SIR विवाद: दिल्ली के पूर्व LG नजीब जंग बोले, 'EC जो भी कर रहा है वो...'

दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग ने SIR विवाद पर कहा कि चुनाव आयोग जो भी कर रहा है वो गलत कर रहा है. उन्होंने मांग की कि तीनों चुनाव आयुक्तों को हटाना चाहिए और नए आयुक्त आने चाहिए. उन्होंने SIR को खत्म करने की भी मांग की और कहा कि इसके तहत जो भी चुनाव हुए हैं, उन्हें भंग किया जाना चाहिए. सोमवार (28 सितंबर) को नजीब जंग, कपिल सिब्बल, योगेंद्र यादव और एसवाई कुरैशी ने इस मुद्दे पर बातचीत की.

राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने इलेक्शन इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से लोगों के वोट काटे, वो हमारे हिसाब से एक क्रिमिनल एक्ट है. जवाबदेही होगी. उन्होंने कहा कि युवा इसके खिलाफ विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं और पूरा हिंदुस्तान इसके खिलाफ प्रदर्शन करेगा.

एसवाई कुरैशी ने क्या कहा?

पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने कहा, "इलेक्शन कमीशन ने परसों जो प्रेस नोट जारी किया वो उल्टा उनके खिलाफ जाता है...क्या हिंदुस्तान में दो कानून हो सकते हैं, आपके लिए एक फॉर्म-6 होगा और मेरे लिए दूसरा फॉर्म-6 होगा?"

#WATCH | Delhi: Former Delhi LG Najeeb Jung says, "Our view is that whatever the Election Commission is doing, it is acting unlawfully. All three commissioners should be removed and replaced by new ones; SIR should be scrapped, and the elections conducted under it should be… pic.twitter.com/yjREfAPUUf — ANI (@ANI) September 28, 2026

ज्ञानेश कुमार पर महाभियोग चलना चाहिए- योगेंद्र यादव

योगेंद्र यादव ने कहा कि अब तो चुनाव आयोग ने लिखकर कह दिया है कि तीनों (चुनाव आयुक्त) ने मिलकर फैसले लिए थे. उन्होंने कहा, "मेरे बड़े साधारण प्रश्न हैं. अगर आपने लिखकर सहमति से फैसले लिए तो कृपया वो आदेश देश के सामने दिखा दीजिए. वो कौन सी मीटिंग थी, किस दिन हुई थी, मिनट्स जिसमें आप तीनों के साइन थे, वो सार्वजनिक कर दीजिए. इस देश के तीनों चुनाव आयुक्त लिख कर कह रहे हैं कि हम आगे से मीटिंग के एजेंडा और मिनट्स रखा करेंगे, मतलब कि हम नहीं रखते थे. चुनाव आयोग ने मान लिया कि हां हम ऐसा करते थे."

इसके आगे उन्होंने मांग की कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर महाभियोग चलना चाहिए और अगर बाकी दो चुनाव आयुक्तों में थोड़ी सी भी शर्म है तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए.

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