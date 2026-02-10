MCD बजट: 259 में से सिर्फ 71 पार्षद पहुंचे, राजस्व बढ़ाने पर जोर, मेयर ने CM का किया धन्यवाद
MCD Budget 2025-27: दिल्ली नगर निगम (MCD) के बजट 2025-26 और 2026-27 पर चर्चा जारी रही. सीमित पार्षदों की उपस्थिति चिंता का विषय रही, पार्षदों ने विकास और राजस्व बढ़ाने के सुझाव दिए.
MCD Budget 2025-26 और 2026-27 को लेकर दिल्ली नगर निगम के सदन की विशेष बैठक में दूसरे दिन भी चर्चा जारी रही. निगम बजट चर्चा के दौरान विकास और राजस्व बढ़ाने से जुड़े कई प्रस्ताव सामने आए, लेकिन सीमित पार्षदों की मौजूदगी ने बजट प्रक्रिया पर सवाल भी खड़े किए.
दिल्ली नगर निगम सदन की कार्यवाही वार्ड नंबर 150 ग्रीनपार्क की दिवंगत पार्षद श्रीमती सरिता फोगाट के लिए शोक प्रस्ताव के साथ शुरू हुई. सदन में उपस्थित सदस्यों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके योगदान को याद किया.
सीमित उपस्थिति ने बढ़ाई चिंता
मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली नगर निगम के कुल 259 पार्षदों में से केवल 71 पार्षद ही बजट चर्चा में शामिल हुए. साथ ही बजट चर्चा के लिए बुलाई गई सदन की बैठक निर्धारित समय पर शुरू नहीं हो सकी और पहले दिन बैठक लगभग आधा घंटा देरी से शुरू हुई, जिससे चर्चा की समयावधि प्रभावित हुई.
दूसरे दिन 40 पार्षदों ने दिए सुझाव
दिल्ली नगर निगम बजट पर दूसरे दिन हुई चर्चा में 40 पार्षदों ने सक्रिय रूप से भाग लिया. पार्षदों ने बजट को दिल्ली के भविष्य का रोडमैप बताते हुए स्थानीय क्षेत्र विकास के लिए आगामी वित्तीय वर्ष में मिलने वाली राशि को बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए करने के प्रस्ताव का स्वागत किया.
MCD राजस्व बढ़ाने पर रहा जोर
बजट चर्चा के दौरान पार्षदों ने MCD Revenue बढ़ाने के लिए साइन बोर्ड पॉलिसी में सुधार, निगम की संपत्तियों का व्यावसायिक इस्तेमाल, मॉल में विज्ञापन से आय, टोल टैक्स व्यवस्था में सुधार के लिए कमेटी गठन और अवैध मांस की दुकानों पर कार्रवाई जैसे सुझाव दिए.
वार्ड स्तर की सुविधाओं पर फोकस
पार्षदों ने वार्डों में यूरिनल निर्माण, पार्कों में एसटीपी, पार्किंग माफिया पर कार्रवाई, प्रत्येक वार्ड में हर्बल गार्डन और वातानुकूलित समुदाय भवन बनाने की अनुशंसा की. इसके साथ ही आवारा कुत्तों की समस्या, प्रदूषण नियंत्रण और शिक्षा के लिए विशेष बजट की मांग भी उठी.
स्कूल, सफाई और डिजिटल व्यवस्था पर जोर
बजट चर्चा में MCD स्कूलों में शुद्ध पेयजल, सफाई कर्मचारियों की भर्ती और वर्गीकरण, स्कूलों और समुदाय भवनों में एटीएम लगाने जैसे प्रस्तावों को शामिल करने की सिफारिश की गई, जिससे नागरिक सुविधाओं के साथ MCD की आय भी बढ़ाई जा सके.
महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह ने दिल्ली नगर निगम को वित्तीय सहायता देने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का धन्यवाद किया. उन्होंने कहा कि बजट चर्चा का उद्देश्य निगम के राजस्व संवर्धन और दिल्ली नगर निगम को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है.
महापौर ने कहा कि MCD Budget 2025-26 में राजस्व बढ़ाने से जुड़े व्यवहारिक प्रस्तावों को शामिल किया जाएगा. उन्होंने लगभग छह घंटे तक चली निगम बजट बैठक में भाग लेने वाले सभी पार्षदों का आभार व्यक्त किया.
