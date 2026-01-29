UGC के नियमों पर SC के फैसले पर कुमार विश्वास का बड़ा बयान, 'भारत इस समय किसी भी...'

यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कथावाचक कुमार विश्वास की भी प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का स्वागत है. भारत इस समय किसी भी प्रकार का विभाजन झेलने की स्थिति में नहीं है. ऐसे समय में सरकारों को और राजनीति को भी चाहिए कि कोई विभाजक रेखा न खींचें. ये सत्य है कि हमारे दलित, पिछड़े और वंचित मित्रों के साथ शताब्दियों से बहुत अत्याचार हुआ है.

कुमार विश्वास ने आगे कहा, "यह भी कहने में लोगों की जबान हकलाती है कि ये सब जो पिछले एक हजार वर्षों में विधर्म भारत में आया था, जिनके यहां परंपराएं थीं, उन्होंने ये भारत में बोया था. उससे मुक्ति के उपाय किए जा रहे हैं. पिछले 80 वर्षों में किए गए, आगे भी किए जाएंगे. लेकिन कोई ऐसा न हो कि निरअपराध फंसे या किसी भी जाति-वर्ण का व्यक्ति, किसी धर्म का व्यक्ति किसी जाति में असहज अनुभव करें. मैं सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने करोड़ों लोगों की मनोदशा का भाव समझा. मैं आशा करता हूं कि राजनीति भी इसका सकारात्मक हल निकालेगी."