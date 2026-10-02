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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRजंतर-मंतर पर प्रदर्शन के बीच इंटरनेट पर भी असर! नई दिल्ली में स्लो हुए नेटवर्क

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के बीच इंटरनेट पर भी असर! नई दिल्ली में स्लो हुए नेटवर्क

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के बीच इंटरनेट पर भी असर! नई दिल्ली में स्लो हुए नेटवर्क

Written By : सुशील कुमार पांडेय |  Updated at : 02 Oct 2026 10:05 AM (IST)
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भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जंतर-मंतर पर आंदोलन के बीच अब खबर है कि नई दिल्ली में इंटरनेट स्लो हो गया है. 

हालांकि अभी तक इंटरनेट बंद करने की सूचना नहीं है.

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बता दें दिल्ली पुलिस ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ गांधी जयंती पर जंतर मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से बृहस्पतिवार को इनकार कर दिया था और नई दिल्ली तथा उसके आसपास सुरक्षा बढ़ा दी है. जंतर-मंतर पर भीड़ जुटने की संभावना को देखते हुए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों को तैनात किया गया है. अधिकारियों ने यह जानकारी दी.पुलिस सूत्रों ने संभावना जताई कि विरोध प्रदर्शन के लिए लगभग 3,000 से 4,000 लोग आ सकते हैं और इसके मद्देनजर पूरे इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं.

मतदाता सूचियों में अनियमितताओं के आरोपों को लेकर सीईसी कुमार पर महाभियोग चलाने की मांग को लेकर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आईसा), राज्यसभा सदस्य मनोज झा और सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण ने इस प्रदर्शन को आहूत किया है.सूत्रों ने बताया कि आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं, भारतीय युवा कांग्रेस (आईवाईसी) के सदस्यों और अन्य लोगों के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के शुक्रवार को इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की उम्मीद नहीं है.जंतर मंतर और नई दिल्ली जिले के प्रमुख स्थलों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जहां दिल्ली पुलिस की टीमों के साथ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) कर्मियों को तैनात किया गया है.

पुलिस सूत्रों ने बताया कि आवाजाही को नियंत्रित करने और लोगों को अनधिकृत रूप से जुटने से रोकने के लिए बैरिकेड लगाए गए हैं तथा प्रवेश एवं निकास बिंदुओं व अन्य संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त कर्मियों को तैनात किया गया है.इससे एक दिन पहले सामाजिक कार्यकर्ताओं और छात्र नेताओं ने दो अक्टूबर को सुबह 11 बजे जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन आयोजित करने की  घोषणा की थी.  आयोजकों ने मतदाता सूचियों और विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कवायद पर निर्वाचन आयोग के रूख पर चिंता व्यक्त की और आरोप लगाया है कि इसने नागरिकों के मताधिकारों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी 'एक्स' पर लोगों से इस प्रदर्शन में शामिल होने का आग्रह किया.  उन्होंने अपनी पोस्ट में कहा, 'ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग के लिए दो अक्टूबर को जंतर मंतर आएं. वरना आज वोट देने का अधिकार छीना जा रहा है, कल बाकी सारे अधिकार भी छीन लिए जाएंगे.'

Published at : 02 Oct 2026 09:43 AM (IST)
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