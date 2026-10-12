अरविंद केजरीवाल के खिलाफ FIR दर्ज, गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने की शिकायत

दिल्ली पुलिस ने पूर्व सीएम और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ FIR दर्ज की है. दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी (DSGMC) की शिकायत पर पुलिस ने केजरीवाल, आप नेताओं और विधायकों खिलाफ मामला दर्ज किया है. आरोप है कि इन्होंने गुरुद्वारा के परिसर में व्यवधान (Disruption) पैदा किया और उसके बाद मिसलीड करने वाले सोशल मीडिया पोस्ट किए और वीडियो शेयर किए. पुलिस ने कहा कि जमा किए गए वीडियो फुटेज की जांच की जा रही है.

DSGMC ने रविवार (11 अक्टूबर) को शिकायत दर्ज कराई थी. शनिवार (10 अक्टूबर) को बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी गुरुद्वारा परिसर में जमा हो गए थे. वे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल होने के लिए जंतर-मंतर जाने की कोशिश कर रहे थे. हालांकि, पुलिस ने उनकी कोशिशों को नाकाम कर दिया और उन्हें हिरासत में ले लिया.

परिसर के अंदर राजनीतिक नारे भी लगाए- शिकायत

शिकायत में कहा गया, ‘‘प्रदर्शनकारियों ने पवित्र परिसर के अंदर राजनीतिक नारे भी लगाए. इससे धार्मिक माहौल खराब हुआ और गुरु घर की मर्यादा का उल्लंघन हुआ. परिसर में इस तरह की जानबूझकर की गई राजनीतिक गतिविधि से सिख संगत की धार्मिक भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची है.’’

इसमें यह भी कहा गया कि आप के नेताओं और विधायकों ने सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो प्रसारित किए, जिनमें घटना को गलत तरीके से दिखाया गया और इसके लिए गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को जिम्मेदार ठहराया गया. शिकायत में कहा गया कि अरविंद केजरीवाल ने भी सार्वजनिक रूप से इस बात का समर्थन किया और इस तरह के दावों का समर्थन किया.

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