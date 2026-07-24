सोनम के अनशन तोड़ने पर उनकी पत्नी की पहली प्रतिक्रिया, कहा- आज लिक्विड पर रहेंगे लेकिन...

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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRसोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने पर उनकी पत्नी की पहली प्रतिक्रिया, कहा- आज लिक्विड पर रहेंगे लेकिन...

सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने पर उनकी पत्नी की पहली प्रतिक्रिया, कहा- आज लिक्विड पर रहेंगे लेकिन...

सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने पर उनकी पत्नी गीतांजली ने पहली प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा है कि सरकार, उन बच्चों के परिजनों को मुआवजा मिलेगा.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 24 Jul 2026 12:45 PM (IST)
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सोनम वांगचुक और उनकी पत्नी गीतांजली ने अनशन तोड़ने के बाद पहली प्रतिक्रिया दी है. एक ओर जहां सोनम ने बताया कि अब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का क्या होगा तो वहीं दूसरी ओर से गीतांजली ने सरकार से हुई बातचीत पर जानकारी दी.

सोनम वांगचुक की पत्नी  गीतांजली ने कहा कि सरकार के तरफ से लिखित शर्ते रात 12 बजे मंजूर हुई. नीट के बच्चों ने जो सुसाइड किया है उनके  परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा. स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह सरकार के तरफ से कल आए थे. उसके पहले 15 सांसद यहां आए और 65 सांसदों ने लिखित में दिया कि हम आपके साथ हैं. उन्होंने कहा कि शिक्षा पर चर्चा के लिए सरकार से मांग करेंगे.

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गीतांजली ने कहा कि इससे पूरा देश जाग गया है. सोनम ने रात में अपना फास्ट ब्रेक किया. आज लिक्विड पर रहेंगे.   

सोनम वांगचुक ने क्या कहा?

वहीं सोनम वांगचुक ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो में कहा कि आप कहेंगे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर क्या हुआ. पहली बात तो इस बात पर तो वो मुझे कोई आश्वासन नहीं दे पा रहे थे कि ऐसा कब होगा. संसद में तो इस पर चर्चा होगी ही. मेरे पास दो ही रास्ते थे कि अनशन पर बैठा रहूं और खत्म हो जाऊं. हजारों लोगों ने मुझे कहा कि आपकी जान जरूरी है. आपको संघर्ष आगे रखना है. जिंदा रहना है. मैं ये भी नहीं मानता कि हमने हासिल नहीं किया.

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उन्होंने कहा कि मेरा दिमाग अलग तरह से चलता है. उनके इस्तीफा नहीं देने से हमें या बच्चों को हानी नहीं होगी, उन्हें हानी होगी. इस्तीफा दे देते तो उनका सारा नुकसान रुक जाता. मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये था कि हमारे बच्चों पर कोई केस न हो. हमने लद्दाख में देखा है कि जीवन भर एफआईआर के चक्कर में भविष्य उजड़ जाते है. मृत बच्चों के परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा, इसकी खुशी है. संसद में इस मुद्दे पर और जवाबदेही पर पूरी बहस होगी. 

Published at : 24 Jul 2026 12:43 PM (IST)
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