवहन भी अब स्मार्ट हो रहा है और इसी कड़ी में नमो भारत कनेक्ट मोबाइल ऐप यात्रियों के लिए बेहद उपयोगी साबित हो रहा है. बढ़ती लोकप्रियता के साथ इस ऐप ने न केवल यात्रा को आसान बनाया है, बल्कि टिकटिंग से लेकर रियल-टाइम जानकारी तक कई सुविधाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराकर यात्रियों का भरोसा भी जीता है.

नमो भारत कनेक्ट ऐप का उपयोग करने वाले यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है और फरवरी 2026 तक यह आंकड़ा 3 लाख 61 हजार के पार पहुंच चुका है. बड़ी संख्या में यात्री डिजिटल क्यूआर टिकट और रियल-टाइम ट्रेन ट्रैकिंग जैसी सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं, जिससे यह ऐप आधुनिक यात्रियों की पहली पसंद बनता जा रहा है.

डिजिटल टिकटिंग से लंबी लाइनों से मिली राहत

इस ऐप के जरिए यात्री बिना टिकट काउंटर पर लाइन में लगे आसानी से डिजिटल क्यूआर टिकट खरीद सकते हैं. पिछले तीन महीनों में 6 लाख 70 हजार से अधिक टिकटों की बिक्री दर्ज की गई है, जबकि फरवरी 2026 तक कुल 24 लाख 70 हजार से ज्यादा डिजिटल टिकट खरीदे जा चुके हैं. यह सुविधा यात्रियों के समय और मेहनत दोनों की बचत कर रही है.

एक ऐप में कई सुविधाएं, यात्रा हुई और आसान

नमो भारत कनेक्ट ऐप केवल टिकटिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें रियल-टाइम ट्रेन ट्रैकिंग, पार्किंग स्टेटस, लॉस्ट एंड फाउंड, शिकायत निवारण, महिला सुरक्षा सहायता, हेल्पलाइन और दिव्यांगजनों के लिए विशेष सुविधाएं भी उपलब्ध हैं. यह ऐप यात्रियों को एक संपूर्ण डिजिटल अनुभव प्रदान करता है.

लाइव ट्रेन ट्रैकिंग से मिलेगी सटीक जानकारी

ऐप का लाइव ट्रेन ट्रैकिंग फीचर यात्रियों को ट्रेन की वर्तमान स्थिति, अगले स्टेशन और अनुमानित आगमन समय की जानकारी देता है. यह सुविधा आगामी 30 मिनट तक की सटीक जानकारी उपलब्ध कराती है, जिससे यात्री अपनी यात्रा की बेहतर योजना बना सकते हैं.

लास्ट माइल कनेक्टिविटी से सफर हुआ और सुगम

नमो भारत स्टेशन से आगे की यात्रा को आसान बनाने के लिए ऐप में लास्ट माइल कनेक्टिविटी का विकल्प भी दिया गया है. इसके जरिए यात्री फीडर बस सेवाओं के साथ ही रैपिडो जैसी सेवाओं का लाभ लेकर अपने गंतव्य तक आसानी से पहुंच सकते हैं.

पार्किंग स्टेटस फीचर बना गेमचेंजर

ऐप का लाइव पार्किंग स्टेटस फीचर यात्रियों को स्टेशन पर पार्किंग की उपलब्धता की रियल-टाइम जानकारी देता है. उदाहरण के तौर पर, गुलधर स्टेशन पर जाने वाले यात्री पहले ही देख सकते हैं कि पार्किंग में कितनी जगह खाली है, जिससे उन्हें वाहन पार्क करने में किसी तरह की परेशानी नहीं होती.

लॉस्ट एंड फाउंड से सामान ढूंढना हुआ आसान

यात्रा के दौरान सामान खो जाने पर यात्री ऐप के ‘लॉस्ट एंड फाउंड’ फीचर का उपयोग कर सकते हैं. इसमें उपलब्ध सूची के जरिए वे अपने सामान की पहचान कर सकते हैं और गाजियाबाद स्टेशन के लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर से निर्धारित प्रक्रिया के बाद उसे वापस प्राप्त कर सकते हैं.

हेल्प एंड सपोर्ट से तुरंत मिलेगी सहायता

वहीं, अगर यात्रियों को किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो ऐप का ‘हेल्प एंड सपोर्ट’ फीचर उन्हें सीधे स्टाफ से जोड़ता है. यात्री कॉल के जरिए भी सहायता प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान संभव हो पाता है.

दिल्ली मेट्रो और नमो भारत के बीच आसान हुआ सफर

यह ऐप दिल्ली मेट्रो के साथ एकीकृत टिकटिंग की सुविधा भी देता है. यात्री नमो भारत कनेक्ट ऐप से दिल्ली मेट्रो के क्यूआर टिकट बुक कर सकते हैं, वहीं ‘डीएमआरसी मोमेंटम 2.0’ ऐप से नमो भारत के टिकट भी खरीदे जा सकते हैं. पिछले तीन महीनों में इस सुविधा के जरिए 59 हजार से ज्यादा मेट्रो टिकट और 32 हजार से अधिक नमो भारत टिकट बुक किए गए हैं.

आईआरसीटीसी के साथ जुड़ाव से बढ़ी सुविधा

हाल ही में एनसीआरटीसी और आईआरसीटीसी के बीच एकीकृत टिकटिंग शुरू की गई है. अब यात्री नमो भारत ऐप से सीधे भारतीय रेल के प्लेटफॉर्म पर जाकर टिकट बुक कर सकते हैं और आगे की यात्रा के लिए नमो भारत का टिकट भी आसानी से ले सकते हैं.

नमो भारत कनेक्ट ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर उपलब्ध है. यात्री क्यूआर कोड स्कैन कर भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी यात्रा को स्मार्ट, सुरक्षित और सुविधाजनक बना सकते हैं.