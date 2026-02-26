हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRJNU के शिक्षक संघ ने कैंपस में हुई पुलिस कार्रवाई की निंदा की, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने क्या कहा?

JNU के शिक्षक संघ ने कैंपस में हुई पुलिस कार्रवाई की निंदा की, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने क्या कहा?

JNUSU Protest News: जेएनयू छात्रसंघ के कई सदस्यों को तब हिरासत में लिया गया जब वो शिक्षा मंत्रालय की ओर एक विरोध मार्च निकालने की कोशिश कर रहे थे.

By : अजातिका सिंह | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 26 Feb 2026 10:21 PM (IST)
Preferred Sources

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ (JNSU) के कई सदस्यों को शिक्षा मंत्रालय की ओर एक विरोध मार्च निकालने की कोशिश करने के बाद हिरासत में ले लिया गया. जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (JNUTA) ने जेएनयू परिसर में हुई पुलिस कार्रवाई की कड़ी निंदा की है. संघ ने आरोप लगाया है कि दिल्ली पुलिस ने छात्रों पर बल प्रयोग किया और कई छात्रों को हिरासत में लिया, जिनमें दो छात्र संघ (JNUSU) के पदाधिकारी शामिल हैं. 

महिलाओं के खिलाफ कार्रवाई से जुड़े नियमों की अनदेखी की गई- JNUTA

शिक्षक संघ के अनुसार, पुलिस कार्रवाई के दौरान कई छात्र, जिनमें छात्राएं भी शामिल हैं, घायल हुए. बयान में कहा गया है कि महिलाओं के खिलाफ कार्रवाई से जुड़े नियमों की अनदेखी की गई. कुछ छात्राओं को कैंपस से दूर अज्ञात जगहों पर ले जाने और हिरासत में मारपीट की खबरें भी सामने आई हैं. ये बयान JNUTA के अध्यक्ष सुरजीत मजूमदार और सचिव मीनाक्षी सुंद्रियाल की ओर से जारी किया गया है.

बल प्रयोग करना पुलिस की 'मानक कार्यशैली' बन गई- JNUTA

JNUTA ने आरोप लगाया कि पुलिस का उद्देश्य छात्रों को उनके लोकतांत्रिक अधिकार-शिक्षा मंत्रालय तक मार्च निकालने से रोकना था. संघ का कहना है कि शांतिपूर्ण मार्च पर रोक लगाना और उसके बाद बल प्रयोग करना, पुलिस की मानक कार्यशैली बन गई है, जो लोकतांत्रिक अधिकारों को दबाने जैसा है. संघ ने यह भी कहा कि यूनिवर्सिटी प्रशासन छात्रों के हितों की रक्षा करने में असफल रहा है.

बयान में कुलपति पर लगाए गए विवादित बयानों और फैसलों का भी जिक्र किया गया और सवाल उठाया गया कि क्या इन कदमों को शिक्षा मंत्रालय का समर्थन प्राप्त है? JNUTA ने सभी हिरासत में लिए गए छात्रों की तुरंत रिहाई की मांग की है. कानून का उल्लंघन करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और कैंपस गेट पर मौजूद पुलिस बल को हटाने की मांग की गई है. शिक्षक संघ ने शिक्षकों से अपील की है कि वे सतर्क रहें और लोकतंत्र के खिलाफ किसी भी कार्रवाई के विरोध में आवाज उठाएं.

JNU प्रशासन का बयान

JNU प्रशासन ने आरोप लगाया कि एक महिला ओबीसी कुलपति पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं ताकि हिंसा और तोड़फोड़ के मुद्दे से ध्यान भटकाया जा सके.  जेएनयू में चल रहे विवाद को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपना पक्ष रखा है. प्रशासन का कहना है कि जेएनयू छात्रसंघ (JNUSU) के प्रदर्शनकारी यूजीसी (UGC) के नियम लागू करने की मांग कर रहे हैं, जबकि इन नियमों पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही रोक लगा चुका है. ऐसे में कुलपति या रजिस्ट्रार के पास इन नियमों को लागू करने का कोई अधिकार नहीं है.

प्रशासन के अनुसार, जेएनयू छात्रसंघ अब तक अपने निष्कासन (रस्टिकेशन) के मूल कारण पर बात करने से बच रहा है. प्रशासन का दावा है कि कुछ छात्रों पर परिसर के अंदर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और हिंसा करने के आरोप लगे थे. इस मामले में प्रॉक्टोरियल जांच की गई, जिसके बाद संबंधित छात्रों को जिम्मेदार ठहराते हुए निष्कासित किया गया. विश्वविद्यालय प्रशासन का यह भी कहना है कि जेएनयू एक सार्वजनिक विश्वविद्यालय है, इसलिए वह सरकार, संसद और देश के करदाताओं के प्रति जवाबदेह है. 

और पढ़ें
Published at : 26 Feb 2026 10:02 PM (IST)
Tags :
JNU JNUSU DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
JNU के शिक्षक संघ ने कैंपस में हुई पुलिस कार्रवाई की निंदा की, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने क्या कहा?
JNU के शिक्षक संघ ने कैंपस में हुई पुलिस कार्रवाई की निंदा की, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने क्या कहा?
दिल्ली NCR
दिल्ली: चांदनी चौक में अंडरग्राउंड होंगे तार, 17 हजार करोड़ के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान का ऐलान
दिल्ली: चांदनी चौक में अंडरग्राउंड होंगे तार, 17 हजार करोड़ के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान का ऐलान
दिल्ली NCR
Delhi News: दिल्ली में ठंड की विदाई पर बढ़े सब्जियों के दाम, केशोपुर मंडी और खुदरा बाजार में भी दिखा असर
दिल्ली में ठंड की विदाई पर बढ़े सब्जियों के दाम, केशोपुर मंडी और खुदरा बाजार में भी दिखा असर
दिल्ली NCR
सिनेमाई महाकुंभ की गवाह बनेगी राजधानी, मार्च में शुरू होगा दिल्ली का पहला 'इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल'
सिनेमाई महाकुंभ की गवाह बनेगी राजधानी, मार्च में शुरू होगा दिल्ली का पहला 'इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल'
Advertisement

वीडियोज

PM Modi Israel Defence Mega Deal | Iron Dome,Sudarshan Chakra और India का Missile Shield| Paisa Live
ABP Report: जापान में योगी का 'जादू' चल गया! | CM Yogi in Japan | MAGLEV Train | Video Viral
Chitra Tripathi: Shankaracharya पर खुली नई फाइल, साजिश या सच्चाई?! | Avimukteshwaranand
Mutual Fund Classification Rules 2026 | SEBI Updates और Fund Types समझें | Paisa Live
Khabar Gawah Hai: Japan में CM Yogi ने की मैग्लेव ट्रेन की सवारी | CM Yogi Japan Visit | Akhilesh
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
PM मोदी के इजरायल दौरे से भड़के जमात-ए-इस्लामी हिंद के अध्यक्ष, कहा- भारत की आत्मा हमेशा दबे-कुचले...
PM मोदी के इजरायल दौरे से भड़के जमात-ए-इस्लामी हिंद के अध्यक्ष, कहा- भारत की आत्मा हमेशा दबे-कुचले...
महाराष्ट्र
राज्यसभा चुनाव: MVA में खींचतान, उद्धव गुट के बाद अब कांग्रेस ने एक सीट पर ठोका दावा
राज्यसभा चुनाव: MVA में खींचतान, उद्धव गुट के बाद अब कांग्रेस ने एक सीट पर ठोका दावा
क्रिकेट
अभिषेक शर्मा के नाम दर्ज हुआ दूसरी सबसे 'धीमी' फिफ्टी बनाने का रिकॉर्ड, टी20 वर्ल्ड कप में चला बल्ला
अभिषेक शर्मा के नाम दर्ज हुआ दूसरी सबसे 'धीमी' फिफ्टी बनाने का रिकॉर्ड
विश्व
अमेरिका और ईरान के बीच तनाव पर नेतन्याहू संग क्या हुई PM मोदी की बात? abp न्यूज़ के सवाल पर MEA का जवाब
अमेरिका और ईरान के बीच तनाव पर नेतन्याहू संग क्या हुई PM मोदी की बात? MEA ने दिया जवाब
साउथ सिनेमा
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने शादी के बाद बांटी मिठाई, डब्बे पर दिखी दुल्हन की झलक, देखें तस्वीरें
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने शादी के बाद बांटी मिठाई, डब्बे पर दिखी दुल्हन की झलक
इंडिया
पीयूष गोयल, फडणवीस, थरूर से कंगना और अरमान मलिक तक... abp न्यूज़ के आइडिया ऑफ इंडिया के मंच पर होंगे ये सितारे
पीयूष गोयल, फडणवीस, थरूर से कंगना और अरमान मलिक तक... abp न्यूज़ के आइडिया ऑफ इंडिया के मंच पर होंगे ये सितारे
रिलेशनशिप
Ideal Age Gap In Relationships: लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप के लिए पार्टनर में कितना ऐज गैप जरूरी? साइंस के हिसाब से जानें सबकुछ
लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप के लिए पार्टनर में कितना ऐज गैप जरूरी? साइंस के हिसाब से जानें सबकुछ
यूटिलिटी
यात्रीगण कृपया ध्यान दें, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने 26 अप्रैल तक कैंसिल की इस रूट की ट्रेेनें, देख लें लिस्ट
यात्रीगण कृपया ध्यान दें, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने 26 अप्रैल तक कैंसिल की इस रूट की ट्रेेनें, देख लें लिस्ट
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget