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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRSIR विवाद: दिल्ली के पूर्व LG नजीब जंग बोले, 'EC जो भी कर रहा है वो...'

SIR विवाद: दिल्ली के पूर्व LG नजीब जंग बोले, 'EC जो भी कर रहा है वो...'

दिल्ली के पूर्व एलजी नजीब जंग ने मांग की कि SIR की प्रक्रिया रद्द हो. तीनों चुनाव आयुक्तों को उनके पद से हटाया जाए और नए आयुक्तों की नियुक्ति हो.

Written By : सनातन कुमार |  Updated at : 28 Sep 2026 09:07 PM (IST)
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दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग ने SIR विवाद पर कहा कि चुनाव आयोग जो भी कर रहा है वो गलत कर रहा है. उन्होंने मांग की कि तीनों चुनाव आयुक्तों को हटाना चाहिए और नए आयुक्त आने चाहिए. उन्होंने SIR को खत्म करने की भी मांग की और कहा कि इसके तहत जो भी चुनाव हुए हैं, उन्हें भंग किया जाना चाहिए. सोमवार (28 सितंबर) को नजीब जंग, कपिल सिब्बल, योगेंद्र यादव और एसवाई कुरैशी ने इस मुद्दे पर बातचीत की.

राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने इलेक्शन इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से लोगों के वोट काटे, वो हमारे हिसाब से एक क्रिमिनल एक्ट है. जवाबदेही होगी. उन्होंने कहा कि युवा इसके खिलाफ विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं और पूरा हिंदुस्तान इसके खिलाफ प्रदर्शन करेगा.

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एसवाई कुरैशी ने क्या कहा?

पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने कहा, "इलेक्शन कमीशन ने परसों जो प्रेस नोट जारी किया वो उल्टा उनके खिलाफ जाता है...क्या हिंदुस्तान में दो कानून हो सकते हैं, आपके लिए एक फॉर्म-6 होगा और मेरे लिए दूसरा फॉर्म-6 होगा?" 

ज्ञानेश कुमार पर महाभियोग चलना चाहिए- योगेंद्र यादव

योगेंद्र यादव ने कहा कि अब तो चुनाव आयोग ने लिखकर कह दिया है कि तीनों (चुनाव आयुक्त) ने मिलकर फैसले लिए थे. उन्होंने कहा, "मेरे बड़े साधारण प्रश्न हैं. अगर आपने लिखकर सहमति से फैसले लिए तो कृपया वो आदेश देश के सामने दिखा दीजिए. वो कौन सी मीटिंग थी, किस दिन हुई थी, मिनट्स जिसमें आप तीनों के साइन थे, वो सार्वजनिक कर दीजिए. इस देश के तीनों चुनाव आयुक्त लिख कर कह रहे हैं कि हम आगे से मीटिंग के एजेंडा और मिनट्स रखा करेंगे, मतलब कि हम नहीं रखते थे. चुनाव आयोग ने मान लिया कि हां हम ऐसा करते थे."

इसके आगे उन्होंने मांग की कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर महाभियोग चलना चाहिए और अगर बाकी दो चुनाव आयुक्तों में थोड़ी सी भी शर्म है तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए. 

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About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार 10 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और मौजूदा वक्त में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं. अपने एक दशक के अनुभव में उन्हें टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 28 Sep 2026 08:33 PM (IST)
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